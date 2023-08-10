  • CoinTürk
  •   Fransa’da Kripto Düzenlemeleri: Değişiklikler 2024’te Yürürlüğe Giriyor

Fransa’da Kripto Düzenlemeleri: Değişiklikler 2024’te Yürürlüğe Giriyor

Özet

  • - Fransa, MiCA düzenlemelerine uyum için 2024'ten itibaren kripto rejiminde değişiklikler yapacak.
  • - AMF çıkar çatışmalarını yönetme ve güvenli kayıt prosedürleri gibi konuları içeren yeni kripto politikalarını açıkladı.
  • - Avrupa'da MiCA düzenlemeleri, kripto alanında önemli değişikliklere öncülük ediyor ve kripto topluluğunun geleceğini şekillendirmekte etkili oluyor.
  • - Piyasaya Etkisi: Pozitif
17:15
10 Ağustos 2023
Alperen Turgan Yazar: Alperen Turgan

Fransa’da, ulusal düzenlemeleri Kripto Varlık Piyasaları (MiCA) tarafından belirlenen pan-Avrupa çerçevesiyle uyumlu hale getirmek için mevcut kripto varlık mevzuatında yapılacak değişiklikler önümüzdeki yıl yürürlüğe girecek. AMF (Autorité des Marchés Financiers)  tarafından yapılan açıklama ile yasal çerçevelerin detayı ve ilerleyen süreci bugün itibariyle kamuoyuna sunuldu.

2024’den İtibaren Zorunlu Olacak

Fransa’nın başlıca mali otoritesi olan Fransa Finans Regülatörü Autorité des Marchés Financiers (AMF), Genel Yönetmeliğinin hükümlerini ve gelişmiş kayıt nedeniyle dijital varlık hizmet sağlayıcılarına ilişkin politikasını açıkladı. Basın açıklaması 10 Ağustos’ta yayınlandı.

AMF Genel Yönetmeliği’nin 721-1-2 sayılı yeni bir maddesi tarafından yakalanan kripto platformları  (DASP’ler) için geliştirilmiş kayıt gereklilikleri, çıkar çatışmalarını yönetmeye yönelik sistemleri, ek açıklama yükümlülüklerini, müşteri varlıklarının ve platform varlıklarının ayrılmasını ve müşteri varlıklarını önceden açık rızaları olmadan kullanma yasağını içerecek.

Değişiklikler 1 Ocak 2024’ten itibaren zorunlu hale gelecek ve gelişmiş DASP tescili için başvuranlar tarafından dikkate alınmak zorunda kalacak. Bununla birlikte 1 Ocak 2024‘ten önce tescil alan DASP’ler yürürlükte belirtilen önemli bir maddeden yararlanacak ve yasal çerçevenin önceki daha basit olan yürürlülüğüne tabi olacaktır.

MiCA İle Gelen Yasal Çerçeve

İlk kapsamlı yasal kripto çerçevesi olan MiCA, Nisan 2023’te Avrupa Parlamentosu tarafından onaylandı ve 2024 ve 2025’te üç aşamada yürürlüğe girecek. Sonuçlandırılması yıllar alan mevzuat kripto topluluğu arasında bazı endişelere yol açtı. Bunlardan biri, Tether gibi özel sabit paralar için günlük işlemlere getirilen 200 milyon Euro’luk (219 milyon dolar) üst sınırı oldu.

Avrupa Birliği tarafından oluşturulan bir kripto varlık düzenleme paketi olan MiCA’nın ardından 16 Haziran’da Hollanda, Binance’in ülkedeki faaliyetlerini yasa dışı olarak nitelendirmiş ve kripto para borsasının ülkedeki faaliyetlerini sonlandırmasını istemişti. Bu gelişmenin ardından Binance tarafından yapılan bir açıklamayla MiCA ile uyumlu bir altyapı kurulacağı açıklanmıştı. Ancak Fransa’da Binance için ülkedeki faaliyetlerin yasa dışı olduğunu ve borsa üzerinden kara para aklandığı gerekçesiyle Paris Savcılığı harekete geçmişti.

Haberlerimizi Telegram, Instagram, Facebook, Twitter ve Youtube hesaplarımızdan takip edebilirsiniz.

Araştırma Makaleleri
Yayınlanan Bilimsel Araştırmaya Göre Haberlerin Bitcoin Fiyatı Üzerindeki Etkisi Büyük!
Yayınlanan Bilimsel Araştırmaya Göre Haberlerin Bitcoin Fiyatı Üzerindeki Etkisi Büyük!
USD Coin (USDC) Nedir?
USD Coin (USDC) Nedir?
Chainlink (LINK) Nedir?
Chainlink (LINK) Nedir?
Ethereum Name Service (ENS) Nedir?
Ethereum Name Service (ENS) Nedir?
BlackRock Nedir?
BlackRock Nedir?
ICO (Initial Coin Offering) Nedir?
ICO (Initial Coin Offering) Nedir?
Scam (Sahtekarlık) Nedir?
Scam (Sahtekarlık) Nedir?
Kriptopara Nasıl Saklanır?
Kriptopara Nasıl Saklanır?
İlgili Yazılar
Salame İtirafçı Olacak! En Büyük Kripto Dolandırıcılığının Gizem Perdesi Aralanıyor!
Salame İtirafçı Olacak! En Büyük Kripto Dolandırıcılığının Gizem Perdesi Aralanıyor!
Son Dakika: DCG Soruşturma İddiaları! Kripto Paraları Zor Günler Bekliyor!
Son Dakika: DCG Soruşturma İddiaları! Kripto Paraları Zor Günler Bekliyor!
Son Dakika: Gizem Çözüldü, Şimdi İtiraf Etti! Ses Getiren Kripto Davası!
Son Dakika: Gizem Çözüldü, Şimdi İtiraf Etti! Ses Getiren Kripto Davası!
Elizabeth Warren Kripto Para Birimleri ve Vergi Raporlama için IRS’e Başvurdu
Elizabeth Warren Kripto Para Birimleri ve Vergi Raporlama için IRS’e Başvurdu
Kripto Para Tarihinin En Yüksek Rakamlı Davasına Donald Trump Engeli!
Kripto Para Tarihinin En Yüksek Rakamlı Davasına Donald Trump Engeli!
Son Dakika: Worldcoin’e Soruşturma! WLD Token Risk Altında!
Son Dakika: Worldcoin’e Soruşturma! WLD Token Risk Altında!
Japonya’daki Kripto Endüstrisi Vergi Düzenlemesi İstiyor
Japonya’daki Kripto Endüstrisi Vergi Düzenlemesi İstiyor
Son Dakika: SEC, Altcoin Kurucusuna Dava Açtı! Altcoin Düşüşe Geçti!
Son Dakika: SEC, Altcoin Kurucusuna Dava Açtı! Altcoin Düşüşe Geçti!
Çok Okunanlar

PARTNERLERİMİZ
Blockchain Bilişim A.Ş. >> COINTURK 2014-2023