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Güncel Dogecoin (DOGE) Fiyat Tahminleri Ne Diyor?

Özet

  • DOGE fiyatı yeniden 0,07 doların altına indi.
  • Günlük grafikte 0,067 dolar da kaybedilebilir görünüyor.
  • DOGE madenci ve balinalarının birikimi devam ettirmesi gerek.
  • Piyasaya etkisi: Nötr
22:55
2 Kasım 2023
Fatih Uçar Yazar: Fatih Uçar

Bitcoin fiyatı birkaç saat önce tekrar 35.000 doların altına indi ve son direnç testinin ardından toparlanmaya çalışıyor. DOGE ise yazı hazırlandığı sırada 0,068 dolarda bulunuyor. Volatilite yüksek ve altcoinlerde bir miktar çıkışlar oldu. Peki Dogecoin özelinde son durum ne? Meme coin kralı için yatırımcılar hangi seviyelere odaklanmalı?

Dogecoin (DOGE)

On-chain verilere göre 27 Kasım ile Kasım başı arasında balina aktifliği 790’dan 1090’a çıktı. Genel piyasa hissiyatındaki iyimserlik ve DOGE günü kutlamaları bundan etkili olmuş olabilir. Geçtiğimiz yıl aynı dönemde DOGE balinalarının aktifliği çok daha fazla yaklaşık yüzde 450 oranında artmıştı. 2022 DOGE Günü kutlaması 0,060 dolardan yüzde 100’lük fiyat artışı daha getirmişti. Tabi burada Elon Musk ve Twitter satışı faktörü de unutulmamalı.

Peki Dogecoin madencileri ne durumda? 25 Ekim ve 1 Kasım tarihleri arasında madenciler satışlara ara verdi ve 40 milyon DOGE biriktirdi. Haftalar önce DOGE madencileri devasa satışlar yaptığı için fiyatta etkileyici bir yükselişi orta vadede göremeyebileceğimizi söyledik. Bu doğru çıktı ve madencilerin yaptığı 40 milyon DOGE alım fiyata pek de etki etmedi.

Sadece 2,8 milyon dolarlık birikim yapan madenciler halen fiyatın daha makul seviyelere düşebileceğine inanıyor olabilir. Bundan emin olmak için madenci birikiminin daha ne kadar devam edeceği izlenmeli. Eğer birikim sürerse satışlar durduğu için dirençler zayıflayacak ve daha küçük yatırımcılar alım için cesaretlenecek.

DOGE Fiyatı Kaç Dolar Olacak?

Madencilerin satışı durdurduğu ve birikime geçtiği, balinalarınsa yeniden risk iştahının arttığı ortamda DOGE fiyatı ne olur? Şimdilik görünen şey bunun aşırı iyimser bir yaklaşım olacağı yönünde. Üstelik Musk desteğinin kesilmesi, Twitter ödeme hizmetlerinde Dogecoin’e yer verilmeyeceğinin neredeyse kesinleşmesi gibi nedenler pozitif dış etkenleri yok etti.

DOGE fiyatı için kritik bölge 0,069 dolar seviyesiydi ve kaybedildi. Fiyat 0,065 dolara kadar düştü ve satışlar devam ederse 0,06 dolar yeniden ziyaret edilebilir.

Günlük grafikteyse 0,067 dolar altı kapanışlar 0,064 ve 0,0616 dolara kadar satışların sürebileceğini gösteriyor.

Ağustos ayından gelen paralel kanalın içine dönmek isteyen fiyat varken boğaların işi zor görünüyor.

Sorumluluk Reddi: Bu yazıda yer alan bilgiler kesinlikle yatırım tavsiyesi içermez. Yatırımcılar, kripto para birimlerinin yüksek volatilite ve dolaysıyla risk taşıdığının farkında olmalı, kendi araştırmaları doğrultusunda işlemlerini gerçekleştirmelidir.

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