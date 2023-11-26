Ethereum (ETH)

Güncel Altcoin Analizi: Altcoin Kralı Ethereum İçin Neler Bekleniyor?

Özet

  • Ethereum için günlük grafikte yükselen kanal formasyon yapısı devam ediyor.
  • Son zamanlarda Ethereum fiyatının dar bir alanda sıkışması ise dikkat çekiyor.
  • İki saatlik Ethereum grafiğinde ise yükseliş ivmesi ilgi görüyor.
  • Piyasa etkisi: Pozitif
Alperen Turgan
Alperen Turgan

Kripto para piyasasında teknik analiz, özellikle vadeli işlem piyasasında işlem yapan yatırımcıların devamlı takip etmesi gereken bir gösterge olarak karşımıza çıkıyor. Peki yazının yazıldığı sırada 2046 dolar seviyesinden işlem gören Ethereum için teknik analiz bize ne gibi ipuçları veriyor? Detaylı grafik incelemesi ve önemli destek ve direnç seviyeleri ile birlikte inceliyoruz.

İçerikler
Ethereum Günlük Grafik AnaliziEthereum İki Saatlik Grafik Analizi

Ethereum Günlük Grafik Analizi

Ethereum günlük grafikte dikkat çeken en önemli formasyon yapısı yükselen kanal formasyonu oluyor. 13 Kasım ve 19 Kasım’da destek çizgisine temas eden Ethereum, haber kaynaklı yükselişinin ardından EMA 200 (kırmızı çizgi) seviyesini kırarak yükseliş ivmesinin hızlanmasını sağladı. Hafta sonu ise dar bir alanda sıkışan Ethereum için olası bir destek ya da direnç kırılımı yönü tayin edecektir.

Ethereum günlük grafikte takip edilmesi gereken en önemli destek seviyeleri sırasıyla; 2031, 1928 ve 1875 dolar seviyeleridir. Özellikle geçtiğimiz hafta önemli bir görev üstlenerek Ethereum fiyatının ivme kaybetmemesini sağlayan 1928 dolar direnci büyük bir önem taşıyor. Bu seviyenin altında günlük bar kapanışının gerçekleşmesi Ethereum yükseliş ivmesinin kaybedilmesine neden olacaktır.

Ethereum günlük grafikte dikkat edilmesi gereken en önemli direnç seviyeleri ise sırasıyla; 2139, 2246 ve 2336 dolar seviyeleridir. Özellikle son yükseliş hamlesinde büyük bir engel olarak karşımıza çıkan 2139 dolar seviyesinin üzerinde günlük bar kapanışının gerçekleşmesi Ethereum cephesinde son yılların en yüksek seviyelerini görmemizi sağlayacaktır.

Ethereum İki Saatlik Grafik Analizi

Ethereum iki saatlik grafikte dikkat çeken ilk oluşum destek trend çizgisi oluyor. Bu yapıda sadece 22 Kasım’da gerçekleşen kırılım özellikle vadeli işlem piyasasında işlem yapan yatırımcıların endişelenmesine neden oldu ancak bu kırılım sadece ayı tuzağı olarak kaldı. Son bar oluşumunda EMA 200 seviyesine temas eden ETH için bu seviyenin altı kısa vadede düşüşü tetikleyecektir.

Ethereum için iki saatlik grafikte takip edilmesi gereken en önemli destek seviyeleri sırasıyla; 2031, 2001 ve 1967 dolar seviyesidir. Özellikle EMA 200 seviyesi ile kesişen 2031 dolar seviyesinin altında bar kapanışının gerçekleşmesi kısa vadede Ethereum fiyatının düşmesine neden olacaktır.

Ethereum iki saatlik grafikte dikkat edilmesi gereken en önemli direnç seviyeleri sırasıyla; 2067, 2095 ve 2131 dolar seviyeleridir. Özellikle 2095 dolar seviyesinin üzerinde bar kapanışının gerçekleşmesi EMA 7 ve EMA 21 seviyelerinin de aşılmasına neden olacaktır ve kısa vadede Ethereum fiyatının yükselmesini sağlayacaktır.

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Alperen Turgan
By Alperen Turgan
Follow:
Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Mezunu, İçerik Editörü
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