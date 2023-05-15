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Son 24 saat içinde Floki’nin fiyatı bir miktar yükseliş yaşadı. Ünlü meme coin yaklaşık 0,000029 dolardan 0,000044 dolara yükselerek yatırımcıların gözle görülür karlar elde etmesini sağladı.

İddialara göre Tradecurve.io da bir yükseliş için hazırlanıyor olabilir. Kripto para birimi erken aşamalarında ve iddialara göre Floki’nin son performansının ötesine geçebilir.

Binance, Floki’yi Listeledi

Bu fiyat artışı, Floki ekibinin Twitter doğrulaması aldığını duyurmasından kısa bir süre sonra gerçekleşti. Twitter’ın onayı kripto para biriminin fiyatını doğrudan etkilemese de, haber topluluk üyeleri arasında ilgi uyandırdı.

Floki’nin ekosistemindeki ilginin ortasında, topluluk üyeleri daha büyük bir haber daha aldı ve Floki Binance’de listelendi. Floki’nin Binance’te listelenmesi daha fazla likidite ve ilgi çekerken, token yakın zamanda 0,000048 dolar gibi yüksek bir değere ulaştı.

Son zamanlarda, çok sayıda meme coin yükselişe geçti. Bu yıl kitlesel olarak yükselen ilk meme coin BONK oldu. BONK, önemli bir gerilemenin ardından zincirin likiditesini artırmak için Solana ekosisteminde piyasaya sürüldü.

Daha yakın zamanda, PEPE ve Wiki Cat gibi meme coinleri yükselişe geçti. Son günlerde ise Floki yükseliş yaşadı ve meme coin gözle görülür bir ticaret hacmi biriktirdi. Floki şu anda son 24 saat içinde 111 milyon dolarlık bir işlem hacmine sahip. Bu, geçtiğimiz günden bu yana hacimde %853’lük bir artış anlamına geliyor.

Bunlara ek olarak Tradercurve ile ilgili daha detaylı bilgi almaki çin websitesini ziyaret edebilirsiniz.

Tradercurve 50 kat Yükselebilir Mi?

Birçok yatırımcı Floki’nin büyük fiyat hareketini kaçırmış olsa da, iddialara göre, TCRV tokenı başka bir fırsat sunuyor. TCRV, Tradecurve hibrit ticaret borsasının yerel tokeni olacak. Açıklamalara göre Tradecurve, merkezi ve merkezi olmayan borsaların en iyilerini tek bir platformda bir araya getiriyor ve dünya çapındaki yatırımcıların yalnızca kripto para ticaretine değil, hisse senetleri, forex ve emtia gibi diğer finansal araçlara da erişebilmelerini sağlıyor.

Tradecurve, kullanıcıları için ticaret koşullarını optimize ederek yatırımcılara kurumsal düzeyde likiditeye erişim sağlar. Platformun temel özellikleri arasında kaldıraçlı ürünlere erişim (500:1), yatırımcıların işlem yapmak için algoritmaları ve yapay zekayı kullanabilmesi, negatif bakiye koruması ve bir Proof of Reserves (PoR) protokolü uygulayacak olması yer alıyor.

Açıklamalara göre, DeFi özellikleri sayesinde yatırımcılar, KYC gerekmeyeceği için gizli bir şekilde işlem yapabilecekler. Kullanıcılar sadece bir e-posta adresiyle kaydolur ve ardından cüzdanlarını bağlayabilir.

Tradecurve’ün (TCRV) Presale Detayları

Yapılan açıklamalara göre 1,8 milyar TCRV tokenı olacak ve Tradecurve ekibi ön satış sırasında %40’ını serbest bırakacak. TCRV’nin mevcut değeri 0,012 dolar ve fiyat bu hafta iddialara göre %20 arttı.

Ekibin iddialı açıklamalarına göre şimdiye kadarki talebe bakılırsa, uzmanlar TCRV’nin önümüzdeki çeyreklerde 50X ila 100X yükselme potansiyeline sahip olduğunu belirtti.

Sonuç

İddialara göre Floki yükselişini kaçıran kripto yatırımcıları TCRV’den faydalanabilir. Özellikle, TCRV bir meme coin olmadığının altı çiziliyor. Projenin, benimsenmesini sağlayacak sürdürülebilir temellere sahip olduğu da iddia ediliyor.

Ayrıca, TCRV ekibinin aktif katılımı teşvik etmesiyle, projenin tokenın yükseleceği dile getiriliyor. Stake ödülleri, fiyat artışı potansiyeli ve alım satım platformunun kullanım alanlarının da ilgi çekeceği iddia ediliyor.

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