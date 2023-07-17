Finansal İstikrar Kurulu (FSB), Pazartesi günü, kripto için küresel bir düzenleyici ve denetleyici temel sağlamak amacıyla kripto varlık faaliyetleri için küresel bir düzenleyici çerçeve yayımladı. Kripto düzenlemelerinde daha katı bir anlayışın benimsenmesini savunan FSB, G20 ülkelerinin kripto düzenlemeleri konusundaki işbirliğinin güçlendirilmesi gerektiğini savundu.

Kripto Düzenlemelerinde Son Durum Ne?

Kripto para birimlerinin dünya çapında daha geniş bir kullanıcı tabanına ulaşmasıyla ve kripto ekosisteminin son yıllarda önemli ölçüde büyümesiyle beraber kripto ekosistemindeki güvenlik sorunları da bir o kadar arttı. Son yıllarda meydana gelen TerraUSD çöküşü ve FTX iflası gibi pek çok olumsuz gelişme, kripto ekosisteminin de kamuoyunda önemli bir tartışma konusu olmasına neden oldu. Dolayısıyla pek çok ülkenin mali düzenleyici kurumları da kripto düzenlemelerinde daha katı bir anlayışı benimsemeye başladı.

Özellikle ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonunun (SEC) Binance ve Coinbase‘e ardı ardına açtığı davalar, kripto şirketleri ile mali düzenleyici kurumlar arasındaki gerilimin de artmasına neden oldu. Öte yandan Ripple davasında çıkan tarihi karar, kamuoyunda kripto şirketlerinin düzenleyicilere karşı bir zafer kazandığı yönünde yorumlandı.

FSB’den Kripto Regülasyonu Çağrısı

Kamuoyunda kripto düzenlemelerine ilişkin tartışmalar devam ederken Finansal İstikrar Kurulu (FSB: Financial Stability Board), Pazartesi günü, kripto için küresel bir düzenleyici ve denetleyici temel sağlamak amacıyla kripto varlık faaliyetleri için küresel bir düzenleyici çerçeve yayımladı. Kripto düzenlemelerinde daha katı bir anlayışın benimsenmesini savunan Finansal İstikrar Kurulu (FSB), G20 ülkelerinin kripto düzenlemeleri konusundaki işbirliğinin güçlendirilmesi gerektiğini savundu.

FSB, iflas eden kripto para borsası FTX’e atıf yaparak geçen sene kripto ekosisteminde meydana gelen pek çok olumsuz gelişmenin kripto ekosistemindeki güvenlik açıklarını ortaya çıkardığını belirtti ve kripto düzenlemelerinde sınır ötesi işbirliğinin güçlendirilmesinin önemli olduğunu ifade etti.