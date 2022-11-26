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“Kazanmak için hareket et” ve “kazanmak için oyna” segmentlerindeki coşku yavaş yavaş kaybolurken daha ilham verici konseptler kripto para birimlerini sağlıklı yaşam hayranları için bir motivasyon aracı olarak sunmaya çalışıyor.

FitBurn, Calorie Token (CAL) ile Kazan-Kazan Uygulamasını Başlatıyor

Açıklamalara göre yeni uygulama FitBurn, insanların spor harcamalarını indirimler ve özel teklifler yoluyla daha uygun şekilde yapmalarına yardımcı olmak için tasarlanmıştır. Ayrıca, oyunlaştırılmış bir kullanıcı arayüzü aracılığıyla kullanıcıları günlük fitness rutinleri için de ödüllendirir.

Bu nedenle FitBurn ekibin açıklamalarına göre, kullanıcılarını yalnızca kripto para birimi ödülleriyle motive etmekle kalmıyor, aynı değerleri ve hobileri paylaşan bir insan topluluğu da oluşturuyor.

Platformun tokenları, temel yerel kripto para birimi Calorie Token (CAL) ve ayrıca münhasır non fungible tokenlar (NFT’ler) tarafından beslenir. Örneğin, sınırlı tekliflere, üye fırsatlarına, etkinliklere ve ilk yıl ortak spor salonu üyeliğine erişim elde etmek için her FitBurn kullanıcısı, tokenize edilmiş bir marka T-shirt satın alabilir.

Yapılan açıklamalara göre bilinirliği artırmak ve yeni gelenler arasında sağlıklı bir yaşam tarzını teşvik etmek için FitBurn, spor endüstrisindeki önemli unvanlarla bir dizi ortaklık kurdu. Yani Olympia Weekend Expo ve dünyanın en saygın fitness ve vücut geliştirme fuarı FIBO ile ortaklıklar imzaladı.

FitBurn Uygulaması 2023’ün 1. Çeyreğinde Piyasaya Sürülecek

FitBurn’ün kurucu ortağı ve tecrübeli fitness meraklısı Sebastian Menge, ürününün profesyoneller ve yeni başlayanlar için açtığı fırsatlardan heyecan duyuyor: “Güçlü bir topluluk, üyelerine aidiyet ve kimlik duygusu sağlayarak onların topluluğa bağlı hissetmelerine yardımcı olabilir. Ve elbette, destek bulmamıza ve günlük fitness rutinlerimize katılmak zorlaştığında motivasyonumuzu yeniden kazanmamıza yardımcı oluyor.”

İddialara göre FitBurn, kullanıcılarını bölgeleri, ulusal ve küresel liderlik tablolarını ve rekabet edip kazanabilecekleri diğer ürünleri güçlendirmeye davet ediyor. CAL token staking ayrıca, sahiplerinin kalori çarpanlarına, yönetişim güçlerine ve yalnızca davetli VIP etkinlikleri için biletlere erişmesine olanak tanıyacak. Son zamanlarda, uygulamanın ekibi bir tohum öncesi finansman turunda 1,4 milyon dolar topladı ve platform şu anda aktif bir geliştirme aşamasında. Uygulamanın 2023’ün 1. çeyreğinde kullanıcılar ile buluşması planlanıyor.

Erken katılımcıların ise 13-16 Nisan 2023’te Almanya’nın Köln kentindeki Fibo Expo’da uygulamayı test etmeye davet edileceği ifade ediliyor.

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