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  •   Güney Kore’de Kripto Varlık Hizmet Soruşturması Tartışmalara Yol Açtı

Güney Kore’de Kripto Varlık Hizmet Soruşturması Tartışmalara Yol Açtı

Özet

  • Güney Kore merkezli kripto varlık borç alma ve borç verme şirketi Delio, düzenleyici kuruma idari bir dava açmayı planlıyor.
  • Delio yetkilileri, Kore'de kripto varlık ürünleri için net bir düzenleme olmadığını savunarak verilen kararın mantıksız olduğunu iddia ediyorlar.
  • Mali İstihbarat Birimi (FIU) tarafından yapılan bir rapor, Delio CEO'su Jeong Sang-ho'nun görevden alınmasını ve şirkete para cezası verilmesini savunmuştu.
  • Piyasaya Etkisi: Nötr
17:00
14 Eylül 2023
Alperen Turgan Yazar: Alperen Turgan

Güney Kore merkezli kripto varlık borç alma ve borç verme şirketi Delio, denetçilerin açmış olduğu soruşturma kapsamında ağır para cezası alması nedeniyle düzenleyici kuruma idari bir dava açmayı planlıyor. Şirket yetkililerine göre para cezasına yol açan yasa yanlış yorumlandı. Temel bir tartışma konusu, kripto varlıkların nakit borç veren ve borç alan bir kredi finans şirketi tarafından nasıl işlendiği ve düzenlendiği konusunda Kore’deki yasal belirsizlik ön plana çıktı. Delio, kripto varlıkların finansal ürün olarak kabul edilip edilmeyeceğini ve yönetmeliklerde düzenleme olmadığını savunuyor.

FSC Tarafından Sunulan İddialar Asılsız

Kore’de yerel bir gazetenin haberine göre Bitcoin borç alma ve borç verme hizmeti sunan Delio, Finansal Hizmet Komitesi (FSC) tarafından sunulan iddiaların asılsız olduğunu öne sürdü. Delio yetkilileri Kore’de kripto varlık ürünleri ile alakalı net bir düzenleme olmadığını ve bu durumda verilen kararın yasalara göre değerlendirilmesinin mantıksız olduğunu öne sürdü.

Delio yönetimi, Mali İstihbarat Birimi’nin (FIU) 1 Eylül’de sunduğu raporda Delio CEO’su Jeong Sang-ho’nun görevden alınma tavsiyesini içerdiğini ve Delio’nun üç aylık iş durdurma ve 1.34 milyon dolar (1.83 milyar won) para cezası verildiğini açıkladı. Şirket yönetimi ise bu kararların Koreli yetkililer tarafında şirket faaliyetlerini yeniden canlandırmak yerine şirketin kapatılması konusunda baskı yapıldığını savundu. FIU tarafından el konulan şirket varlıkları ise Delio faaliyetlerini durma noktasına getirebilir ve şirketin kapatılmasına neden olabilir. Delio CEO’su Jeong Sang-ho yaptığı açıklamada mali makamların bu tür yaptırımlarının ülkede kripto varlık endüstrisini yok edebileceğini ve FIU tarafından açıklanan yaptırımların ülkede kripto varlık düzenlemeleri henüz olmadığı için mevzuata göre mantıksız olduğunu açıkladı.

Kore’de Henüz Yasal Düzenleme Yok

Ülkede süre gelen süreçte asıl tartışma konusu ise kripto varlıkları teminat olarak nakit borç veren ve borç alan bir kredi finans şirketinin kripto varlık işletmecisi olarak kabul edilip edilmeyeceği ve bir stake programının Özel Finansal Hizmetler Yasası kapsamında kripto varlıkların şirket zimmetinde nasıl raporlanacağı konuları oldu. Bu konular henüz Kore’de mevcut yasalar ile birçok yoruma yol açabiliyor.

Delio, kripto varlık mevduatlarının ve şirketin sunduğu hizmetlerinin mevcut düzenleyici yasalar kapsamında finansal ürün olarak kabul edilip edilmediğinin belirsiz olduğunu savundu. Şirketin avukatlarından biri kripto varlık yönetim hizmetine ilişkin olarak kripto varlıklarla ilgili yönetmeliklerde herhangi bir düzenleme bulunmadığını belirtti. Şirket avukatları FIU’nun kripto varlık finans hizmeti ve yönetim ürünlerini mevcut yasalara göre finansal yatırım ürünleri olarak yorumladığını ve bu yasalara göre yaptırım uyguladığını, bunu da yasanın mevcut yasal çerçevelere göre yanlış yorumlanması anlamına geldiğini açıkladı.

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