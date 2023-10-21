  Geç Mi Kaldılar? Kripto Para Borsası Dolandırıcılığı Sonrası Alınan Kararlar Yeterli Mi? Düzenleyiciler Devreye Girdi!

Hong Kong Menkul Kıymetler ve Vadeli İşlemler Komisyonu (SFC), kripto paraları da kapsayan işlemlere ilişkin güncellenmiş karar ve politikalarını açıkladı. Yeni yönergelere göre, gelişen piyasa şartlarına sektörün içinden gelen fikir ve düşüncelerden de bahsederek daha fazla takip sözü verildi. Ayrıca, yapılan bu açıklama geçtiğimiz günlerde yaşanan önemli bir borsası kaosunun hemen ardından geldi.

SFC ve Kripto Kuralları

Bu yenilenmiş kurallar ve politikalar çerçevesinde, belirli kripto para teklifleri yalnızca profesyonel yatırımcılar için uygun olacak. Ayrıca SFC tarafından, aracıların kripto paralar hakkındaki önemli rolü de vurgulandı.

SFC’ye göre herhangi bir işleme başlamadan önce aracı olan bu kurumların, müşterilerinin kripto varlıklara yatırım yapmak konusunda yeterince bilgi sahibi olup olmadıkları tespit edilmeli.

SFC tarafından değişen ve giderek karmaşık bir hal alan küresel düzenleyici çerçeveye ilişkin tedirginlikler de dile getirildi ve şu açıklama yapıldı:

Sanal varlıklar belirli küresel çevrelerde ilgi görmeye başlasa da, kapsayıcı düzenleyici ortam farklı olmaya devam ediyor.

Sonuç olarak, ilk olarak 2018 yılında SFC tarafından ortaya koyulan doğal risklerin varlığı devam etmekte. Yeni düzenlemelerde bahsedilen varlıkların ilginç bir şekilde SFC’nin yetki alanında kalması ve “karmaşık ürünler” olarak sınıflandırması da önemli bir nokta olarak dikkat çekiyor. Bu kategorizasyon, finansal düzenleyici prosedürleri takip edecekleri anlamına geliyor.

Ayrıca, SFC tarafından özellikle kripto borsasında işlem gören fonlara dikkat çekildi ve Hong Kong’un yetki alanı dışında kalan ürünleri bu karmaşık ürünlere örnek gösterdi.

Kripto Borsalarının Geleceği

JPEX kripto borsası hakkında geçtiğimiz günlerde büyük sıkıntılar ortaya çıktı. Bu durum Hong Kong’da bulunan kripto para yatırımcılarının hâlâ tedirgin görünmelerine sebep oluyor. Geçtiğimiz ay gerçekleşen olaylar sonucunda, JPEX’e borsası hakkında 1.000’den fazla şikayet ortaya çıktı.

Zor durumda kalan kullanıcılar, yüksek miktarlara ulaşan kayıplarla karşı karşıya kaldıklarını bildirdiler. Bu olayın ardından, yetkililer JPEX ile bağlantısı olan altı kişiyi yetkisiz bir kripto platformunu yönetmek suçuyla tutukladı.

Bunun yanı sıra bir karar daha alındı. Ekim ayı itibariyle, dijital para birimleriyle ilgili gerçekleşebilecek her türlü yasadışı girişimi denetlemek, takip etmek ve soruşturmak üzere Hong Kong Polis’i ile SFC’den oluşan ortak bir görev ekibi kurulmasına karar verildi.