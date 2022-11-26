Zaten yüzde 50 yükselmişti şimdi yüzde 60'lık bir uzatma rallisi daha gelebilir. Yatırımcılar heyecanlı ancak kritik seviyenin savunulması gerekiyor.

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Popüler bir kripto para analisti en büyük altcoinler arasında birinin yakında yüzde 64 kazanç elde edebileceğini düşünüyor. Son günlerde balinalar tarafından aşırı alınan bu altcoin bir sonraki halving’e yaklaştıkça yeniden ilgiyi üzerine çekmeye başladı. Blok başına çıkarılacak ödüllerin azalması token emisyonunu son derece olumlu etkiliyor.

Litecoin Fiyat Tahmini

Hali hazırda LTC oldukça etkileyici bir büyüme gördü ve popüler bir kripto analisti rallinin devam edeceğine inanıyor. Fakat bir koşul var. Kripto stratejisti Justin Bennett, haber bülteninin yeni sayısında Litecoin boğalarının kilit bir fiyat seviyesini savunmak zorunda kalacağını ve bunu başarırlarsa fiyatın yükselişine devam edeceğini düşünüyor. Bennett, Litecoin‘in 73,20 dolarlık fiyatının, bu ayın başlarında ve Mayıs ayında bir direnç seviyesi olarak hareket ettikten sonra bir destek seviyesine dönüştüğü için devam eden ralli de kilit bir nokta olduğunu söyledi.

Litecoin’in 73,20 dolar altında kapanış yapması ise umutları söndürebilir. Bölgenin yeniden dirence dönüşmesi fiyatın hızla erimesine neden olur. Justin şunları söyledi;

“LTC son zamanlarda yükselişe geçti ve 73,20 dolarlık direnç seviyesini aşarak şimdi burayı desteğe çevirdi. Bu alan korunursa, LTC’nin burada 96,50 dolar ve potansiyel olarak 128 dolara kadar yükselmeye devam ettiğini göreceğimizi düşünüyorum. Alternatif olarak, 73,20 doların altında bir günlük kapanış, rallinin sona ermesini sağlayacaktır.”

LTC Fiyat

Popüler altcoin bu yılın başlarında hem 96,50 hem de 128 dolar fiyat seviyelerinde işlem gördü. Litecoin’in bu fiyat seviyelerine tekrar ulaşması için mevcut değerinden sırasıyla %24 ve %64 yükselmesi gerekiyor. Son birkaç haftada yoğun alımların sonucu olarak LTC fiyatı önemli bir artış yaşadı. Haftalık bazda en büyük 100 altcoin arasında en fazla kazandıran da LTC oldu.

Bu ayın başlarındaki 55,11 dolarlık fiyatından yaklaşık %50 yükselen altcoin yazı hazırlandığı sırada 77 dolardan alıcı buluyor. Bitcoin bugün pozitif ancak Çin birkaç saat önce tüm zamanların en büyük günlük vaka sayısını raporladı. Çin tarafından duyurulan 35.000 vakanın pandemiyi yeniden hortlatıp hortlatmayacağı önemli. Kripto para piyasaları artan enflasyon ve ardından gelen faiz artışlarının ardından zor günler yaşıyor. Eğer kapanmalar yeniden başlarsa 2020 dönemine geri dönülebilir.