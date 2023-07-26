Kripto para yatırımcıları artık fiyat analizleri kadar hukukçuların yorumlarını da takip eder hale geldi. Davalar peş peşe açılıyor ve yakında yeni davalar görebiliriz. Bunlardan biri EOS yatırımcılarını ilgilendiriyor. Buradaki problem daha önce de birçok kez açıkladığımız gibi Block One’la ilgili.

1 Milyar Dolarlık Kripto Davası

EOS Network Foundation 1 milyar dolarlık yatırım taahhütlerini yerine getirmediği gerekçesiyle büyük yatırımcı Block One aleyhine yasal işlem başlatan en son kuruluş oldu. ESN’nin kurucusu ve CEO’su Yves La Rose 25 Temmuz’da Twitter’da yaptığı açıklamada ESN’nin B1’e karşı “1 milyar dolarlık taahhüdünü yerine getirmediği” gerekçesiyle dava açmaya hazırlandığını duyurdu.

CEO, Block One’ın baş davacı Crypto Assets Opportunity ile önerilen 27,5 milyon dolarlık bir anlaşmayı reddetmesinin ardından, 22 milyon dolarlık başka bir toplu dava davasını çözmek için zaten çalıştığını belirtti.

La Rose’a göre, Amerika Birleşik Devletleri’nin toplu davası 2017’de başlatıldıktan sonra hala çözülme sürecinde. CEO ayrıca davadan çıkmak isteyen davacıların avukat James Koutoulas ile irtibata geçebileceklerini belirtti.

La Rose, bir talepte bulunmak veya ABD toplu davasından çıkmak için mevcut son tarihin 23 Ağustos 2023 olduğunu vurguladı;

“ABD’deki toplu davadan çekilmeniz halinde Block One’a karşı başka bir talepte bulunabileceğinizin ya da böyle bir talebin başarılı olacağının garantisi yoktur.”

4,2 Milyar Dolar Toplamışlardı

La Rose, EOS tokeninin kurucusu ve orijinal ihraççısı olan Block One‘ın EOS Ağı ve topluluğuna yatırım yapma taahhüdünü yerine getirememesi nedeniyle EOS topluluğunun büyük sorunlarla karşı karşıya kaldığını yazdı. ENF’nin, Block One’ın verdiği sözlerden sorumlu tutulmasını sağlamak için paydaşlarla aktif olarak çalıştığını belirtti.

Daha önce bildirildiği gibi, EOS‘un arkasındaki şirket olan Block One 2018’de bir ICO’da 12 ay boyunca 4,1 milyar dolar topladı. EOS fiyatı yazı hazırlandığı sırada 0,74 dolardan alıcı buluyor. Fiyat 2018 boğasında 15,6 dolara ulaştıktan sonra 2021’de 15 doları aşamadı.