Bitcoin fiyatı yazı hazırlandığı sırada 29.261 dolarda bulunuyor ve makro veriler de fiyatı hareketlendiremedi. Bitcoin fiyatındaki sıkıcı seyir daha fazla düşüş konusunda yatırımcıları endişelendiriyor. Peki Dogecoin (DOGE)? Güncel veriler yılın geri kalanı için bir sürpriz olabileceğini gösteriyor.

Dogecoin (DOGE)

DOGE fiyatı önemli bir uzun vadeli direnç alanından çıktı. Ancak, hareket beklendiği gibi keskin bir artışa yol açmadı ve fiyat şu anda kırılma öncesi seviyelerine yakın işlem görüyor. Ancak yine de uzun vadede hem DOGE/USDT hem de DOGE/BTC çiftlerinde yükseliş eğilimi sürüyor.

DOGE için haftalık zaman dilimi teknik analizine bakıldığında, meme coin‘in Mayıs 2021’de tüm zamanların en yüksek seviyesi olan 0,739 dolara ulaştıktan sonra aşağı yönlü bir direnç trend çizgisini takip ettiği görülüyor. Bu düşüş, Haziran 2022’de 0,049 dolar dibine zemin hazırladı.

Bunu takiben, DOGE bir toparlanma aşamasına girdi. Yatay destek seviyesi olan 0,060 doların üzerinde işlem görmeye başladı. Altı aylık bir süre boyunca birkaç başarısız denemeden sonra, DOGE’nin fiyatı nihayet 15 Temmuz’da 805 gündür yerinde duran direnci aştı.

DOGE Fiyatı ve Bitcoin (BTC)

Uzun vadeli formasyondan kopuş bir önceki trendin sona erdiğini gösteriyor. Haftalık RSI şimdilik yükselişi destekliyor ve DOGE eğer yükselişe devam ederse %100 artışla 0,15 dolara ulaşabilir. Öte yandan 0,075 dolar altı kapanışlar DOGE fiyatının 0,06 dolar desteğine kadar düşmesine neden olabilir. Son desteğin altındaki kapanışlar daha derin diplere yol açacak ve yükseliş görünümünü geçersiz kılacak.

2017-2018 dönemlerinde BTC paritelerinin analizi çok popülerdi. Yatırımcılar ellerindeki BTC varlığını artırmaya odaklandığı ve uzun vadeli hedefler daha heyecan verici göründüğü için bu stratejiyi izliyorlardı. Peki DOGE/BTC grafiğinde son durum ne? DOGE/BTC çifti için haftalık zaman dilimi de yükseliş görünümü gösteriyor. Bunun iki ana nedeni var.

İlk olarak, fiyat daha önce altına saptıktan sonra 230 Satoshi alanını geri aldı. Sapmalar ve geri kazanımlar, genellikle önemli artışlara yol açan belirleyici yükseliş hareketleridir. Kritik bölge USD direncine benzer şekilde 900 gündür yerinde duruyordu.

DOGE fiyatı daha sonra azalan bir direnç çizgisinden çıktı ve bu da trendin yükseliş eğiliminde olduğunu gösteriyor. Eğer artış sürerse %45’lik bir toparlanma yaşanabilir. Bu da 370 satoshi’ye tekabül ediyor.