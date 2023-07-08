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Kripto para dünyası, Ethereum’un (ETH) en önde gelen ve köklü blok zinciri ekosistemlerinden biri olarak başı çektiği dünya çapında yatırımcıları heyecanlandırmaya devam ediyor. Ancak bu durum, piyasadaki yeni tokenlara kıyasla daha az volatilite ile gerçekleşti.

Bu da Ethereum satın almak için çok geç olup olmadığı sorusunu beraberinde getirmiş olabilir. Gerçekte, ETH’nin 10-20 kat değer kazandığı günler geride kalmış olabilir, ancak benzer altyapıya ve hedeflere sahip bir tokena yatırım yapmak için başka bir fırsat daha olduğu iddia ediliyor: InQubeta (QUBE). Ethereum blok zinciri üzerine inşa edilen InQubeta, Ethereum ekosistemi içinde potansiyel fırsat sunuyor olabilir.

InQubeta: Ethereum’da Yapay Zeka Endüstrisinin Potansiyeli

Açıklamalara göre Ethereum blok zinciri üzerine inşa edilmiş bir proje olarak InQubeta, yerleşik ve başarılı bir ekosistemin avantajlarını hızla genişleyen yapay zeka (AI) alanına odaklanan bir durum ile birleştiriyor. Ekip InQubeta’nın avantajlarının aşağıdaki gibi olduğunu iddia ediyor:

Yatırımcıları Yapay Zeka Girişimlerine Bağlamak: InQubeta, yatırımcıları fon arayan yapay zeka girişimlerine bağlayan adil ve şeffaf bir sistem sağladıklarını ifade ediyor. InQubeta, startup başvurularını inceleyerek ve yalnızca en iyi projelerin topluluk tarafından finanse edilmesine izin vererek, yatırımcıların yapay zeka endüstrisindeki yüksek potansiyelli fırsatlara erişebilmelerini sağlar. Bu yaklaşım, seçkin bir yapay zeka girişimleri yelpazesi oluşturarak önemli yatırım getirileri elde etme olasılığını artırıyor olabilir.

Kesirli NFT’ler ile Yenilikçi Kitle Fonlaması Yaklaşımı: Açıklamalara göre InQubeta, fraksiyonelleştirilmiş non fungible tokenlerden (NFT’ler) yararlanarak geleneksel kitlesel fonlama modelinde devrim yaratmayı hedefliyor. Bu yaklaşım, yatırımcıların kısmi yatırımlar yoluyla yapay zeka girişim finansmanına katılmalarına olanak tanıyarak daha fazla erişilebilirlik ve esneklik sunar. Kısmi NFT’ler, yatırımcıların yapay zeka destekli değerli varlıkların bir kısmına sahip olmalarını sağlayarak potansiyel ödüller ve öz sermayeye dayalı fırsatlar sunar.

Güvenli Sistem ve Vetted Denetimler: İddialara göre InQubeta, platformunun ve kullanıcı fonlarının güvenliğine öncelik vermektedir. Projenin sistemi, Hacken ve Block Audit gibi akıllı sözleşme denetim firmaları tarafından titiz denetimlerden geçmiştir. Bu kapsamlı inceleme süreci, kullanıcılara güven aşılamakta ve fonlarının potansiyel istismarlara ve saldırılara karşı korunduğundan emin olmalarını sağlamakta olabilir.

QUBE Token Yardımcı Programları: QUBE token, InQubeta ekosisteminde bir yardımcı token olarak hizmet verir ve yatırımcılar için çeşitli avantajlar ve yardımcı programlar sunar.

Bazı önemli özellikler şunlardır:

Yapay zeka girişimlerinde kısmi yatırım fırsatları, yatırımcıların portföylerini çeşitlendirmelerine ve yüksek potansiyelli projelere katılmalarına olanak tanır.

Deflasyon mekanizmaları: %2’lik bir alım satım vergisinin bir yakma cüzdanına tahsis edildiği ve zaman içinde token arzını azalttığı ve %5’lik bir satış vergisinin özel bir ödül havuzuna katkıda bulunduğu ve uzun vadeli sahiplere teşvik sağladığı.

Kullanıcıların ekosisteme aktif olarak katılarak ödüller kazanmasını sağlayan stake etme özellikleri.

Token sahiplerine fikir önerme, önerileri oylama ve InQubeta projelerinin gelecekteki yönünü etkileme yetkisi veren yönetişim özellikleri.

InQubeta Ön Satışı

InQubeta’nın ön satışı ekibin iddiasına göre şimdiden önemli bir ilgi gördü ve yatırımcıların projeye yoğun ilgi gösterdiğini ortaya koydu. Ekip yatırımcıların bazı önemli bilgileri bilmesi gerektiğini iddia ediyor: Ön satış, lansmanından bu yana sadece birkaç hafta içinde 850.000 $ ‘ın üzerinde para topladı. BTC, USDT, ETH, BNB ve daha fazlası gibi popüler kripto para birimleri de dahil olmak üzere çoklu ödeme sistemleri, çok çeşitli yatırımcılar için katılım kolaylığı sağlar. Minimum giriş ücreti 50 $ olan ön satış, daha fazla kişinin projeye katılmasına ve projenin büyümesine katkıda bulunmasına olanak tanıyarak kapsayıcı ve merkezi olmayan bir yapıya sahip olmayı hedefliyor. Kripto alanındaki uzmanlar, ekibin iddiasına göre InQubeta’nın 2023’ün sonundan önce potansiyel olarak mevcut fiyatından 20 kat daha yüksek bir değere ulaşabileceğini tahmin ediyor.

Sonuç

Ethereum satın almak için çok geç olup olmadığı sorusu devam ederken, InQubeta Ethereum ekosistemi içinde dönüştürücü bir güç olarak ortaya çıkıyor olabilir. InQubeta, gelişen yapay zeka endüstrisinden faydalanarak yatırımcılara kripto milyoneri olma fırsatı sunuyor. Yapay zeka girişimlerine odaklanması, fraksiyonelleştirilmiş NFT’leri, güvenli sistemi ve önemli getiri potansiyeli ile InQubeta, kripto piyasasındaki kazançlarını en üst düzeye çıkarmak isteyenler için cazip bir yatırım seçeneği sunuyor olabilir.

Presale

Sorumluluk Reddi: Bu makale sponsorlu bir yazıdır. CoinTürk, bu makale içeriğinde geçen herhangi bir ürün ya da hizmetle ilgili hasar ya da kayıplardan sorumlu değildir ve sorumlu tutulamaz. CoinTürk, bu sponsorlu yazıda adı geçen şirket ve şirketin sunduğu ürün veya hizmetlerle ilgili olarak okuyucuların kendi araştırmalarını özenle yapmalarını şiddetle önermektedir.