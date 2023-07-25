Geç Mi Kaldınız? Dogecoin (DOGE) Fiyatı Neden Yükseliyor?

Özet

  • Elon Musk'ın Doge logosunu profilinde kullanması ve X App planları yükselişi tetikledi.
  • DOGE fiyatı daha fazla yükseliş için 0,078 dolar üzerinde kapanışlar yapmalı.
  • Yükselişin durması halinde DOGE fiyatı 0,073 dolara düşebilir.
  • Piyasaya etkisi: Pozitif
18:40
25 Temmuz 2023
Fatih Uçar Yazar: Fatih Uçar

Pazar günü erken saatlerde Dogecoin fiyatının beklenen harekete başlamak üzere olduğunu söylemişti. Beklenen oldu ve meme coin kralı 0,078 dolarlık eşiği aştı. Son dakika olarak duyurduğumuz “Elon Musk X App” haberi fiyat yükselişinin temelini oluşturuyordu. Görünen köy neyse ki kılavuz istemedi ve BTC düşüşüne rağmen DOGE yükselişe geçti.

Dogecoin Neden Yükseliyor?

Dogecoin fiyatı traderların spekülasyonları ortasında yükselişe geçti. Elon Musk’ın X App planlarını neredeyse 1 yıldır her fırsatta anlatıyoruz ve Twitter’ı satın almasının arkasındaki gerekçe de aslında buydu. Şimdi ilk adımı atarak platformun logosunu X ile değiştirdi. Bugün DOGE fiyatı yaklaşık %5,5 artışla son iki ayın en yüksek seviyesi olan 0,078 dolara yükseldi.

Token‘ın gün içi kazançları, iki gün önce Elon Musk’ın Twitter’ı X olarak yeniden markalaştırırken biyografisine DOGE sembolünü eklemesiyle başlayan haftalık rallinin bir parçası olarak geldi. O zamandan bu yana Dogecoin, Musk’ın dogecoin yanlısı açıklamalarına verdiği önceki yükseliş tepkilerine benzer şekilde %11’in üzerinde artış gösterdi. Musk 25 Temmuz’da X’i, özellikle finansal hizmetlere odaklanan bir “her şeyin uygulaması” olarak tanıttı. Daha önce de kendi WeChat benzeri uygulamasını X App ile yapacağını söylemişti.

DOGE Fiyat Yorum

Birçok analist er ya da geç muzip milyarderin DOGE’u ödeme yöntemi olarak sisteme entegre edeceğini düşünüyor. Gokhshtein Media’nın kurucusu David Gokhshtein şunları söyledi;

“Elon Musk’ın DOGE’yi X platformunda kullanılacak ilk kripto yaparak herkesi trollemesini izleyin”.

Dogecoin fiyatlarındaki yükseliş 24 Temmuz’dan bu yana 6 milyon dolardan fazla short pozisyonun tasfiyesini tetikledi. Teknik açıdan bakıldığında, DOGE fiyatı, Eylül 2023’e kadar yaklaşık %15 artışla 0,88 dolar civarında bir fiyat hedefiyle, hakim Bump-and-Run-Reversal (BARR) Dip formasyonunun kırılma aşamasına girmiştir. Kısa vadede etkileyici bir yükseliş için 0,078 dolar üzerinde kapanışlara ihtiyaç var.

Eğer DOGE buradan düşüşe geçerse 0,073 dolara inebilir. Orta vadede X App hikayesinin yükselişi destekleyeceği varsayımına inananlar için bu seviye iyi bir giriş noktası olabilir. Ancak şimdilik fiyat yön tayin etmekte zorlandığı için 0,078 dolar üstü kapanışlar veya 0,073 dolara düşüş beklenebilir.

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