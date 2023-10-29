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FTX Kurucusu Kaç Yıl Ceza Alacak? Kripto Para Devinin Çöküşüyle İlgili Açıklamalar

Özet

  • FTX kurucusu SBF dünkü duruşmada daha hazırlıklı görünüyordu.
  • SBF'e göre kullanıcılar olası zararlara ortak olacaklarını biliyordu.
  • SBF aynı zamanda 2022 başında büyük çöküş ihtimaline karşın hazırlık yapılmasını istediğini ancak gerekli adımın atılmadığını savundu.
  • Piyasaya etkisi: Nötr
03:00
29 Ekim 2023
Fatih Uçar Yazar: Fatih Uçar

2022 yılını kripto paralar için kızıla boyayan olayların en önemlisi FTX çöküşüydü. Zorlu bir süreç oldu. Ancak SBF tarihe geçecek büyük bir ceza için mahkeme salonuna getirilebildi. Birçok yatırımcı siyasi bağlantılı nedeniyle FTX kurucusunun ceza almayacağını düşünüyordu ama tüm ekip itirafçı olunca başka bir seçenek de kalmıyor.

FTX Kurucusunun Açıklamaları

İfade vermeye 27 Ekim’de başlayan SBF duruşma sırasında ilk ifadesini zorlukla verdi. Ertesi gün 28 Ekim duruşmasındaysa daha hazırlıklı görünüyordu. Başta da ifade ettiğimiz üzere yatırımcıları birlikte dolandırdığı iş arkadaşlarının itirafçı oluşu Sam’in işini zorlaştırıyor. Elbette kendi suçunu kendi itiraf ettiği röportajları, Twitter Space yayınlarını unutmamak gerek.

Son ifadesinde birkaç detay ön plana çıkıyor;

  • 2021 siyasi bağışlarını yönlendirmediği iddiası
  • FTX’in kullanım şartlarının Alameda ile ilişkiyi kapsadığı iddiaları
  • 2021 ve 2022 yılları boyunca Alameda için ek riskten korunma stratejileri talep etmesi

Bu duruşmalar Pazartesi günü SBF için sona erecek. Sonrasında savcılığın çapraz sorguları ve her iki tarafın kapanış argümanlarının gelmesi bekleniyor.

SBF Kaç Yıl Ceza Alacak?

Eğer Bankman-Fried üzerine atılı dolandırıcılık ve komplo suçlamalarından hüküm giyerse 115 yıl ceza alması bekleniyor. FTX çöküşünün ana nedenlerinden biri Alameda üzerinden müşteri bakiyeleriyle devasa pozisyonlar alınmasıydı. Alacağı cezanın da büyük çoğunluğu buradan geliyor. Müşteri varlıklarının izinsiz kullanılması ve riskli pozisyonlarda sermayenin eritilmesi SBF’in hiçbir savunmayla açıklayabileceği bir şey değil.

Çöküşün Terra iflasıyla bağlantılı olduğundan geçen yıl bahsetmiştik. Piyasa risklerle doludur ve büyük şirketler riskleri minimize etmek için hedge pozisyonlar açar. FTX kurucusu piyasa çöküşünden önce milyar dolarlık BTC hedge pozisyonu açılmasını söylediğini iddia ediyor. Ancak bu hiçbir zaman yapılmamış.

Alameda uygun riskten korunma önlemleri olmadan, Terra ekosisteminin çöküşünden ve kripto fiyatlarındaki düşüşten önemli ölçüde zarar gördü. Eylül 2022’de Bankman-Fried, şirketler arasındaki borcun bir yıl önceki 2 milyar dolardan 8 milyar doların üzerine çıktığını öğrendi.

Son olarak mahkemeye sunulan belgede kullanıcıların kayıt sözleşmesinde “borsanın risk motorunun başarısız olması durumunda marj trade ve vadeli işlem sözleşmeleri kullanan müşteriler arasında kayıpların bölüştürüleceği” gibi bir madde olduğu iddia ediliyor. Fakat bu da müşteri varlıklarının Alameda tarafından batırılıp FTX’in çöküşe sürüklenmesinin haklı bahanesi değil.

Sonuç olarak SBF 100 yılın üzerinde ceza alarak kripto tarihine geçecek gibi görünüyor.

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