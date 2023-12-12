FTX Dolandırıcısı SBF Hapse Girecek Mi? Avukatı O En Kötüsüydü Diyor

2022 yılında kripto paraların yerle bir olmasına neden olan FTX çöküşünün etkileri neyse ki bitti. Piyasa bu yüzden toparlanıyor. Ancak bu olayın uzun vadeli sonuçları özellikle kripto para yasaları konusunda devam edecek. Belki de böylesine büyük bir rezaletin olması ve düzenleyicilerin bu vakayı inceleyerek nerelerde boşluklar olduğunu görmesi gerekiyordu.

SBF Kurtulabilir Mi?

Milyarlarca dolarlık müşteri varlığını lüks yaşamı, cömert siyasi bağışları ve yüksek riskli kaldıraçlı pozisyonları için kullanan SBF bir süredir demir parmaklıklar ardında. FTX’in Avukatı Stanford Hukuk Fakültesi profesörü David Mills kısa süre önce son duruma dair azı değerlendirmelerde bulundu.

Sam Bankman-Fried son açıklamalara göre Avukatının tavsiyelerine pek uymuyor ve eski iş ortaklarının onu lanetleyen ifadeleri SBF’in işini daha da zorlaştırıyor. Mills şunları yazdı;

“Üç ya da dört kurucunun da sizi suçladığı bir davayı kazanmanız çok zordur. Yalan söylüyor olsalar bile böyle bir davayı kazanmak zor.”

SBF ve karşısında 5 tanık var. Son duruşmada Sam borsayı kurtarmak için çabaladığını iddia etmiş ve herkesi ikna etmek için çabalamıştı. Ancak başarılı olamadı. Avukatı bu konuda şunları söyledi;

“Orada gerçekten iyi bir hikaye olduğunu düşünmüştüm. Beş kişi bir şey söylüyor, bir kişi başka bir şey söylüyor. O zaman hiç şansınız yok, sıfır.

Deneyimli ceza avukatı, iş adamı ve akademisyen Bankman-Fried’ı “çapraz sorgu yaparken gördüğü en kötü kişi” olarak tanımladı.

SBF Hapse Girecek Mi?

Joseph Bankman ve Barbara Fried ile yakın arkadaş olduğu ve davayı ücretsiz olarak üstlendiği anlaşılan Mills alanında oldukça iyi. SBF’in ebeveynleri oldukça nüfuzlu insanlar ve çöküşün ilk günlerinde FTX’in düzenleyicilerin gözünden kaçmasının sebebi bu olarak gösterilmişti.

Ünlü Avukat SBF ile öylesine yorucu, yıpratıcı süreçler yaşamış ki bir daha asla böyle bir dava almayacağını söylüyor. Peki SBF hapse girecek mi? Evet bu konuda 2022 sonunda herkes şüpheliydi ancak davanın bugünkü haline baktığımızda kesin biçimde hapse gireceğini söyleyebiliriz.

SBF iki kez telefon dolandırıcılığı ve komplosu, bir kez menkul kıymet dolandırıcılığı ve bir kez emtia dolandırıcılığıyla suçlanıyor. Aynı zamanda kara para aklamadan da suçlu bulundu. 31 yaşındaki sanık 28 Mart tarihinde ne kadar hapis yatacağını öğrenecek ve eğer indirim almazsa ömrünü içeride tamamlayabilir.

Sorumluluk Reddi: Bu yazıda yer alan bilgiler kesinlikle yatırım tavsiyesi içermez. Yatırımcılar, kripto para birimlerinin yüksek volatilite ve dolaysıyla risk taşıdığının farkında olmalı, kendi araştırmaları doğrultusunda işlemlerini gerçekleştirmelidir.