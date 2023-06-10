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Fetch.ai (FET) ve InQubeta 2023 Yorumları: Bir Fırsat Mı? 

10:00
10 Haziran 2023
Coin Türk Yazar: Coin Türk
Okuma Süresi: 4 Dakika
Sorumluluk Reddi: Bu makale sponsorlu bir yazıdır. CoinTürk, bu makale içeriğinde geçen herhangi bir ürün ya da hizmetle ilgili hasar ya da kayıplardan sorumlu değildir ve sorumlu tutulamaz. CoinTürk, bu sponsorlu yazıda adı geçen şirket ve şirketin sunduğu ürün veya hizmetlerle ilgili olarak okuyucuların kendi araştırmalarını özenle yapmalarını şiddetle önermektedir.

Yapay zeka ve kripto para alanındaki bir sonraki devrim niteliğindeki projeden yararlanma fırsatının her zaman olduğu iddia ediliyor. Fetch.ai (FET) sektörde ilgi görürken, ilgi görmeye hazır başka proje olabileceği de dile getiriliyor. 2023 ve sonrasında yapay zeka kripto trendine öncülük edeceği iddia edilen yenilikçi proje InQubeta (QUBE) olarak iddia ediliyor. Yaklaşımı ve üstün olduğu iddia edilen teknolojisiyle InQubeta, yatırımcılara ve meraklılara bir fırsat sunuyor olabilir. 

İddialara göre QUBE, yatırımcılara bir büyüme marjı sunarken, onları yapay zeka kripto endüstrisine liderlik etmeye hazır benzersiz bir DeFi projesinin erken destekçileri olmaya davet ediyor olabilir.  

InQubeta (QUBE): Yapay Zeka İnovasyonu  

İddialara göre InQubeta, yapay zeka ve kripto para biriminin füzyonuna ilişkin inovasyonun ön saflarında yer almakta. Bu proje, açıklamalara göre, kitle fonlamasında devrim yaratan merkezi olmayan bir ekosistem oluşturmak için yapay zeka algoritmalarının gücünü blok zinciri teknolojisiyle birleştiriyor. InQubeta’nın yaklaşımı, aksi takdirde ulaşılması zor olan yatırımlara erişimi artırmaya odaklanmakta. 

İddialara göre InQubeta’nın vizyonunun özünde, yatırım fırsatlarının bütçelerine bakılmaksızın herkes için erişilebilir olması gerektiği inancı yatmakta. Sağlam altyapısı ve gelişmiş algoritmaları sayesinde InQubeta, bireylerin ve işletmelerin yapay zekanın potansiyelinden yararlanmasını sağlamayı hedeflediğini iddia ediyor. Platform buna, yapay zeka girişimlerinin QUBE sahiplerinin satın alması için şirketlerine NFT’ler olarak kısmi yatırımlar yapabileceği pazar yeri aracılığıyla yaklaşıyor. Bu kısmi NFT’ler de aynı pazarda alınıp satılabiliyor. 

Açıklamalara göre sahipler ayrıca bir ödül havuzuna giden %5’lik bir vergiden elde edilen ödüller için QUBE tokenlerini stake edebilirler. Tamamen merkezi olmayan platform aynı zamanda yönetişimi de destekleyerek QUBE sahiplerinin InQubeta ekosistemini ileriye taşıyan kararlara katılmasına olanak tanır.  

İddialara göre yatırımcılara ve meraklılara gelişen yapay zeka ortamından yararlanma şansı sunan QUBE ön satışı yayında. Şu anda beta aşamasında olan DeFi projesi 300.000 doların üzerinde para topladı ve 50 milyonun üzerinde QUBE token sattı. BTC, ETH, USDT, BNB ve TRX gibi en iyi kripto paraları kullanarak, 2023’te ilgi çekeceği iddia edilen bu dijital kripto para birimini websitesinden inceleyebilirsiniz. 

Fetch.ai (FET): Yapay Zekanın Gücü 

Fetch.ai, 2021’deki başlangıcından bu yana AI kripto alanında önemli bir ilgi gördü ve kayda değer adımlar attı. Fetch.ai, yapay zeka ve blok zinciri teknolojisiyle desteklenen dijital hizmetler için merkezi olmayan bir pazar yeri oluşturmaya odaklanıyor. DeFi kripto projesi, otonom ekonomik aracıların karmaşık işlemlere katılmasını ve görevleri merkezi olmayan bir şekilde yürütmesini sağlamayı amaçlıyor. 

Fetch.ai’nin ekosistemi, açık kaynaklı bir yapay zeka öğrenme yığını, Web 3 cüzdanları ve web üzerinde otomatik işlemler için otonom aracılar gibi ürünler sunmaktadır. Geliştiriciler ayrıca Cosmpy ve Jenesis gibi Python tabanlı araçları dağıtarak Fetch.ai üzerine inşa edebilirler. 

Bu platformun yerel kripto parası FET, ekonomisine güç vermektedir. Kullanıcılar Fetch.ai’nin ekosistemindeki ürün ve hizmetlere erişmek için FET harcamalıdır. Ayrıca FET tokenlarını faiz kazanmak ve platformun yönetiminde söz sahibi olmak için de kullanabilirler.  

Sonuç 

Fetch.ai ve InQubeta, yapay zeka kripto alanında faaliyet gösteriyor ve benzer yaklaşımlara ve odak alanlarına sahip. Her iki DeFi kripto projesi de yapay zeka destekli bir pazar yeri oluşturulmasına öncelik vermektedir. Fetch.ai otonom aracılar (dijital ikizler) göndermeye odaklanırken, InQubeta görünüşte imkansız olanı mümkün kılmak için blok zinciri teknolojisi, yapay zeka ve havalı NFT’lerin kritik yönlerini birleştiriyor. 

İddialara göre Fetch.ai, büyük bir büyüme marjı arayan yatırımcılar için ulaşılamaz olsa da InQubeta bir fırsat sunuyor olabilir. İddialara göre DeFi projesi hala ön satışta ve listelendiğinde %340’lık bir artış sunuyor.  

Presale 

Sorumluluk Reddi: Bu makale sponsorlu bir yazıdır. CoinTürk, bu makale içeriğinde geçen herhangi bir ürün ya da hizmetle ilgili hasar ya da kayıplardan sorumlu değildir ve sorumlu tutulamaz. CoinTürk, bu sponsorlu yazıda adı geçen şirket ve şirketin sunduğu ürün veya hizmetlerle ilgili olarak okuyucuların kendi araştırmalarını özenle yapmalarını şiddetle önermektedir.

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