Galaxy Digital, 24 Ağustos’ta Delaware Bölgesi İflas Mahkemesi’ne bir dilekçe sunarak devam eden iflas işlemleri sırasında kurtarılan dijital varlıkların satışına ilişkin yönergelerin yetkilendirilmesini ve onaylanmasını istedi. Başvuruda FTX’in talepleri ve 2022’de borsanın çöküşünün ardından Galaxy Digital’in yönetimi altında kurtarılan yaklaşık 7 milyar dolar değerindeki kripto para varlıkların transfer etme planları özetleniyor.

Dosya Detayları Açıklandı

FTX ön açıklamasında belirtildiği üzere Galaxy Digital aracılığıyla kripto para varlıklarının potansiyel satışını sağlamayı amaçlıyor. Dosyalama kripto para birimi varlıkları için volatiliteye maruz kalmayı ve alacaklılara potansiyel fiat geri ödemelerini azaltmayı amaçlayan “kapsamlı bir yönetim ve para kazanma planına” dikkat çekiyor.

FTX, Galaxy Digital’i kayıtlı bir yatırım danışmanı olarak tutmayı ve şirkete kripto varlık portföyünün değerini en üst düzeye çıkarmasına yardımcı olmak için dijital varlık piyasaları hakkındaki “uzmanlık bilgisinden” yararlanmayı amaçlıyor. Şirket elindeki varlıkları anonim olarak piyasalara satabilmek ve piyasa manipülasyonu riskini azaltmak da dahil olmak üzere ortaklığın bir dizi potansiyel faydasına dikkat çekti.

FTX, genel yatırım yönergelerinin Galaxy Digital’in gelecekte FTX’in sahip olduğu çeşitli dijital varlıkları satmasının yanı sıra herhangi bir potansiyel satıştan önce Bitcoin ve Ethereum‘u hedge etmekten sorumlu olacağını belirtiyor. Şirket, piyasadaki dalgalanmalara maruz kalmayı azaltmak için kripto varlıklarını fiat karşılığında satmaya çalışırken, satışlarından önce beklenmedik fiyat dalgalanmalarına maruz kalmayı azaltmak için Bitcoin ve Ethereum için spot piyasalarından yararlanacak.

Kripto Varlıklar Değerlendirilecek

FTX, Galaxy Digital’in rehberliğinde pasif getiri geliri elde etmek için belirli kripto para birimlerini stake etmeyi planladığını belirterek, Merkezi Olmayan Finans’a (DeFi) da bir selam veriyor:

“Borçlular, belirli dijital varlıkların stake yöntemi uyarınca stake edilmesinin, aksi takdirde atıl durumda olan dijital varlıklarından düşük riskli getiri sağlayarak bu durumun alacaklıların yararına olacağını ileri sürmektedir.”

Mike Novogratz’ın dijital varlık yönetim şirketi Galaxy Digital, iflas eden kripto para borsası FTX’in kalan kripto para varlıklarını yönetmeye hazır görünüyor.

İflas işlemleri devam ederken FTX kısa bir süre önce, yeniden başlatılmış bir offshore borsanın oluşturulmasına işaret eden bir yeniden yapılandırma planı önerdi. Bu plan, alacaklılara kaybettikleri fonların bir kısmının ödenmesi ya da FTX’in yeniden başlatılmasında öz sermaye, token ve diğer menfaatlerden pay alma seçeneğinin sunulmasını sağlayabilir.