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GateChain, GateOracle’ı Başlattı: Yeni Merkezi Olmayan Oracle Özelliği

09:42
14 Nisan 2022
Coin Türk Yazar: Coin Türk

Gate.io kripto borsası tarafından kurulan yeni nesil halka açık blok zinciri GateChain, Chainlink ile yeni bir oracle özelliği başlattı. “GateOracle” olarak adlandırılan bu yeni özellik, gelişmiş veri birlikte çalışabilirliği için GateChain’in sistem operasyonlarına, entegre edilecek. GateOracle, GateChain üzerinde çalışan akıllı sözleşmelere gerçek dünya verileri sağlayacak.

Oracle Nedir?

Blockchain oracle’ları, blockchain tabanlı varlıklara gerçek dünya verileri sağlayan akıllı sözleşmeler olarak karşımıza çıkar. Blok zincirinde dağıtılan uygulamalar bir nevi bir siloda bulunur. Bu da gerçek zamanlı veri akışlarına anında erişime ihtiyaç duyan DeFi veya staking uygulamaları için sorunlu olabilir. Oracle ise bu önemli verileri sağlamak için blok zincirler ve dış dünyalar arasında bir köprü görevi görür.

Oracle’lar, modern DeFi ekosisteminin hayati bir bileşeni olduğundan, sağlam ve manipülasyondan uzak olmalıdır. Oracle’ın güvenlik açıklarının gerçekten üstesinden gelmek, veri manipülasyonunu, yanlışlığı ve kesinti süresini önlemek için merkezi olmayan oracle’ları gerektirir. Chainlink’in merkezi olmayan oracle ağı (DON), uçtan uca merkezsizliği oluşturmak için birden fazla bağımsız oracle node operatörünü ve birden fazla güvenilir veri kaynağını birleştirir.

GateOracle Nedir?

GateChain tarafından Chainlink aracılığıyla kullanıma sunulan GateOracle, kullanıcıların akıllı sözleşmeleri ETH/USD bilgileri gibi varlık fiyatlandırma verilerine bağlamak için GateOracle Veri Akışlarını kullanmalarına olanak tanır. Her fiyat verisinin kendine özgü işlevi ve zincir üzerinde bir adresi vardır. Sözleşmeler, her bir adresten fiyatlandırma verilerini okuyabilir ve bu veri akışlarının çeşitli bağımsız GateOracle node operatörlerinden toplanan verileri kullanmasına olanak tanır.

GateChain Hakkında

GateChain, kurumsal sınıf düzeyinde güvenli ve verimli bir merkezi olmayan dijital varlık depolama, dağıtım ve işlem ekosistemi oluşturan yeni nesil bir genel blok zinciridir. GateChain’in ana özellikleri aşağıdaki gibidir:

  • GateToken (GT): GT, işlem ücretlerini ödemek ve ağ içinde stake yapmak için kullanılır. Kullanıcılar ayrıca GT’yi saf bir ödeme token’ı olarak gönderebilir ve alabilir.
  • PoS: GateChain, ağ sağlığını korumak için hisse kanıtı (PoS) konsensüs mekanizmasını kullanır.
  • Varlık Piiyasaya Sürme: Kullanıcılar, kendi token’larını piyasaya sürmek için GateChain’i kullanabilir.
  • Multi-Sig: Bir hesap birden fazla kişi tarafından paylaşılabilir. Bu hem kurumsal hem de aile kullanımı için uygundur.
  • Güvenli Varlık Depolama: Kasa hesabı sistemi ve borsa mekanizması varlık hırsızlığına, özel anahtar kaybına ve anormal işlemlere karşı %100 güvenlik sağlar.
  • EVM Uyumluluğu: GateChain, Ethereum Sanal Makinesi (EVM) ile uyumludur. Bu, geliştiricilerin Ethereum dApp’lerini GateChain’e kolayca aktarabilmelerini sağlar. Ek olarak, GateChain kullanıcıları hem Ethereum hem de GateChain varlıkları için hesap desteğine sahiptir.
  • GateBridge: Likidite havuzu konsepti ile merkezi olmayan bir borsa işlevi. GateBridge ile herkes zincirler arası likidite havuzu oluşturabilir. Ethereum, GateChain, Polygon, BSC, Heco, OKExChain ve Klaytn gibi blok zincirlerle halihazırda entegre olmuştur.

Gate.io Hakkında

Gate.io, kullanıcılara önde gelen kripto para birimlerinin çoğuna erişim sunan dünyanın önde gelen kripto para borsalarından biri olarak tanımlanıyor. Platform, dünya çapında 10 milyondan fazla kullanıcıya sahip ve kapsamlı bir ürün ve hizmet ekosistemine sahip. Ana Gate.io borsası, yerel düzenlemelere uygun olarak belirli pazarlarda spot piyasalar ve vadeli işlemler, marj ve sözleşme işlemleri sunar.

Gate.io, standart kripto işlemlerinin yanı sıra, kullanıcılara şirketin özel NFT Magic Box platformu aracılığıyla NFT’lere yatırım yapma fırsatı da sunuyor. Daha geniş Gate.io ekosistemi, özel GateChain ekosistemini ve Hipo DeFi aracılığıyla DeFi ürünlerine erişimi, Wallet.io aracılığıyla saklama hizmetlerini, Gate Labs ve Gate Ventures aracılığıyla yatırımları içeriyor.

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Sorumluluk Reddi: Bu makale sponsorlu bir yazıdır. CoinTürk, bu makale içeriğinde geçen herhangi bir ürün ya da hizmetle ilgili hasar ya da kayıplardan sorumlu değildir ve sorumlu tutulamaz. CoinTürk, bu sponsorlu yazıda adı geçen şirket ve şirketin sunduğu ürün veya hizmetlerle ilgili olarak okuyucuların kendi araştırmalarını özenle yapmalarını şiddetle önermektedir.

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