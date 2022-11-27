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Sorumluluk Reddi: Bu makale sponsorlu bir yazıdır. CoinTürk, bu makale içeriğinde geçen herhangi bir ürün ya da hizmetle ilgili hasar ya da kayıplardan sorumlu değildir ve sorumlu tutulamaz. CoinTürk, bu sponsorlu yazıda adı geçen şirket ve şirketin sunduğu ürün veya hizmetlerle ilgili olarak okuyucuların kendi araştırmalarını özenle yapmalarını şiddetle önermektedir.

Özellikle 2022’nin 3. çeyreğinde hızla büyüdüğü gözlemlenen blok zincir altyapılı oyun sektörü, geçtiğimiz yıla göre oyuncu sayısını ikiye katladı. 2021’in ilk yarısındaki boğa piyasasında blok zinciri oyun şirketlerinin geliri neredeyse 480 milyon dolara yaklaşmıştı. Bu sebeple 2022 yılının sonuna yaklaşırken Oyna-Kazan (P2E) kripto oyunlarının ve en iyi oyun coinleri büyük ilgiyle takip edildiği görülüyor.

Bu gelişen endüstrinin arkasındaki beyinler, video oyunlarının keyfini çıkarmak için en ‘devrimci’ yollardan bazılarını ortaya koyabildi.

Tarihin bu noktasında, oyuncular en sevdikleri oyunlardan gerçek dünya değeri elde edebiliyor ve deneyimleri ile oyun içi varlıklar üzerinde tam mülkiyete sahip olabiliyorlar. Bu özelliklerin entegre edilmesi, eğlence sektöründeki en büyük isimlerden bazılarının Oyna-Kazan ve blok zinciri teknolojisiyle söz sahibi olduğu milyar dolarlık bir endüstri haline gelmeye aday bir sektörün kapılarını aralıyor.

2022 yılı, kripto para birimleri de dahil olmak üzere çok sayıda varlık sınıfının tüm zamanların en yüksek seviyelerinden fiyat düşüşlerinin yaşanmasıyla birçok yatırımcının bir sonraki adımda ne yapacağını merak etmesine neden olan kötü bir yıl olarak tarihe geçecek gibi duruyor.

Mevcut durgunluk ve COVID-19 sebebiyle daha önce yaşanan dünya çapındaki belirsizlikler, bugün hâlâ hissedilen birçok etkiyle finansal piyasalara gerçekten zarar verdi.

İddialara göre kripto oyun tokenleri bu bağlamda ilgi çekici bir fenomen haline geldi. Fakat birçok oyun, günlük ve haftalık milyonlarca kullanıcıya ulaşan son derece aktif topluluklara sahipken birden durgun hale geldi ve bir süredir de öyle devam ediyor.

Bu makalede, şimdilerde oyun severlerin dikkatlerini çeken kripto oyunu Calvaria’yı mercek altına alınıyor. Calvaria, ünlü kart oyunu Gods Unchained’e bir alternatif olabilir mi o açıklanıyor.

Gods Unchained Nedir? Nasıl Bir Oyun?

Gods Unchained, işlem ücreti olmayan L2 Immutable X üzerine tasarlanmış, oynaması ücretsiz ve sıra tabanlı bir fantezi kart oyunudur. Oyun, oyuncuların çok çeşitli yaklaşımlara karşı koyabilecek kartlar oluşturarak rakiplerini alt etmeye çalıştıkları rekabetçi bir yapıyı vurguluyor.

Oyna-Kazan (play-to-earn) mantığında Ethereum blok zincir tabanlı bir çevrimiçi stratejik kart oyunu olan Gods Unchained, dünyanın blok zincir üzerinden çalışan ilk e-spor oyunu olarak nitelendiriliyor. 2018’de ilk kart satışını yapan Gods Unchained’de oyuncular kendi kart destelerini oluşturup savaş stratejilerini belirleyerek diğer oyuncularla mücadele içine giriyor.

Gods Unchained, oyunculara, oyundaki dijital varlıkları üzerinde sahiplik veriyor. Oyuncular, Immutable X’in NFT pazar yeri üzerinden Gods Unchained kartlarını ya da oyun içi başka varlıkları GODS coin ile alıp satabiliyorlar.

Oyunun bir de “Eğer öğelerinizi satamıyorsanız, onlara sahip değilsiniz demektir” şeklinde sloganı bulunuyor. Gods Unchained’i diğer Metaverse oyunlardan ayıran özelliği, kullanıcıların NFT’lerinin ve tokenlerinin kontrolünü yüzde 100 ellerinde tutması. GODS tokeni bir yönetim tokeni değil, oyunu oynamak için gerekli olan yerleşik bir ödül tokeni. Oyuncular savaşları kazandıkça statülerini kademeli olarak yükseltiyor ve bu da ekibe göre kâr marjlarını artırıyor.

Oyunun kârlı tarafı olan Flux bölümü, oyuncuların ücretsiz kartlarını yükseltmelerini sağlayan bir kısmı. Bir oyuncunun kartlarının kalibresi, savaşları kazanma yetenekleri üzerinde bir etkiye sahip. Bir oyuncu bir savaşı kazanırsa, flux kazanıyor ve oyunda daha yüksek bir rütbe ile ödüllendiriliyor. Oyunun derecelendirme sistemi yapılan açıklamalara göre “Tanrıların Eldiveni” olarak adlandırılıyor. Basitçe, bir oyuncu ne kadar çok oynarsa, oyundaki rütbesi o kadar yüksek oluyor ve flux’a erişimi o kadar kolaylaştırıyor.

Bir savaşın başlangıcında, her oyuncunun destesinde 30 kart ve 30 sağlık puanı bulunuyor. Oyun sırasında rakiplerine hasar vermek için kartlarını taktiksel olarak kullanıyorlar. Oyuncular kartlarını yok ederek düşmanı yenerlerse, oyunda ilerlemek ve daha iyi kartlar satın almak için harcayabilecekleri flux puanı kazanır.

Gods Unchained’in geliştirilmesine Chris Clay (CEO), James Ferguson ve Robbie Ferguson gibi oyun endüstrisinin deneyimli isimleri öncülük ediyor. Chris Clay, dünyanın en popüler kart oyunlarından biri olan Magic: The Gathering Arena’nın oyun direktörüydü. Ayrıca EA Games ve Riot Games için 15 yılı aşkın deneyimiyle projeler yönetmişti.

Ekip, oyunu geliştirmek için 3 yıldan fazla zaman harcamış ve 2020’de beta sürümünü yayınlamıştı. Beta sürümü çok fazla heyecan yarattı ve piyasaya sürüldüğünde 600 binden fazla oyuncu oyuna kayıt oldu.

Bu arada oyunun native tokeni olan GODS coin, oyuncuların NFT kazanmasına ve takas etmesine olanak tanıyan ekosistemi destekliyor. GODS coin, başta OKX, FTX, Coinbase gibi önde gelen borsalar olmak üzere birçok büyük borsa tarafından listelendi. Şu anda dolaşımdaki miktarı 141 milyon olan GODs Coin 0,3 dolar civarında fiyatlandırılmış durumda.

Yapılan açıklamalara göre Twitter’da 100 bini aşkın takipçisi ve yaklaşık 84 bin Discord kullanıcısı olan Gods Unchained, kısa sürede özel bir topluluk oluşturarak dikkatleri çekti.

CoinMarketCap, tokeni yaklaşık 23 milyon USD’lik mevcut piyasa değeri ile ilk 600 içinde sıralıyor. Toplam arzı 500 milyon olan GODS coinin şu anda 77 milyon 356 bin adeti dolaşımda bulunuyor.

Calvaria (RIA) Nasıl Bir Oyun?

Kripto para piyasasına yeni giren ve şu anda ön satış etkinliği devam eden Calvaria, oyunculara ve ekosisteme katılanlara RIA tokeni kazandıran Oyna-Kazan yapıda bir kart oyunu. Oyun içerisinde turnuvalara katılıp kazanan oyuncular, RIA token ile ödüllendiriliyor. RIA ayrıca aynı güçteki kartların birleştirilip daha güçlü kartlar oluşturulması için de kullanılabiliyor.

Calvaria, Gods Unchained ve Splinterlands gibi benzer Oyna-Kazan (P2E) oyunlarına göre önemli avantajlara sahip. Ekibin açıklamalarına göre bu avantajların başında Calvaria’nın, mobil oyununun ücretsiz olması ve yatırımcılar için çok daha etkileyici ödül mekanizmalarını ortaya koyuyor olması. Öte yandan, PC ve mobil uygulama mağazaları aracılığıyla sunularak kullanıcı erişilebilirliğine öncelik veriliyor.

Bu oyunu oynamaya başlamak için katılımcıların bir cüzdan, Bitcoin veya diğer dijital varlıklardan herhangi birine sahip olmaları gerekmiyor. Bu, özellikle halen kripto para terminolojisi hakkında sıkıntı yaşayan ve önceden bilgisi olmayan kişilerin bile oyuna katılabileceği anlamına geliyor.

Oyunun ekonomisine, Calvaria NFT kartlarını satın almanın yanı sıra Calvaria DAO içinde stake etme ve yönetişim için kullanılan Calvaria tokeni RIA tarafından katkı sağlanıyor. Calvaria ayrıca, 2023 yılında piyasaya sürüldüğünde en heyecan verici yeni Oyna-Kazan kripto oyunlarından biri olmayı vaat ediyor. Bunun da ötesinde birçok analist tarafından, RIA kripto para biriminin ilk token satışının (ICO) ardından patlamaya hazır olabileceği bildiriliyor.

Calvaria’ya daha yakından bakacak olursak, bir Oyna-Kazan (P2E) kripto oyunu olması sebebiyle yüksek kaliteli desteler oluşturabilen ve güçlü bir savaş stratejisi geliştirebilen oyuncular en sevdikleri oyunu oynarken para da kazanabiliyor.

Calvaria’da savaşta galip gelenler, Bitcoin veya Ethereum gibi büyük kripto paralarla takas edilebilen RIA token kazanabiliyor. Alternatif olarak, kazananlar RIA tokenlerini ellerinde tutabiliyor ve pasif gelir elde edebiliyorlar.

Proje, internet sitesinde Calvaria: Duels of Eternity oyununun habitatının 2023’ün sonuna kadar daha da gelişmesini açıklayan çok adımlı bir plan hazırladı. Diğer pek çok şeyin yanı sıra, içerik oluşturucular evreni genişletmeyi ve VR (sanal gerçeklik) deneyimlerini oyuna entegre etmeyi amaçlıyor.

Bu nedenle oyun ekibin açıklamalarına göre, önemli token ekonomilerine ve oyun içi kaynakların gerçek sahipliğine öncelik verirken bunları yoğun bir şekilde talep ediyor. Özellikle, birkaç istisna dışında, edinilen tüm kaynaklar, teknik incelemelerde belirtildiği gibi, yeniden satma seçeneği ile doğrudan oyunculara ait olacak.

Calvaria, Gods Unchained’i Geçebilir mi?

Oyun planlandığı gibi ilerlediği takdirde Calvaria’nın Gods Unchained gibi en iyi NFT kart oyunlarından birini etkinlik ve katılım açısından geride bırakma potansiyeline sahip olduğu söyleniyor. Calvaria’nın yüksek potansiyeli DAO, stake etme, oyun içi mağaza ve ödüller gibi özelliklerle daha da güçlü hale geliyor olabilir.

Bu arada, son Oyna-Kazan projesi Calvaria’nın RIA tokenleri, mevcut ön satışında tanesi 0,015 dolardan satın alınabiliyor. Ön satış etkinliği toplam 10 dilimden oluşan RIA coin fiyatı, ön satışlar sırasında 0,055 dolara kadar çıkacak.

Bu arada NFT strateji oyununun popülerliği, Calvaria internet sitesine kısa bir ziyaret yapılarak görülebilir. Oyunda çeşitli özelliklerin yanı sıra her bir klan için ilgi çekici sanat eserleri ve ekibin önümüzdeki aylar için çok daha fazlasını planladığını gösteren bir yol haritası bulunuyor.

Bu arada Oyna-Kazan oyunlarının ana fikri eğlenirken kazanmak. Ancak ne yazık ki açıklamalara göre şu anda durum pek de böyle değil. İddialara göre göz korkutucu blok zinciri kavramları ve kripto jargonu, kripto ve NFT oyunlarını bir işe dönüştürüyor. Çok az oyuncu zorlu öğrenme sürecinin üstesinden gelebiliyor.

Calvaria’nın Oyna-Kazan Sektörüne Getireceği Değişim

Blok zinciri oyunları için yüksek yatırım eşiği bir başka önemli endişe kaynağı olarak biliniyor. Gods Unchained gibi en iyi kripto oyunları bile iddialara göre istisna olarak görülmüyor. Bir oyunun kullanıcı tabanı büyüdükçe, oyun içi kripto tokenlerin ve NFT’lerin fiyatı da yükseliyor. Oyun varlıklarına olan talep çoğunlukla oyunlara çok az ilgi duyan spekülatif yatırımcılar tarafından yönlendiriliyor, bu da onları oyuncular için erişilemez kılıyor olabilir.

Fakat Calvaria bunu değiştiriyor. Proje, oyunun hem ücretsiz oyna (Free to Play) hem de Oyna-Kazan (P2E) versiyonlarını piyasaya sürerek geleneksel ve kripto oyuncularına hitap etmeyi hedefliyor. Oynaması ücretsiz sürümde cüzdan, NFT veya kripto token gerekmiyor.

Benzersiz bu oyun modeli, geleneksel oyuncuları zaman içinde kripto oyuncularına dönüştürerek, onları oynayarak kazanmayı tercih etmenin avantajları konusunda eğitiyor. Sonuç olarak Calvaria, oyunculara seçme gücü vererek uzun vadede sadık bir kullanıcı tabanı oluşturmayı hedefliyor.

Sorumluluk Reddi: Bu makale sponsorlu bir yazıdır. CoinTürk, bu makale içeriğinde geçen herhangi bir ürün ya da hizmetle ilgili hasar ya da kayıplardan sorumlu değildir ve sorumlu tutulamaz. CoinTürk, bu sponsorlu yazıda adı geçen şirket ve şirketin sunduğu ürün veya hizmetlerle ilgili olarak okuyucuların kendi araştırmalarını özenle yapmalarını şiddetle önermektedir.