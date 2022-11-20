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Sorumluluk Reddi: Bu makale sponsorlu bir yazıdır. CoinTürk, bu makale içeriğinde geçen herhangi bir ürün ya da hizmetle ilgili hasar ya da kayıplardan sorumlu değildir ve sorumlu tutulamaz. CoinTürk, bu sponsorlu yazıda adı geçen şirket ve şirketin sunduğu ürün veya hizmetlerle ilgili olarak okuyucuların kendi araştırmalarını özenle yapmalarını şiddetle önermektedir.

Son yıllarda oldukça büyük yatırımlar alan kripto para dünyası, ünlü metaverse projeleriyle hacmini giderek arttırmaya devam ediyor. Dijital dünyayı farklı bir alana taşıyan Metaverse artık en ünlü markaların da dikkatini çekmiş durumda.

Özellikle kripto oyun dünyasını çevreleyen Metaverse projeleri gün geçtikçe milyonlarca dolarlık hacmini büyüterek yepyeni özelliklerle yatırımcılarına farklı bir dünyanın kapısını açıyor. Günümüzde mevcut popülarite ile birlikte ortaya çıkan yüzlerce metaverse projesi var fakat hepsinin gerçekten yatırım yapmaya değer olup olmadığı ise tartışılır durumda. Detaylı olarak 2022 yılının en iyi Metaverse coinleri neler olduğu derlendi fakat doğrudan ilgili kripto para birimlerini açıklamak yerine metaverse hakkında bilgi veriliyor.

Metaverse Nedir?

Kripto para dünyasının yeni teknolojilerinden biri olan metaverse’nin kelime anlamına baktığımızda Türkçe’de sanal evren olarak bilinmektedir. Bu kavram üç boyutlu bir dünya ve alan konseptidir ve tamamen geliştiricilerin hayal gücüne dayalı olarak tasarlanır. Arkasında yazılım teknolojisini barındıran bu evrenler arttırılmış bir sanal gerçekliğe dayanır. Ayrıca bu alanlar birden fazla platformu da birbirine aynı alanda bağlayabilmektedir.

Metaverse platformlarda insanlar sanal kişilikleri ve avatarları ile bir araya gelebilir, etkinlikler düzenleyebilir, sanal araziler satın alabilir ve bu arazilerini geliştirebilirler. Ayrıca Metaverse oyun projeleri ile karşılıklı olarak mücadele edip ödüller kazanabilirler. Geliştiricilerin oluşturduğu bu sanal evren içerisinde yapılacaklar sınırsızdır. Bu alanlar blok zincir teknolojisine bağlı gelişmektedir ve yapılan her bir işlem blok zincirde kayıt altına alınmaktadır. Böylece şeffaflık unsuru ve takip edilebilirlik diğer sosyal medya alanlarına göre çok yüksektir.

Kripto para birimlerinin metaverse coinleri olarak kullanılabildiği bu projelerin birçoğu kendi kripto para birimine sahiptir ve tüm bu yukarıda saydığımız sanal gelişmelere, oyunlara ve oyun içi geliştirmelere kullanıcılar bu para birimleri ile ulaşabilmektedir. Bir oyun veya metaverse alanı ne kadar popüler ve güçlü bir geliştirici ekibe sahipse o kadar fazla yatırımcıyı kendine çeker. Bu da bu Metaverse projesinin kendi iç ekonomisinin oluşmasını sağlamaktadır. Kripto dünyasının Metaverse projelerine her işlemin blok zincirde kayıt altına alınması sebebiyle büyük bir katkısı vardır. Bu da Metaverse ile kriptonun birlikteliğinin büyüyerek devam edeceğine işaret etmektedir.

Aşağıda ele alınan iyi metaverse projelerine göz atabilirsiniz:

Calvaria (RIA): Kart oyunu konseptinde geliştirilen Metaverse projesi

Tamadoge (TAMA): Detaylı metaverse evrenine sahip kripto oyun projesi

Battle Infinity (IBAT): Metaverse teknolojisinin öncülerinden kaliteli olduğu düşünülen P2E oyun projesi

Metaverse Projeleri Kazanç Getirir mi?

Bu soruya yanıtın doğrudan evet olduğu ifade ediliyor. Birçok metaverse projesi native tokenini geliştirme aşamasında yatırımcılara uygun fiyattan sunarlar ve bu ön satışı nadiren NFT olarak gerçekleştirirler. Bu noktada ön satış fiyatları bir borsada listelenmeden önce çok iyi fiyatlarda olabilir. Proje gelecek vadediyor ve popüler bir hale gelmişse ön satıştan alınan miktarlar proje bir borsada listelendiği zaman katlanabilmektedir. Böylece erken dönem yatırımcıları birçok açıdan hem kazanç sağlayıp hem de bunu farklı yatırımlara yöneltebilmektedirler.

Bu kazanç unsurunun en iyi örneklerinden bir tanesi yazı da bahsedilen Battle Infinity olabilir. Sadece ön satış dönemi değil normal döneminde de geliştirdiği projeler ve Metaverse evreniyle yatırımcılarına büyük kazançlar getiren bu projenin, hala popülerliğini koruduğu ve yaptığı yeniliklerle yeni yatırımcılar çekmeye devam ettiği ifade ediliyor. Böylece bu metaverse oyun projesi yatırımcılarının hatırı sayılır bir kazanç elde ettiği için mutlu oldukları iddia ediliyor. Tabii ki kripto oyun projeleri de genel piyasanın düşüşünden etkileniyor fakat bu aslında yeni yatırım fırsatları yaratan bir durum olarak karşımıza çıkmaktadır.

Metaverse Projelerinin Piyasa Durumu Nasıl?

Günümüzde kripto oyun projelerinin birçoğu kendi metaverse evrenine sahiptir. Her projenin metaverse kullanımı farklı olsa da blok zincir teknolojisi desteğiyle birlikte ölçülebilir bir ‘çerçeve’ önümüze çıkmaktadır. Yatırımcılar bugüne kadar Metaverse projelerine yaklaşık 10 milyar dolara yakın yatırım yapmış durumda. Bu miktarın 2026 yılında 70 milyar dolarlık bir hacme yaklaşması bekleniyor.

Ünlü platform Facebook’un adını Meta olarak değiştirmesi de dünya devlerinin bu alana olan ilgisini açıkça gösteriyor. Aklınıza gelecek birçok dünya çapındaki marka metaverse evreninde yerini almak için hazırlıklarını tamamlamaya çalışıyor. Giyim markalarından Adidas, Nike ve H&M çoktan metaverse mağazalarını açmış ve sanal defilelere imza atmış durumda. Ayrıca birçok araba, teknoloji, inşaat ve e-ticaret markası da metaverse evreninde yer almaya başladı.

Bu da doğal olarak Metaverse projelerinin piyasa içerisindeki durumunu pozitif yönde etkilemeye devam ediyor. Geliştirmeler ve kullanıcılara sunulan imkanlar arttıkça yatırım oranı da artan bu alanın gelecekte çok daha değerli bir hale geleceği açık bir gerçek.

Gelecek Vadeden Metaverse Projeleri

Yukarıda bahsedildiği gibi her geçen gün yeni metaverse projeleri hayata geçiriliyor. Fakat bunların hepsi yatırım yapmak için ideal olmayabilir. Bazı projeler hem geliştirici ekibi hem de kripto dünyasında bulduğu yankı ile çok daha ileri seviyelere gidip yatırımcılarına kazandıracak cinsten işlere imza atıyor olabilir.

Calvaria (RIA)

Oyun dünyasının en sevilen oyun tiplerinden biri olan kart oyunları, Calvaria ile kendine ait bir metaverse evreninde blok zincir teknolojisi ile yeniden hayat buluyor. Calvaria evreninin geliştirilmesi aktif olarak sürüyor ve bu evrene ait kripto para birimi olan RIA ön satış aşamasında yatırımcılara uygun fiyattan sunuluyor. Yazının yazıldığı tarih itibariyle ekibin iddialarına göre 3. aşamasına erişmiş olan bu ön satış yatırımcıların fazlasıyla dikkatini çekmiş durumda.

NFT kart oyunu olan Calvaria’da oyuncular farklı oyun bölümlerinde mücadele ederek projenin kripto para birimi olan RIA ve çeşitli geliştirmeler kazanabilmektedir. Bildiğiniz gibi NFT’ler değiştirilemez tokenlerdir ve kendilerine ait bir maddi değerleri vardır. Bu oyunda da sınırlı sayıda bulunan NFT kartları gün geçtikçe değerini arttırma potansiyeli taşıyor. Oyun hikaye moduna da sahip olduğu gibi günlük ve aylık görevler aracılığıyla da yatırımcılarına ödüller dağıtıyor.

Projenin ana fikri ve geliştirici ekibin yetenekleri açıklamalara göre Calvaria’yı gelecek vadeden metaverse projeleri arasına sokmayı başarıyor. Ayrıca projenin yol haritası incelendiğinde RIA tokenların yakında stake edilebileceği ve oyun içinde de geliştirmeler için harcanabileceği notlar arasına eklenmiş durumda. Ekibe göre gelecek vadeden bu metaverse projesinde geç kalmadan yerinizi almak istiyorsanız ön satışa Calvaria’nın resmi web sitesi üzerinden ulaşabilirsiniz. Oyun ile alakalı daha detaylı bilgi ve satın alma seçenekleri için ise sizler için hazırlanmış Calvaria incelemelerine göz atabilirsiniz.

Tamadoge (TAMA)

Doge ailesinin yeni üyesi Tamadoge, sınırlı arzı ve deflasyonist yapısıyla bulunduğu ekosistemde bir adım önde gözüküyor olabilir. Yakın zaman içerisinde ön satışını gerçekleştiren proje 20 milyon dolara yakın bir fon toplayarak dikkatleri çoktan üzerine çekti.

Tamadoge kendi metaverse evreni olan Tamaverse üzerinde oyuncuların evcil hayvanlarını geliştirmesine olanak sağlayan bir kripto oyun projesidir. Bu oyunda kullanıcılar kendi evcil hayvanlarını NFT olarak yavru bir şekilde elde ederler ve büyütüp güçlendirmeye çalışırlar. Yeterli güce ve büyümeye ulaşan bu evcil hayvanlar rakipleriyle savaşarak ödüller ve geliştirmeler kazanmaya çalışırlar. Böylece eğlenceli bir oyun dünyasını blok zincir ve NFT ile birleştiren Tamaverse ekibin iddialarına göre yatırımcılar için gelecek vadeden projeler arasındaki yerini almıştır.

Tamadoge projesinin oyun içi kripto para birimi olan TAMA ön satışından kısa bir süre sonra OKX gibi dev bir kripto para borsasında da listelendi. Bu gelecek vaat ettiği düşünülen metaverse coini portföyüne katmak isteyen yatırımcılar OKX borsasını ziyaret ederek satın alımlarını gerçekleştirebilir ve Tamaverse evreninde vakit geçirmeye başlayabilirler.

Battle Infinity (IBAT)

En iyi metaverse oyunları listesinin 3. sırasında yer alan Batle Infinitiy, 2022 yılının en iyi metaverse projelerinden biri olarak popülerliğini korumaya devam ediyor olabilir. Ekibin iddialarına göre yatırımcılarına kazandırdığı miktarlarla adından sıkça söz ettiren bu proje, düzenli olarak gelişmeye devam eden metaverse evreniyle gelecek vadeden metaverse projeleri arasındaki yerini alıyor olabilir.

Battle Infinity metaverse evreni birçok özelliği bir arada taşıyor. Bu alanda tüm itemler NFT olarak hazırlanmış durumda ve blok zincir teknolojisi sayesinde tamamen kayıt altında tutuluyor. Blok zincir teknolojisini kullandığı için bu NFT’ler alım ve satıma açık ve bu al sat işlemleri de platformun kendi kripto para birimi olan IBAT ile gerçekleşiyor. Oyunun ayrıca kendi Battle Market adındaki NFT pazar yerine sahip olduğunu da belirtiliyor.

Battle Infinity metaverse ile fantezi sporları da bir araya getiriyor. IBAT Premiere League hayata geçtiğinden beri ekibin açıklamalarına göre yatırımcıların bu geliştirmeye ilgisi de yükselerek devam ediyor. Bu liglere katılan kullanıcılar IBAT token olarak ödül kazanabiliyorlar. Ayrıca Battle Infinity metaverse alanında IBAT stake etmeye de izin vererek yatırımcılarına pasif gelir imkanı tanıyor. Projeyi daha yakından tanımak ister ve yatırım yapmak isterseniz resmi web sitesine uğramanız faydalı olacaktır. Bu proje Battle Staking, Battle Swap, IBAT Premier League gibi ürünlerinin yanı sıra Battle Games ile beslediği metaverse evreni açısından bakıldığında iyi iyi gelecek vadeden metaverse projelerinden biri olarak lanse ediliyor.

Özet

Metaverse hayatımızda her geçen gün daha fazla yer edinmeye başladı. Özellikle kurumsal markaların ilgi göstermesi sebebiyle yatırım alanları bir hayli fazlalaşan bu evrenler eğer dikkatli takip edilir ve seçilirse yatırımcılar için çok iyi getiriler sağlayabilirler. Her metaverse projesinin geleceğinin parlak olmayacağının altı çiziliyor ve bu yüzden yazıda bazı gelecek vadeden metaverse projelerine yer verildiği ifade ediliyor.

İddialara göre yatırım yapılacak en iyi oyun coinleri de bu projelerin kendi kripto para birimlerinden oluşur. Piyasayı sıkı takip etmek kripto dünyasında çok önemli ve her geçen gün yenilikler ile beslenen ekosistem büyümeye devam ediyor. Günümüzde kripto piyasaların düşük fiyatlanmalara sahip olması da bu gelecek vadeden metaverse projeleri için sıkı bir yatırım fırsatı anlamına geliyor olabilir.

Sorumluluk Reddi: Bu makale sponsorlu bir yazıdır. CoinTürk, bu makale içeriğinde geçen herhangi bir ürün ya da hizmetle ilgili hasar ya da kayıplardan sorumlu değildir ve sorumlu tutulamaz. CoinTürk, bu sponsorlu yazıda adı geçen şirket ve şirketin sunduğu ürün veya hizmetlerle ilgili olarak okuyucuların kendi araştırmalarını özenle yapmalarını şiddetle önermektedir.