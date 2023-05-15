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  •   Ethereum Yatırımcıları Kolları Sıvadı! Eğer Bu Olursa Stake Edenler Bayram Edecek!

Ethereum Yatırımcıları Kolları Sıvadı! Eğer Bu Olursa Stake Edenler Bayram Edecek!

Özet

  • ETH'de stake miktarı böyle devam ederse yatırımcı mutlu olabilir.
  • Tüm gelişmelere rağmen fiyat 2.000 dolardan düştü.
  • Ethereum yatırımcıları hala zararda görünüyor.
15:15
15 Mayıs 2023
Alican Ülker Yazar: Alican Ülker
Okuma Süresi: 2 Dakika

Şangay Yükseltmesinin ardından Ethereum’un (ETH) fiyatları kısa bir süre için bir miktar dalgalanmayla karşı karşıya kaldı. Ancak, para çekme işlemlerinin gündeme gelmesiyle ETH stake etme işlemlerine yönelik genel ilgi arttı.

ARR Stakerları Duruma Hazır Mı?

ETH stake etmeye olan ilginin yakın zamanda azalmayacağı tahmin ediliyor. Token Unlock’un verilerine göre, ETH staking için mevcut yıllık getiri oranı (ARR) %8,6 ile tarihi bir zirveyi temsil ediyor.

Bu, ETH stake edenlerin yakında stake ettikleri varlıklardan daha yüksek getiri elde edecekleri anlamına geliyor olabilir. Bu durum daha fazla kullanıcıyı ETH’lerini stake etmeye teşvik edebilir ve bu da ağın daha da büyümesine ve olumlu hissiyatın artmasına yol açabilir.

Ayrıca, ETH 2.0 sözleşmelerinde 3,4 milyon ETH yatırıldığı ve 2,67 milyon ETH çekildiği gözlemlendi ve bu da 734,92 bin ETH’lik (1,4 milyar dolara eşdeğer) net bir taahhütle sonuçlandı. ETH mevduatlarının ve ETH 2.0 sözleşmelerine net ETH taahhütlerinin artışı, Ethereum ağına ve büyüme potansiyeline duyulan güvenin bir işareti olarak görülebilir.

Glassnode’a göre, bu ETH 2.0 mevduatlarının toplam değeri tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaştı.

ETH 2.0 sözleşmelerine yatırılan para miktarının yüksek olması, ağda çok sayıda stake faaliyetinin gerçekleştiği anlamına geliyor ki bu da ağı güvence altına almak ve işlemleri gerçekleştirmek için ödüller kazanan doğrulayıcılar için faydalı olabilir. Bu yazının yazıldığı sırada Ethereum ağındaki doğrulayıcı sayısı 570.360’tı ve geçen haftaya göre %1,55’lik bir artış gösterdi.

ETH Yatırımcıları Ne Yapmalı?

Ethereum’u stake etmeye yönelik sergilenen büyük ilgi, kripto para birimini satın almak için aynı düzeyde ilgiye dönüşmedi. Geçtiğimiz ay ETH’nin değeri 2088,14 dolardan 1826,24 dolara kadar önemli bir düşüş yaşadı.

Fiyatlardaki düşüşle birlikte ETH’nin MVRV oranı da düştü. Bu durum, ETH sahipleri üzerinde daha az satış baskısı olduğunu, çünkü varlıklarının çoğunun kârlı olmadığını gösterdi. Adreslerin  pozisyonlarından daha fazla çıkmayacağını gösteren bir diğer işaret de artan Uzun/Kısa farkı olacaktır Pozitif bir Uzun/Kısa farkı, ETH’lerini tutan adreslerin çoğunun, varlıklarını satma olasılığı düşük olan uzun vadeli sahipler olduğunu gösteriyordu.

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