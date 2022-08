Dijital varlık yönetimi şirketi Grayscale'in kâr amacı gütmeyen ETC Cooperative'i Ethereum PoW hard fork'unun beyni olan tanınmış kripto para madencisi Chandler Guo'ya açık bir mektup gönderdi.

Okuma Süresi: 3 Dakika

Ethereum PoW hard fork’u (çatallanma) ile ilgili tartışmalar hararetli bir tartışmaya dönüşürken dijital varlık yönetimi şirketi Grayscale’in kâr amacı gütmeyen ETC Cooperative’i Ethereum PoW hard fork’unun beyni olan tanınmış kripto para madencisi Chandler Guo’ya açık mektup gönderdi. Ethereum Classic (ETC) projesini destekleyen ve kâr amacı gütmeyen bir kuruluş olan ETC Cooperative, Guo’ya gönderdiği açık mektupta Ethereum PoW fork’unun herhangi bir işe yaramayacağının altını çizdi.

Chandler Guo’ya Açık Mektup

Chandler Guo’ya açık mektup gönderen ETC Cooperative, Ethereum PoW hard fork’unun neden herhangi bir işe yaramayacağını ayrıntılarıyla birlikte açıklıyor. Ayrıca, Ethereum’u fork’lamanın şu anda yapılacak en zor şey olacağını belirterek şunları ekliyor:

ETH/ETC zincir bölünmesi sırasında, ETC‘yi desteklemek dünyadaki en basit şeydi ve madenciliğe devam edildi. Aynı istemci yazılımını çalıştırmaya devam edildi. Sıfır çaba gerektiren bir şeydi. Zorlu koordinasyon işi tamamen fork yanlısı taraftaydı.

Ethereum’un fork’lanması için Chandler Guo ve ekibinin Geth, Erigon, Besu ve Nethermind kod tabanlarını da çatallaması gerekiyor. Ekip, bunun ardından Ethereum Vakfı‘nın zaman içinde güncellediği hisse kanıtı (PoS) geçişi mantığını sonlandırması gerekecek. Ancak o zaman Chandler Guo’nun ekibi zorluk bombasını devre dışı bırakabilecek ve tekrar koruma sağlamak için zincir kimliğini güncelleyebilecek. Yapılması gereken bir diğer zor şey de madencilik yazılımı geliştiricilerini madencilik yazılımında değişiklik yapmaya ikna etmek. İstemci kodunun aksine, birçok madencilik yazılımı diğer geliştiricilerin değişiklik yapmasını kısıtlayan kapalı kaynaklıdır.

Ayrıca, Chandler Guo ve ekibinin cüzdan sağlayıcılarını, kripto para borsalarını ve diğer tarafları ETHW’yi desteklemeye ikna etmesi gerekecek. Ayrıca, çalışan yeni bir istemci yazılımı kurmak ve çalıştırmak için düğüm (node) operatörleriyle birlikte çalışmak oldukça önemli. Tüm bunları koordine etmenin zor ve zaman alıcı olacağı kesin. ETC Cooperative, Chandler Guo gerekli tüm değişiklikleri tamamlasa bile Ethererum PoW fork’unun zamanında tamamlanmasının imkansız olduğunu iddia ediyor. Çünkü The Merge güncellemesine haftalar kalmış durumda.

ethereumpow.org’un blog gönderilerinde, makalelerde, öğreticilerde veya istemci ve yazılım geliştirmeyle ilgili herhangi bir bilgi sağlanmıyor. Açık kaynak geliştirme, herhangi bir projenin güven oluşturması için kritik öneme sahiptir.

Öte yandan Ethereum ağı üzerinde çalışan stablecoin‘ler (USDT, USDC gibi) Ethereum’u (ETH) desteklemek zorunda. Yoksa değerleri sıfırlanacak. DeFi’deki diğer her şey stablecoin’ler de Ethereum üzerine inşa edildiğinden çoğu DeFi projesinin bozulması kaçınılmaz olacak. Ayrıca, NFT’ler ETHPoW zincirinde tanınmaz veya desteklenmez olacak. Mektupta bu konuya ilişkin şu ifadeler yer alıyor:

ETH/ETC bölünmesi sırasında DeFi veya değer saklama amaçlı stablecoin bulunmuyordu. Bu yüzden hiçbir şey bozulmadı. Şimdi, ETH üzerindeki değerin çoğu yalnızca yerel varlık Ether şeklinde değil, token biçiminde. Dolayısıyla yeni zincir, mevcut ETH kullanıcıları için oldukça yararsız olacak.

Vitalik Buterin’den ETC’ye Destek

Ethereum kurucu ortağı Vitalik Buterin, EthereumPoW projesini sadece hızlı bir şekilde para kazanma yöntemi olduğunu belirterek eleştirmişti. Ona göre Ethereum madencileri The Merge’nin ardından Ethereum Classic’e (ETC) geçerek madencilik işlerini devam ettirebilirler.

Grayscale, Genesis Trading ve Foundry’nin ana şirketi Digital Currency Group CEO’su Barry Silbert, ETH madencilerini ETC’ye geçmeye teşvik ediyor. Silbert, aynı zamanda Ethereum Classic ekosisteminin en büyük destekçilerinden biri.

Madencilik havuzu devi AntPool ve CEO’su Leon Lyu geçtiğimiz günlerde Ethereum Classic ekosistemini desteklemek için 10 milyon dolar değerinde bir fon açıkladı. Lyu, projelere daha fazla yatırım yapma taahhütünde de bulundu.