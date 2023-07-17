Kripto para piyasalarındaki düzenleyici belirsizliği ortadan kaldırmayı veya azından buna ilk adımı atmayı hedefliyorlardı. Mayıs sonunda yapılan duyuru 2 ay içinde yasanın bileceği yönündeydi. Ancak olmadı, düzenleme konusunda 12 Temmuz tarihine işaret edilmiş olsa da oylamaya sunulmadı. Peki ABD Meclisi kripto para düzenlemesini ne zaman oylayacak?

ABD Kripto Para Düzenlemesi

Temsilciler Meclisi Finansal Hizmetler Komitesi, ABD’de Stablecoinler ve kripto para alım/satımı için kapsamlı bir düzenleyici çerçeve oluşturacak mevzuat için planlanan oylamayı erteledi. Komitedeki ofislere gönderilen bir zamanlama notuna göre, komite tartışması ve oylaması artık 26 Temmuz olarak belirlendi. Haberi ilk duyuran Politico oldu.

FTX çöküşünün ardından kripto alanındaki düzenleyici eksikliğe birçok önemli isim dikkat çekti. Ancak halen aradan geçen yaklaşık 9 aya rağmen kripto özelinde kapsamlı bir yasa çıkarılmış değil. Üstelik son çabaların da başarıya ulaşmasına kesin gözüyle bakılmamalı.

Kripto Para Yasası

Geçtiğimiz ay komitede kripto varlık mevzuatı üzerine yapılan bir oturum sırasında, bazı Demokrat milletvekilleri Cumhuriyetçilerin öncülüğündeki çabaya şüpheyle yaklaştıklarının sinyalini vererek, mevcut menkul kıymetler yasalarının ABD’deki kripto para birimlerini yönetmek için yeterli olduğunu savunan bir endüstri tanığını davet etti. Cumhuriyetçiler, birleştikleri takdirde, Temsilciler Meclisi’nden parti çizgisinde bir oyla yasa tasarıları çıkarabilirken, bu tasarıların yasalaşması için Senato’daki Demokratların desteğine ve Biden yönetiminin kabulüne ihtiyaçları var.

Biden ve Demokratların önemli bölümü kripto para karşıtı tutum sergilerken iki ve üçüncü aşamalardan düzenlemenin geçmesi zor olacak. Temsilciler Meclisi Tarım Komitesi de piyasa tasarısı üzerinde yetki sahibidir ve bu tasarı üzerinde kendi tartışmasını ve oylamasını yapması beklenmektedir. Piyasa yapısı mevzuatı, Emtia Vadeli İşlemler Ticaret Komisyonu’na, düzenleyiciler tarafından emtia olarak kabul edilen dijital varlıklar için piyasalar üzerinde daha doğrudan güç verecek. Aynı zamanda SEC ve CFTC’deki düzenleyicileri, kripto paraları emtia türüne dönüştürmek için teşvik edecek. Projelerin menkul kıymet yatırımından emtia statüsüne dönüştürülebilmesi için kurallar oluşturulacak. Tasarı bu sürecin yol haritasının hazırlanmasını da teşvik ediyor. Menkul kıymet olarak sınıflandırılan varlıklar kapsamlı açıklamaları, finansal raporları zorunlu hale getiriyor. Ancak kripto paraların (uygun olanların) emtia olarak muamele görmesi tüm bu zorlukların ortadan kalkmasını sağlayacak.

Temsilci French Hill her iki tasarının da ay sonuna kadar Meclisten geçirileceğini söyledi.