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Fed 29,5 Milyon Dolar Ceza Kesti! Sorun Kripto Paralarda Mı?

Özet

  • Metropolitan Commercial Bank'a 29,5 milyon dolar ceza kesildi.
  • Bankanın 300 milyon dolarlık dolandırıcılığa kimlik doğrulama sistemindeki zayıflık nedeniyle sebep olduğu söyleniyor.
  • Kripto paralar suçun ana finans kaynağı değil.
  • Piyasaya etkisi: Nötr
11:00
29 Ekim 2023
Fatih Uçar Yazar: Fatih Uçar

ABD’li siyasilerin kripto paralarla ilgili demeçlerini incelediğinizde adeta bir terör örgütünden bahsettiklerini düşünürsünüz. Onlara göre dünyadaki tüm kötülüğün kaynağı kripto paralar ve her türlü suçu finansa eden de kripto. Hülasa kriptonun yok olduğu bir dünyada birçok sorunun da çözüleceğini savunuyorlar. Peki gerçekten öyle mi?

Fed ve Milyonluk Ceza

Daha önce de geleneksel finans kurumlarından örnekler verip kara para aklamadan yetkinin istismarına kadar çeşitli suçları ele almıştık. Bunu yaparken kriptodaki kötü örneklerin insana özgü olduğundan bahsettik.

Federal Rezerv ve New York Finansal Hizmetler Departmanı, milyar dolarlık Metropolitan Commercial Bank’ın 300 milyon dolarlık hatalı yönlendirmeye göz yumduğu/engelleyemediği gerekçesiyle Banka Gizlilik Yasasını ihlal suçundan 29,5 milyon dolar ceza kesti. DFS’ye göre banka, MovoCash dijital ön ödemeli visa kart programını 2020 yılında kötü niyetli kişilere verdi çünkü başvuru sahiplerinin gerçek kimliklerini ortaya çıkarmak için yeterli bir doğrulama süreci yoktu.

Sahte kimliklerde platforma kaydolan hırsızlar çok sayıda mevduat bordrosu ödemesini ve devlet yardımlarını kendilerine yönlendirdi. Yani MCB, MovoCash ön ödemeli kart programında devam eden büyük bir dolandırıcılığı önleyemedi ve kötü niyetli kişilerin finansal sistemi kötüye kullanmasına izin verdi.

300 milyon doların üzerinde pandemi yardımı ve diğer ödemeler dolandırıcıların eline geçti. Fed şimdi MCB‘yi müşteri tanımlama, müşteri durum tespiti ve üçüncü taraf risk yönetimi programlarını iyileştirmeye zorluyor.

Sorun Kripto Paralarda Mı?

MCB hali hazırda 6,7 milyar dolar varlığı olan bir kurum ve çoğu kripto paranın piyasa değerinden büyük. Hatta elindeki varlığı DeFi TVL’i gibi düşünebilirsek Maker, Lido hariç tüm platformu toplam kilitli değer anlamında geçiyor. Peki bu “regüle” ve “ABD menfaatine çalışan” kurum ne yapmış? Kripto para borsaları yaptığında onlara savaş açılmasını gerektiren “zayıf KYC” suçundan Fed’in eline düşmüş.

Peki sorun gerçekten kripto paralarda mı? ABD’li siyasilerin kriptodaki kötü örnekleri bütün bir endüstriye savaş açmak için kullandığından bahsetmiştik. Bugün o halde mevcut bankaların kötülüğün merkezinde, dolandırıcılık yuvası olduğunu söylemeleri gerekmez mi? 300 milyon dolarlık devlet yardımının sömürülmesi önemsiz mi?

Sorun kripto paralarda değil. Suç insan faktöründe ve kripto para endüstrisinin içinde de kötü aktörler var. Tıpkı milyar dolarlık kara para aklama suçundan ceza alan devasa kurumların başındakiler gibi, suç kötü aktörlerin.

Ve kripto paralar suçun ana finans kanalı değil. Bakın birkaç yıl önce İŞİD 10.000 dolara köle satıyordu. Üzerinde Benjamin Franklin portresi olan yeşil kâğıdı verenler 10 bin dolar gibi rakamlara köle aldı. İŞİD köle satışlarını Dogecoin veya Ethereum ile yapmadı.

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