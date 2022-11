Okuma Süresi: 9 Dakika

NFT ekosistemi birbirinden farklı yeni üyeleriyle 2021 yılı sonları ve 2022 ilk çeyreğine damga vurarak çok yüksek işlem hacimlerine ulaşmayı başardı. Birçok NFT projesi aylar içinde büyüyerek dünya çapında ünlenmeye başlayan markalar olmayı başardı ve bu durum kripto para piyasalarında uzun soluklu bir NFT rüzgarı esmesine sebebiyet verdi.

Günümüzde 1 milyar doları aşan hacmiyle kripto piyasaların gözdelerinden olan NFT’ler artık birçok metaverse kripto oyun projesinin de en çok kullanılan öğelerinden biri olarak varlığını sürdürüyor. Özellikle Yuga Labs’ın sahip olduğu dört büyük proje piyasadaki fiyat liderliğini elde etmeye devam ediyor.

Her ne kadar dev NFT projelerine yatırım çok büyük miktarlar talep etse de tıpkı Yuga Labs’ın NFT ürünlerinde olduğu gibi buna benzer NFT projelerini keşfetmek ve erkenden yatırım yapıp yüksek kazançlar elde etmem hala mümkün olarak yorumlanıyor. Piyasaya her gün onlarca yeni NFT projesi çıksa da bunların çok azı gelecek vadeden yeni NFT projelerinden oluşuyor. Bu yüzden hangi projeye yatırım yapılabileceği sorusu akılları karıştırıyor. Bu makalede sizler için 2022 yılında yatırım yapılabilecek güncel en iyi NFT’lerin neler olduğu tartışılıyor.

Fakat burada en önemli konu yapılan açıklamalara göre gelecek vaat eden yeni NFT projelerini keşfetmek ve bunlara yatırım yapmaktan geçiyor. Böylece projeler ilerledikçe elde edeceğiniz kazançlar çok popüler olduklarında edeceğiniz miktarlardan yüksek olabilir

Yazının devamında aşağıda sıralanan gelecek vaat eden en yeni NFT projelerine göz atabilirsiniz:

NFT Nedir?

NFT, kelime anlamı itibarıyla blok zincire işlenmiş bir değiştirilemez tokendir. Kripto paralardan farklı olarak her bir NFT tektir ve aynı anda sadece bir kişiye ait olabilir. Bu eserlerin kendine ait bir maddi değeri vardır ve bir topluluğa üye olmaktan, metaverse kripto oyun projelerine kadar geniş kullanım alanlarına sahiptir.

Sanatçılar ve projeler tarafından blok zincirde üretilen NFT’ler Opensea, MagicEden gibi NFT pazar yerlerinde listelendiği gibi dünyaca ünlü borsalar olan Binance, Crypto.com ve OKX NFT Pazar yerlerinde de listelenebilir ve satın alıma açık olabilir.

Bu büyük kripto para borsalarının pazar yerleri genellikle kurumsal veya ünlü kişilere ait NFT’leri sergilese de kendi NFT koleksiyonlarınızı da oluşturabilmeniz mümkündür. Ayrıca birçok NFT projesinin native kripto para birimini de bu borsalarda bulabilirsiniz. Örneğin ön satışı sonrası büyük yankı uyandırdığı iddia edilen ve listede de yer alan Tamadoge projesinin kripto para birimi TAMA OKX’te listelendi ve borsa üzerinden satın alınabilir durumda.

En Ünlü NFT Projeleri Hangileridir?

Yuga Labs’ın sahibi olduğu birçok NFT günümüzde bulunan projelerin en ünlü olanlarını oluşturur. Bu projeler Otherdeed for Otherside, Bored Ape Yacht Club ve Mutant Ape Yacht Club gibi kripto sektörünü yakından takip edenlerin bildiği isimlerden oluşuyor. Ayrıca aynı ekip bir süre önce ünlü CryptoPunks ve Meebits projelerini de satın aldı. Bu projelerin NFT fiyatları çok yüksek olduğu için yeni yatırım alanı olarak değil daha çok prestij olarak görüldüğü iddia ediliyor.

2022 yılının ilk çeyreğinde milyarlarda dolar hacme ulaşan NFT piyasası birçok yatırımcısını milyoner statüsüne taşımayı başardı. NFT’ler sadece alım ve satım değil, bulundukları proje içerisinden de yatırımcılara büyük getiriler sağlayabilirler. Birçok iyi NFT projesi yatırımcılarına NFT’leri elde tutmaları şartıyla pasif gelir bile kazandırabilir.

Özellikle birçok Metaverse projesi ekosistemlerine ait bir kripto para birimi olsa da oyun ve metaverse dijital varlıklarını NFT olarak piyasaya sürdüğü için bu kazanç imkanı çok daha farklı boyutlara erişiyor. Haberlerde sıkça sanal arazi alım satımıyla milyon dolarlar kazandılar gibi ibarelerini görmenizi sağlayan bu tarz projeler yayın hayatlarını geliştirerek devam ediyorlar.

Gelecek Vadeden Yeni NFT Projeleri Var mı?

Her ne kadar piyasaya onlarca yeni NFT projesi çıksa da bunların hepsinin yatırım yapmaya değer olduğu düşünülmüyor. Piyasalarda çoktan fiyatlanmış NFT projeleri yerine yatırım için gelecek vaat eden yeni NFT projeleri keşfetmek ve takipte kalmak yatırımcılar için çok daha avantajlı kapıları açabilir.

Gelecek vaat eden yeni NFT projelerinin en büyük özelliği yatırımcılarına ön satışlarla birlikte NFT’lerini uygun fiyatlardan ulaştırmasıdır. Böylece projeler geliştikçe ve popülerleştikçe uygun fiyattan alınan bu NFT’ler değerini de katlayarak ilerleyecektir. Ayrıca yeni NFT projelerinin büyük çoğunluğu yatırımcılarına stake olanağı sağlayarak pasif gelir imkanı da sunar.

Calvaria (RIA)

Fiziksel kartlarla oynanan ve kendine ait bir dünyası bulunan 2000’li yılların popüler kart oyunlarından günümüz blok zincir teknolojisine uzanan bir yolculuk Calvaria projesinin çıkış noktasını oluşturuyor. Yapılan açıklamalara göre oyun dünyasının en eski oyun tarzlarından biri olan kart oyunları, Calvaria ile blok zincirde NFT kartlar olarak kendine hayat buldu.

Ekibin açıklamalarına göre Calvaria kendine ait bir hikayeyi blok zincir üzerinde gerçekleşen bir konseptle yatırımcılarına ve oyunculara sunuyor. Bu oyunda kartlar NFT olarak sistemde yer alıyor ve oyuncular farklı alanlarda bu kartlarla savaşlar gerçekleştirerek oyunun yerel tokeni olan RIA kazanma şansına erişiyorlar. Bu projenin native tokeni oyun içi geliştirmede, özellik yükseltmelerde ve savaşlarda harcanabiliyor. Böylece rakiplere karşı daha avantajlı hale gelmek mümkün olabiliyor.

NFT olarak elde edeceğiniz bu kartlar sınırlı sayıda arza sahip ve her bir kart kendine ait karakter ve özelliklere sahip. Oyun ayrıca bir hikaye moduna da sahip. Hikaye modunun yanı sıra oyuncular RIA kazanmak için günlük, haftalık ve aylık yarışmalara da katılım gösterebiliyor.

Kripto oyun sektörü her geçen gün büyümeye devam ediyor ve Calvaria’da kendine bu alanda kendine yer edinmeyi amaçlayan bir proje olarak lanse ediliyor. Gelecek vaat eden yeni NFT projelerinden biri olduğu iddia edilen Calvaria ekibe göre yatırım yapmaya değer bir kripto oyun NFT projesi olarak ön satışını sürdürüyor.

Tamadoge (TAMA)

Eskiden sanal bebekler ile hayatımıza giren evcil hayvan besleme ve geliştirme konseptine benzer bir yapıda ortaya çıkan Tamadoge, kısa bir süre önce ekibin iddialarına göre ön satışında rekor miktarlara ulaşarak piyasaya giriş yaptı. Blok zincir teknolojisini kullanarak her bir evcil hayvanın NFT olarak kullanıcılara sunduğu bu metaverse oyun projesinin adından sıkça söz ettireceği ifade ediliyor.

Oyun içerisinde tamamen size ait bir NFT evcil hayvan sahibi olarak amacınız bu evcil hayvanı rakipleriyle mücadele edecek seviyeye getirmek ve Tamaverse evreninde savaşmasını sağlamak. Bunu yapmak için oyunun yerel kripto para birimi olan TAMA harcamanız gerekiyor. Her NFT nasıl özel ve tek bir kişiye aitse Tamadoge evreninde de her bir evcil hayvan sadece size ait durumda ve özellikleri diğer rakiplerinden farklı olarak gelişiyor.

Yeterli güce ulaşan NFT evcil hayvanlarınız başka rakiplerle ve yarışmalarda savaşarak size TAMA kazandırabilir. Her bir işlem blok zincire işlendiği için şeffaflık konusunda bir adım önde olan Tamadoge ekibe göre, deflasyonist yapıda olması sebebiyle de gelecek vaat eden yeni NFT projeleri arasındaki yerini almış durumda. Tamadoge’nin yerel kripto para birimi olan TAMA tokenları ise ön satıştan kısa bir süre sonra ünlü OKX kripto para borsasında listelendi.

Dash 2 Trade (D2T)

Ekibe göre, kripto para piyasalarının en ihtiyaç duyduğu konulardan biri olan gelişmiş analizler ve yorumları bir araya toplayan Dash 2 Trade gelecek vaat eden yeni NFT projelerinden biri olarak ilgi çekmeye devam ediyor. Bu platform 70.000’den fazla yatırımcı topluluğuna sahip olmakla birlikte arkasında da üst seviyede bir geliştirme ekibi var. Hazır bir topluluğun üzerine inşa edilen projelerin başarılı olması ve büyümesi bildiğiniz gibi sıfırdan başlayan NFT projelerine göre çok daha kolay oluyor.

Şu an ön satışı devam eden Dash 2 Trade projesi farklı kripto para birimleriyle ön satışa katılma seçenekleriyle de en az teknik analiz araçları kadar gelişmiş bir yelpazeye sahip. Gelecekte adını sıkça duyurmayı hedefleyen ve analiz sistemlerini blok zincir ile birleştiren bu projenin gelecek vaat eden yeni NFT projelerden biri olduğu iddia ediliyor.

IMPT (IMPT)

IMPT gerçek hayatta da yaşadığımız evrende büyük bir sorun olan karbon salınımı üzerine odaklanmış durumda. Blok zincir teknolojisinde her bir işlem blok zincirlere işlendiği için projenin ana hedefi karbon salınımını azaltırken bunu da doğrulanabilir verilerle gerçekleştirmek. Bu da birçok yatırımcının fazlasıyla ilgisini çekmiş durumda.

IMPT projenin sunulması itibariyle ekibe göre daha şimdiden dünyanın önde gelen binlerce markasıyla ortaklık yaparak yatırımcıları için olumlu sinyaller vermeye başladı. Bu noktada blok zincir teknolojisinin şeffaflığını ve başarılı ekibinin yol haritasını düşünüldüğünde IMPT’in gelecek vaat eden kripto projelerden biri olduğu konusunda herkesin hemfikir olduğu iddia ediliyor.

Bu çevre dostu kripto projesi kendine ait IMPT tokenlara sahip ve şu an iddialara göre çok iyi bir fiyattan yatırımcılar için ön satışına devam ediliyor. Bildiğiniz üzere ön satış fiyatları uygun seviyelerde olup bu tokenlar borsalarda listelendiğinde yüksek talep görebiliyor. Avrupa Birliği gibi bölgelerde karbon salınımının azaltılması adına yasa tasarıları gündemdeyken IMPT’yi bu alandaki projesine katılmak isteyenlerin sayısı gitgide artmaya devam ediyor. Bu yeni NFT projesi IMPT, blok zincir ile çevre unsurunu bir araya getirerek yeni yatırım fırsatlarından biri olarak lanse ediliyor.

Özet

Kripto piyasaların en önemli unsurlarından biri olan NFT’ler, yatırımcılar için birçok noktada kurtarıcı olabiliyor. NFT’ler sayesinde özel bir kimliğe bürünen projeler hem NFT sahiplerine ek fırsatlar sunarken hem de bu satışlardan proje için fon toplamış oluyor. Bu da projenin geliştirilme sürecin büyük katkılar sağlıyor.

Günümüzde milyonlarca dolar değerinde olan onlarca NFT projesi mevcut. Fakat bu projeler hali hazırda yüksek fiyatlara eriştiği ve yatırımcılarına iyi miktarlarda kazandırdığı için satın alıma çok uygun olmayabilir. Bu yüzden yapmamız gereken ilk şey yeni çıkan NFT’ler neler ve hangi NFT’lerin potansiyelinin yüksek olduğunu sorgulamak olmalıdır. Böylece düşük seviyelerde olan ön satışlardan alınan NFT proje tokenları veya projenin NFT’leri ileride iyi kazançlar sağlayabilir.

Sorumluluk Reddi: Bu makale sponsorlu bir yazıdır. CoinTürk, bu makale içeriğinde geçen herhangi bir ürün ya da hizmetle ilgili hasar ya da kayıplardan sorumlu değildir ve sorumlu tutulamaz. CoinTürk, bu sponsorlu yazıda adı geçen şirket ve şirketin sunduğu ürün veya hizmetlerle ilgili olarak okuyucuların kendi araştırmalarını özenle yapmalarını şiddetle önermektedir.