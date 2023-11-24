Hukuk

FTX Kurucusunun İbretlik Sonu! SBF Artık Kripto Para Yerine Uskumru Kullanıyor

Özet

  • WSJ raporuna göre SBF hapishanede ödemeleri uskumru cinsinden yapıyor.
  • Sigara yasağından bu yana (2004) ABD hapishanelerinde gıda ürünleri para birim olarak kabul ediliyor.
  • 115 yıla kadar hapis cezası alması beklenen SBF'in içeride ne kadar süre kalacağı 28 Mart'ta belli olacak.
  • Piyasaya etkisi: Nötr
Fatih Uçar
Fatih Uçar

Evet, balık olan uskumrudan bahsediyoruz ve talihin böylesi gerçekten enteresan. SBF yıllar sonra bile anlatılacak bir hikaye. FTX borsasının çöküşüyle kripto para piyasaları devasa kayıplar yaşadı. Üstüne üstlük 10 milyar dolara yakın bakiyesi borsada kalan yatırımcılar zor günler yaşadı ve yaşıyor. Yüzbinlerce yatırımcı mağdur oldu.

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FTX Dolandırıcısı SBFFTX Kurucusunun İbretlik Sonu

FTX Dolandırıcısı SBF

Babalar, anneler, hatta Kanada emeklilik fonuna güvenip parasını emanet eden genç yaşlı çok sayıda insan. Bunlar SBF’e güvendi ve bir kripto para borsasında trade yaparken cüzdanlarındaki rakamların gerçek olduğunu düşündüler.

Ancak borsadaki kripto ve itibari para birimi bakiyeleri sanal rakamlardan ibaretti. Onlara ait olan paraysa aslında Alameda isimli yan şirket üzerinden yüksek riskli pozisyonlarda kullanılıyordu.

Birinden borç alıp kaldıraçlı işlemlere bulaşmak yapacağınız en kötü şey olur. Kripto para piyasaları son derece risklidir ve 2017 kriptonun ne olduğunu öğrenen SBF bu konuda oldukça cesur davrandığı için müşterilerinin bakiyesini eritti.

İzinsiz biçimde kullandığı müşteri bakiyeleriyle lüks içinde yaşadı. Evleri, arabaları gösterişli bir hayatı hepsinden öte onu destekleyen ana akım medyası vardı. Üstelik müşteri bakiyeleriyle milyonlarca dolarlık siyasi bağışlar yaparak Beyaz Saray’ın kapılarını açmıştı.

FTX Kurucusunun İbretlik Sonu

Sam şimdi yumuşak yatağında değil ve demir parmaklıklar arkasında Bahamalar’daki günlerini özlüyor. Keşke her dolandırıcı aynı kaderi yaşasa dediğimiz bir hataya sahip artık. Wall Street Journal’ın konuya aşina kişilere dayandırdığı haberine göre, kripto borsası FTX ve trade firması Alameda Research’ün gözden düşen kurucusu Sam Bankman-Fried, New York Metropolitan Gözaltı Merkezi’ndeki hapishane hayatında bazı alışkanlıklarını değiştirmek zorunda kaldı.

Hapishane arkadaşlarından bir şeyler öğrenen eski Jane Street traderı kripto milyarderi yaşam tarzından çok uzakta, yüksek değerli kripto varlıklarla trade yapmayı bırakıp uskumru tüccarı oldu. 2004’te sigaranın yasaklanmasından bu yana federal hapishanelerde uskumru bir nevi para birimi olarak kullanılıyor.

Mahkumlar arasında “mack” olarak bilinen uskumru gibi gıda maddelerinin cezaevlerinde para birimi olarak kullanılması eğilimi erişilemeyen geleneksel paranın yerini istikrarlı, somut emtiaların aldığı bir sistemi vurguluyor.

Hatırlar mısınız bilmem daha önce Sam eğer kripto bir gün biterse mısır, buğday gibi emtiaları trade edebileceğini kriptonun kendisi için bundan farklı bir şey olmadığını söylemişti. Dileği çok hızlı kabul oldu ve uskumruyla işe başlamış görünüyor.

Kendisi de hapiste yatmış olan cezaevi danışmanı Bill Baroni, WSJ’ye verdiği demeçte, içerideyken kendi saç tıraşı için dört Mack ödediğini söyledi. Ona göre Mack (uskumru) kriptodan çok daha stabil ve SBF’in de son saç tıraşının ödemesi için balık kullandığı biliniyor.

Bankman-Fried’in sözcüsü Mark Botnick WSJ’ye yaptığı açıklamada “Sam bu koşullar altında yapabileceğinin en iyisini yapıyor” dedi. 115 yıla kadar hapis cezası alması beklenen Sam’in içeride kalacağı süre 28 Mart tarihinde belli olacak.

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Fatih Uçar
By Fatih Uçar
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Yıllar önce yeni teknolojilere merakım beni kripto paraların içine sürükledi. 2017 yılından bu yana hem yazar hem de yatırımcı olarak kriptoyla ilgileniyorum. OSINT, yazılım gibi alanlardaki merakımla kriptoyu birleştirdiğimde bu alan çok daha keyifli hale geldi. Bugüne kadar binlerce makaleye imza atmanın en güzel yanı her gün yeni şeyler öğrenmenin hazzıdır.
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