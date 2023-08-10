Fransa’da, ulusal düzenlemeleri Kripto Varlık Piyasaları (MiCA) tarafından belirlenen pan-Avrupa çerçevesiyle uyumlu hale getirmek için mevcut kripto varlık mevzuatında yapılacak değişiklikler önümüzdeki yıl yürürlüğe girecek. AMF (Autorité des Marchés Financiers) tarafından yapılan açıklama ile yasal çerçevelerin detayı ve ilerleyen süreci bugün itibariyle kamuoyuna sunuldu.

2024’den İtibaren Zorunlu Olacak

Fransa’nın başlıca mali otoritesi olan Fransa Finans Regülatörü Autorité des Marchés Financiers (AMF), Genel Yönetmeliğinin hükümlerini ve gelişmiş kayıt nedeniyle dijital varlık hizmet sağlayıcılarına ilişkin politikasını açıkladı. Basın açıklaması 10 Ağustos’ta yayınlandı.

AMF Genel Yönetmeliği’nin 721-1-2 sayılı yeni bir maddesi tarafından yakalanan kripto platformları (DASP’ler) için geliştirilmiş kayıt gereklilikleri, çıkar çatışmalarını yönetmeye yönelik sistemleri, ek açıklama yükümlülüklerini, müşteri varlıklarının ve platform varlıklarının ayrılmasını ve müşteri varlıklarını önceden açık rızaları olmadan kullanma yasağını içerecek.

Değişiklikler 1 Ocak 2024’ten itibaren zorunlu hale gelecek ve gelişmiş DASP tescili için başvuranlar tarafından dikkate alınmak zorunda kalacak. Bununla birlikte 1 Ocak 2024‘ten önce tescil alan DASP’ler yürürlükte belirtilen önemli bir maddeden yararlanacak ve yasal çerçevenin önceki daha basit olan yürürlülüğüne tabi olacaktır.

MiCA İle Gelen Yasal Çerçeve

İlk kapsamlı yasal kripto çerçevesi olan MiCA, Nisan 2023’te Avrupa Parlamentosu tarafından onaylandı ve 2024 ve 2025’te üç aşamada yürürlüğe girecek. Sonuçlandırılması yıllar alan mevzuat kripto topluluğu arasında bazı endişelere yol açtı. Bunlardan biri, Tether gibi özel sabit paralar için günlük işlemlere getirilen 200 milyon Euro’luk (219 milyon dolar) üst sınırı oldu.

Avrupa Birliği tarafından oluşturulan bir kripto varlık düzenleme paketi olan MiCA’nın ardından 16 Haziran’da Hollanda, Binance’in ülkedeki faaliyetlerini yasa dışı olarak nitelendirmiş ve kripto para borsasının ülkedeki faaliyetlerini sonlandırmasını istemişti. Bu gelişmenin ardından Binance tarafından yapılan bir açıklamayla MiCA ile uyumlu bir altyapı kurulacağı açıklanmıştı. Ancak Fransa’da Binance için ülkedeki faaliyetlerin yasa dışı olduğunu ve borsa üzerinden kara para aklandığı gerekçesiyle Paris Savcılığı harekete geçmişti.