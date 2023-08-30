Güney Kore parlamentosunun etik alt komitesi, ana muhalefetteki Demokrat Parti’nin eski üyesi Kim Nam-kuk’un ihraç edilmesi yönündeki önergeyi oylayarak reddetti. Kim Nam-kuk’un kripto varlık yatırımı sonrasında Güney Kore’de kripto varlıklarını rapor etme yükümlülüğünü artıran yasal düzenlemeler hızla gelişiyor ve borsalardan vergi suçlularını rapor etme çağrıları yapılıyor.

Kripto Para Yatırımı Pahalıya Mal Oldu

Yerel haber ajansı Yonhap’ın 30 Ağustos tarihli haberine göre, Güney Kore parlamentosunun etik alt komitesi, ana muhalefetteki Demokrat Parti’nin (DP) eski üyesi Kim Nam-kuk’un partiden ihraç edilmesine yönelik önergeyi oylayarak reddetti. Alt komite, iktidardaki Halk Gücü Partisi (PPP) ve DP’nin önergesi üzerinde 3-3 oyla eşit olarak bölünmesinin ardından 29 Ağustos’ta öneriyi reddetti. Habere göre önergenin kabul edilmesi için oy çokluğu gerekiyordu.

Daha önce bildirildiği üzere, Kim bu yılın başlarında Güney Koreli blockchain oyun geliştiricisi Wemade tarafından geliştirilen Wemix projesinde en az 4,5 milyon dolar tuttuğu tespit edildiğinde eleştiri oklarının hedefi olmuştu. Wemix token’larının Güney Kore’deki büyük borsalarda işlem görmesine yerel bir mahkeme 2022’nin sonlarında platformlardaki token’ların listeden çıkarılmasını emretmeden önce izin verilmişti.

Yeni Yasa Tasarısı Kabul Edildi

Kim’in WEMIX yatırımı; potansiyel çıkar çatışmaları, içeriden bilgi kullanımı ve hatta kara para aklama konusunda büyük endişelere yol açtı. Dava, Güney Kore’de yetkililerin Bitcoin gibi kripto para birimlerine sahip olduklarını rapor etmelerini gerektiren yasal bir girişimin hızla gelişmesinde katkıda bulundu. Güney Kore’deki yetkililer ülkedeki kripto para varlıklarını rapor etmeleri istendiği için yalnız değiller.

Temmuz ayında Güney Kore Finansal Hizmetler Komisyonu kripto para ihraç eden veya elinde bulunduran tüm firmaların 2024’ten itibaren varlıklarını açıklamalarını gerektiren yeni bir yasa tasarısını duyurdu. Ağustos ortasında Güney Kore’nin Cheongju şehri de yerel vergi suçlularının kripto paralarına el koymaya başlayacağını ve Upbit ve Bithumb gibi borsalardan bu tür suçluları rapor etmelerini isteyeceğini açıkladı.