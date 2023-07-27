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  •   FTX Kurucusu SBF İçin Suçlama Düşürüldü! Kripto Dolandırıcısı Daha Az Suçla Yargılanacak!

FTX Kurucusu SBF İçin Suçlama Düşürüldü! Kripto Dolandırıcısı Daha Az Suçla Yargılanacak!

Özet

  • FTX kurucusu SBF artık 12 suçtan yargılanacak.
  • Siyasi kampanyalarla ilgili suçlama savcılar tarafından düşürüldü.
  • Ekim ayındaki duruşmaya kadar dolandırıcılık suçlarıyla ilgili detaylar ortaya çıkacak.
  • Piyasaya etkisi: Nötr
18:58
27 Temmuz 2023
Fatih Uçar Yazar: Fatih Uçar

Kripto para piyasalarının geçtiğimiz yıl tarihi dip seviyeye düşmesine neden olan FTX çöküşü gündemde ciddi yer edindi. Müşterilerine sentetik kripto paralar sattığını kabul eden SBF onları dolandırdığını da itiraf etmiş oldu. FTX dolandırıcısı şimdi ev hapsinde ve mahkeme tarihini bekliyor.

FTX Davası Son Durum

ABD Federal Savcıları eski FTX CEO’su Sam Bankman-Fried’a yöneltilen kampanya finansmanı suçlamalarını resmen düşürdü. Aslında ilk suçlama Bankman-Fried’ın Federal Seçim kampanyalarıyla ilgili olarak yapmış olduğu olası ihlallerle ilgiliydi. Bankman-Fried’ın ceza davasını takip etmekle görevli savcılar dün bu suçlamanın düşürüleceğini açıklamıştı.

Bununla birlikte, iflas eden FTX’in kurucu ortağı hala kripto para borsasının çöküşüyle ilgili bir dizi dolandırıcılık suçlamasıyla karşı karşıya. 2024 seçimlerine 1 milyar dolar ayırmayı planladığını iflastan önce açıklayan ismi birçok siyasiye devasa bağışlar yaptığı ortaya çıkmıştı. Hatta zararına satım alımlarla dolaylı finansman sağladığı ve şirketin içini boşaltmak için sahte satın alımlar yaptığı da ortaya çıktı.

FTX Çöküşü

FTX‘in çöküşü kesinlikle sektörün yakın tarihindeki en büyük olaydı. Dahası, çöküşü şirketin arkasındaki yöneticilere karşı bir dizi suç duyurusunda bulunulmasına yol açtı. Şimdi, eski CEO’su bu suçlamalardan birinin ortadan kaldırıldığını gördü. Özellikle, ABD federal savcıları FTX‘ten Sam Bankman-Fried’a yönelik kampanya finansmanı suçlamalarını resmen düşürdü.

Platformun hızla çökmesinin ardından Bankman-Fried Bahamalar’da gözaltına alındı. Daha sonra yaşadığı adadan Amerika Birleşik Devletleri’ne iade edildi. Orada, kurucu ortağı olduğu şirketin çöküşüyle bağlantılı olarak 13’ten fazla suçlamayla karşılaştı. Savcılar Çarşamba günü Bahamalar yetkililerinin, ülke hükümetinin Bay Bankman-Fried’i kampanya finansmanı suçlamasıyla iade etme niyetinde olmadığını kendilerine bildirdiğini açıkladı. Bu nedenle savcılık, yaklaşan duruşma sırasında kampanya katkıları konusunda daha fazla ısrar etmemeyi tercih etti.

Kampanya ihlallerinin düşürülmesi Bankman-Fried için kesinlikle bir kazanç olarak görülebilir. Yine de Ekim ayında gerçekleşecek olan duruşmada kendisini çok sayıda başka suçlamaya karşı savunacak.

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