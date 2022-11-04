Reklam
Al / Sat
Play to Earn Oyunlar Metaverse NFT Web3


Ethereum (ETH)’un Üvey Kardeşinde Hareketlilik! Halen Sıfırlanmadı!

Birçok yatırımcı onun kısa süre içinde yok olacağını düşünüyordu. Ancak olmadı, ETHW yaşıyor.
18:32
4 Kasım 2022
Fatih Uçar Yazar: Fatih Uçar
Okuma Süresi: 2 Dakika

Altcoinlerin kralı Ethereum’un birden fazla üvey kardeşi var ve hepsini kaderine terk ederek yoluna devam etti. Evet hard fork tokenlerinden bahsediyorum. DAO hack sürecinde ETC doğdu ve Merge ile ETHW isimli bir PoW Ethereum hayatına başladı. Ancak uzmanların ETHW için pek umudu yoktu. Peki son durum ne?

Ethereum PoW (ETHW)

Çoğu ağ Ekim ayında DeFi TVL’lerinin değer kazandığını görürken, yeni çatallanan EthereumPoW (ETHW) oldukça yüksek bir TVL artışı gördü. DefiLlama’ya göre, yazı hazırlandığı sırada 15 DeFi protokolü, 5,54 milyon dolar değerinde TVL tutuyordu. Ekim ayının başına doğru, EthereumPoW üzerindeki TVL 1,42 milyon dolar seviyesindeydi. Ancak, 31 günlük süre içinde zincirde daha fazla DeFi protokolü başlatıldıkça, TVL %365 artarak işlem ayını 6,6 milyon dolar ile kapattı. Oransal artışta başı çekse de ETHW’nin henüz kayda değer bir TVL gücü yok.

Ethereum ağının başarılı birleşmesinin ardından 15 Eylül’de başlatılan EthereumPoW ekosistemi, POW ağının nasıl ortaya çıktığını çevreleyen genel tartışmalara rağmen o zamandan beri büyüme kaydetti. Örneğin, 22 Ekim itibariyle, zincir üzerinde altı yerel NFT projesi ile dört NFT pazaryeri faaliyet göstermekteydi. OKLink’in verilerine göre, ETHPOW ağının 15 Eylül’de faaliyete geçmesinden bu yana, ağ üzerinde tamamlanan işlemlerin toplamı 1,72 milyar oldu. Kullanıcılar aynı süre içerisinde 126,12 milyon dolar işlem ücreti ödedi.

ETHW Halen Sıfırlanmadı

Ethereum topluluğunun önde gelen isimleri tüm popüler projeler PoW ağını terk edeceği için ETHW’nin ilgisizlikten sıfırlanacağını düşünüyordu. Ancak teçhizata yatırım yapan madencilerin ilgisi ve kolay rekabeti fırsat olarak gören bazı geliştiriciler bu ihtimali şimdilik öteliyor. Ağdaki toplam adres sayısı, bu yazının yazıldığı sırada 262 milyonu aktif olmayan 263 milyon adresti. Bunların neredeyse tamamı airdrop fırsatını kullandıktan sonra PoW ağını terk etti.

ETHW’nin Göreceli Güç Endeksi (RSI) incelendiğinde, basın saatine göre 33 ile 50-nötr noktanın altında kaldığı ve aşırı satım pozisyonuna doğru ilerlediği görülüyor. Piyasadaki birkaç saattir devam eden iyileşme onunda bir miktar artış yaşamasına neden olabilir.

Haberlerimizi Telegram kanalımızdan, Instagram, Facebook, Twitter hesaplarımızdan ve Youtube kanalımızdan takip edebilirsiniz.

Araştırma Makaleleri
Kutumda Büyük Hissediyorum: Coniun Pass C-Box ve C-Box2 Nedir?
Kutumda Büyük Hissediyorum: Coniun Pass C-Box ve C-Box2 Nedir?
Play to Earn Metaverse Oyunları: 8 MetaBall Oynayarak NFT Kazanmayı Deneyimliyoruz!
Play to Earn Metaverse Oyunları: 8 MetaBall Oynayarak NFT Kazanmayı Deneyimliyoruz!
Play to Earn Metaverse Oyunları: Wonderzone Oynayarak NFT Kazanmayı Deneyimliyoruz!
Play to Earn Metaverse Oyunları: Wonderzone Oynayarak NFT Kazanmayı Deneyimliyoruz!
Oynayarak Kazandıran Play to Earn Oyununu Deneyimledik!
Oynayarak Kazandıran Play to Earn Oyununu Deneyimledik!
Neden NFT Almalıyız? Zengin Olmak Kaçınılmaz Mı?
Neden NFT Almalıyız? Zengin Olmak Kaçınılmaz Mı?
Dünya DApp’lerin Yönetimine Mi Geçiyor?
Dünya DApp’lerin Yönetimine Mi Geçiyor?
Paylaştıkça Kazandıran DApp, Phaver Nedir? Nasıl Kullanılır?
Paylaştıkça Kazandıran DApp, Phaver Nedir? Nasıl Kullanılır?
Blockchain Ekosisteminin Yeni Sosyal Medya Ağı Olarak Gösterilen Lens Protocol’e Nasıl Katılırım?
Blockchain Ekosisteminin Yeni Sosyal Medya Ağı Olarak Gösterilen Lens Protocol’e Nasıl Katılırım?
İlgili Yazılar
Raoul Pal Açıkladı: Bu Altcoin Yükseliş Sinyali Veriyor!
Raoul Pal Açıkladı: Bu Altcoin Yükseliş Sinyali Veriyor!
Ethereum Bitcoin’den Rol Çalıyor! Fiyat Yükselmeye Devam Edecek Mi?
Ethereum Bitcoin’den Rol Çalıyor! Fiyat Yükselmeye Devam Edecek Mi?
Ethereum (ETH) Kurucusundan Önemli Açıklamalar!
Ethereum (ETH) Kurucusundan Önemli Açıklamalar!
Santiment Açıkladı! Bu Coin Ekim Ayında Bitcoin Ve Tüm Altcoin’leri Solladı!
Santiment Açıkladı! Bu Coin Ekim Ayında Bitcoin Ve Tüm Altcoin’leri Solladı!
zkSync 2.0 Duyurusu! Ethereum İçin Müjde Geldi!
zkSync 2.0 Duyurusu! Ethereum İçin Müjde Geldi!
Kripto Para Mı Altın Mı? Ethereum’un Kurucusu Vitalik Noktayı Koydu!
Kripto Para Mı Altın Mı? Ethereum’un Kurucusu Vitalik Noktayı Koydu!
XRP, AVAX ve Ethereum: Son 24 Saatte Sadece 1 Tanesi Yükselişte!
XRP, AVAX ve Ethereum: Son 24 Saatte Sadece 1 Tanesi Yükselişte!
Deneyimli Analist Bitcoin ve Ethereum Ayılarını Uyardı: Kritik Noktadalar!
Deneyimli Analist Bitcoin ve Ethereum Ayılarını Uyardı: Kritik Noktadalar!
Çok Okunanlar

COINTURK TV
Son Teknik Analizler
Meraklı Bekleyiş! Haftaya Damga Vuran Dogecoin ve Bu 2 Altcoin için Sırada Ne Var?
Shiba Ne Olur? Dogecoin Artar mı?
Eylül’de Yüzde 45 Yükselen Altcoin için Düzeltme Bitti mi? Sırada Ne Var?
Yüzde 40 Yükseliş Potansiyeli ile Gözler Bu Altcoin’de!
Yüzde 42 Düşmüştü! Bu Kripto Para İçin Alım Fırsatı Mı?
Güncel NFT Haberleri
Instagram’dan Yeni NFT Hamlesi: Bu Hareketle Tiktok’u Sollayabilir!
Facebook ve Instagram’dan Bu 2 Altcoin İçin Büyük Hamle!
Cardano NFT’leri, NFT Gerilemesine Rağmen Hızla Büyüyor!
O Kadar NFT Koleksiyonu Çıkıyor! Bu NFT Dosyaları Nerede Saklanıyor?
Ethereum Yükseldi Fiyatları Fırladı: Bu NFT Koleksiyonu Zirveye Alıştı!
Güncel DEFI Gelişmeleri
Sıcak Gelişme: DeFi Altcoin 33 Milyar Dolarlık Bankayla Ortaklık Kurdu!
Altcoin Fiyatı Hızla Yükseliyor! Büyük DAO Önerisi Geçti!
SEC Başkanı: Kripto Paralardaki Bu Büyük Tehlikeyi Görüyoruz!
Bu Kripto Para Hacklendi! Son Kurban Kim Oldu?
DeFi Protokolüne Saldırıda Yeni Gelişme: Milyonlarca Doları İade Etti!
Editörün Seçtikleri
Bitcoin Haberleri
Yeni Başlayanlar İçin 12 Maddelik Kripto Para Başlangıç Rehberi
Bitcoin (BTC)
Bitcoin Grafiği ve Fiyatları
Bitcoin Haberleri
Bitcoin Dünyasında Dolandırıcılıktan Nasıl Uzak Dururum?
Blockchain Bilişim A.Ş.>> CoinTürk 2014-2022