Birçok yatırımcı onun kısa süre içinde yok olacağını düşünüyordu. Ancak olmadı, ETHW yaşıyor.

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Altcoinlerin kralı Ethereum’un birden fazla üvey kardeşi var ve hepsini kaderine terk ederek yoluna devam etti. Evet hard fork tokenlerinden bahsediyorum. DAO hack sürecinde ETC doğdu ve Merge ile ETHW isimli bir PoW Ethereum hayatına başladı. Ancak uzmanların ETHW için pek umudu yoktu. Peki son durum ne?

Ethereum PoW (ETHW)

Çoğu ağ Ekim ayında DeFi TVL’lerinin değer kazandığını görürken, yeni çatallanan EthereumPoW (ETHW) oldukça yüksek bir TVL artışı gördü. DefiLlama’ya göre, yazı hazırlandığı sırada 15 DeFi protokolü, 5,54 milyon dolar değerinde TVL tutuyordu. Ekim ayının başına doğru, EthereumPoW üzerindeki TVL 1,42 milyon dolar seviyesindeydi. Ancak, 31 günlük süre içinde zincirde daha fazla DeFi protokolü başlatıldıkça, TVL %365 artarak işlem ayını 6,6 milyon dolar ile kapattı. Oransal artışta başı çekse de ETHW’nin henüz kayda değer bir TVL gücü yok.

Ethereum ağının başarılı birleşmesinin ardından 15 Eylül’de başlatılan EthereumPoW ekosistemi, POW ağının nasıl ortaya çıktığını çevreleyen genel tartışmalara rağmen o zamandan beri büyüme kaydetti. Örneğin, 22 Ekim itibariyle, zincir üzerinde altı yerel NFT projesi ile dört NFT pazaryeri faaliyet göstermekteydi. OKLink’in verilerine göre, ETHPOW ağının 15 Eylül’de faaliyete geçmesinden bu yana, ağ üzerinde tamamlanan işlemlerin toplamı 1,72 milyar oldu. Kullanıcılar aynı süre içerisinde 126,12 milyon dolar işlem ücreti ödedi.

ETHW Halen Sıfırlanmadı

Ethereum topluluğunun önde gelen isimleri tüm popüler projeler PoW ağını terk edeceği için ETHW’nin ilgisizlikten sıfırlanacağını düşünüyordu. Ancak teçhizata yatırım yapan madencilerin ilgisi ve kolay rekabeti fırsat olarak gören bazı geliştiriciler bu ihtimali şimdilik öteliyor. Ağdaki toplam adres sayısı, bu yazının yazıldığı sırada 262 milyonu aktif olmayan 263 milyon adresti. Bunların neredeyse tamamı airdrop fırsatını kullandıktan sonra PoW ağını terk etti.

ETHW’nin Göreceli Güç Endeksi (RSI) incelendiğinde, basın saatine göre 33 ile 50-nötr noktanın altında kaldığı ve aşırı satım pozisyonuna doğru ilerlediği görülüyor. Piyasadaki birkaç saattir devam eden iyileşme onunda bir miktar artış yaşamasına neden olabilir.