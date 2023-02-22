Al / Sat
Play to Earn Oyunlar Metaverse NFT Web3


Estetik Önemli Mi? Big Eyes Coin, Dogecoin ve Dogelon Mars

12:55
22 Şubat 2023
Coin Türk Yazar: Coin Türk
Okuma Süresi: 4 Dakika
Sorumluluk Reddi: Bu makale sponsorlu bir yazıdır. CoinTürk, bu makale içeriğinde geçen herhangi bir ürün ya da hizmetle ilgili hasar ya da kayıplardan sorumlu değildir ve sorumlu tutulamaz. CoinTürk, bu sponsorlu yazıda adı geçen şirket ve şirketin sunduğu ürün veya hizmetlerle ilgili olarak okuyucuların kendi araştırmalarını özenle yapmalarını şiddetle önermektedir.

İnsanlar estetiğe önem veriyor ve eğlenceli tokenlara yatırım yapmaya istekliler. Öte yandan Big Eyes Coin ekibine göre meme tokenları her zaman ciddiye alınma ayrıcalığına sahip olmadı, ancak bu durum hızla değişebilir. Dogecoin (DOGE) sekiz yaşından biraz daha küçük ve basit doge meme’in popülaritesi token’ı tüm bu yıllar boyunca canlı tuttu ve şimdi büyük liglere giderek daha da yaklaşıyor olabilir.

Dogelon Mars (ELON) eğlenceli, ilginç ve biraz da çılgın bir çizgi romandan doğan bir meme coin olarak karşımıza çıkıyor. Big Eyes Coin ekibine göre Elon Musk ve Dogecoin temalı token büyük başarı elde etti ve şu anda meme coin evreninin sağlam bir parçası ve 183 milyon doların üzerinde bir piyasa değerine sahip.

Ancak Big Eyes Coin ekibine göre bu kripto paralar piyasaya sürüldü ve bir süredir piyasalarda ve borsalarda işlem görüyor. Hala harika yatırımları temsil etseler de, yeni gelen Big Eyes (BIG) gibi coin’lerin ciddi getiriler elde etmek için daha güçlü bir fırsatı temsil ettiği iddia ediliyor.

Toplum ve Tasarımdan Değer Üretmek

Shiba Inu cinsi bir köpeğin sadece bir görüntüsünün neredeyse on yıldır devam eden küresel bir meme yaratacağını Big Eyes Coin ekibine göre kimse düşünemezdi. Sadece Dogecoin’i 2013’ten itibaren destekleyen topluluğun buna inandığı ve sabırlarının ödüllendirildiği iddia ediliyor.

Açıklamalara göre ilk yatırımcılar tokenlarının küçük bir değerden 2021’deki zirvesinde yarım milyar dolar değerine ulaştığını gördü. Doge meme’inin bu topluluğun arkasındaki itici güç olduğu ve 2023’te 1 dolar gibi ciddi hedefleri olan bir token konumuna geldiği iddia ediliyor.

Big Eyes Coin ekibine göre Dogelon Mars, orijinal Dogecoin’in ne kadar güçlü olduğunun bir örneği, ancak Dogecoin ana gemisi ile güçlü bir şekilde ilişkilendirilirken kendi varlığı olma yeteneğini de gösterdi. Token’ın temeli, Dogelon Mars karakterinin gerçek evini bulmak için galaksiyi dolaştığı bir çizgi roman. Elon Musk kripto para için bir paratoner ve onun dünyasına ve hayranlarına bağlanmak mantıklı olabilir.

Big Eyes Coin ekibinin iddialarına göre herkes Doge meme’ini sevebilir, ancak internetin ilk aşkı her zaman kediler oldu. Imageboard web sitelerinden kedi içeriklerini teşvik eden sosyal medya algoritmalarına kadar, kedilerden uzak durmak imkansız. Ekibin iddialarına göre eğlenceyi seven kripto topluluğunun nihayet yatırım yapabileceği ve sahip olabileceği eğlenceli, kedi temalı bir kripto tokenı var: Big Eyes. Ekibin açıklamalarına göre Big Eyes, anime ve çizgi filmlerin estetiğini, kökleşmiş kedi sevgisi ve onların yaptıklarıyla birleştiriyor. Yine ekibin iddialarına göre bu meme coin, yatırımcıların güvenini kazanmak için gereken ciddiyeti ve bir topluluk oluşturmak için gereken eğlenceli estetiği bir araya getiriyor.

İddialara göre Dogecoin’in diğer köpek temalı meme coinlerin yaratıcısı olması gibi, Big Eyes da meme coinlerin öncüsü olarak algılanabilir ve ilk ve en büyük kripto kedi coinini yaratabilir. Big Eyes, meme token’ın Dogecoin ekosistemine rakip olabileceğini de iddia ediyor. Kurucular, topluluk dostu uygulamaları ve politikaları tercih etti ve ön satışta önemli miktarda fon topladıklarını ifade ediyorlar.

Big Eyes Estetiği

Big Eyes ekibine göre piyasa değerine göre en iyi meme coin’lere hızlı bir bakış, estetiğin gücünü canlı bir şekilde gösterebilir. Dogecoin zirvede otururken, onu köpeklerle ilgili bir dizi meme coin takip ediyor. Tek başına bir meme coinin yaratılması önemli bir değer yarattı ve bu değer, diğer coinlerin ve ilgili toplulukların yaratılmasına ilham vererek artıyor.

Kedi benzeri davranışlara yaptığı vurgu, balık sevgisi ve anime tarzı estetiğiyle Big Eyes, birçok notaya isabet etmeyi hedefliyor. Açıklamalara gören kedilerle uyumlu token şu anda ön satış aşamasında ve halihazırda 17,5 milyon doların üzerinde para topladı. Birçok kripto para biriminde olduğu gibi ekibin iddialarına göre, yatırımdan geri dönüş almanın en iyi yolu erken yatırım yapmak olabilir. Ekibin iddialarına göre yatırımcılar, indirim kodlarından ve kurucuların güçlü bir ön satış arzusundan yararlanarak, token airdrop’unda ödülleri toplayabilir.

PresaleWebsiteTelegram

Sorumluluk Reddi: Bu makale sponsorlu bir yazıdır. CoinTürk, bu makale içeriğinde geçen herhangi bir ürün ya da hizmetle ilgili hasar ya da kayıplardan sorumlu değildir ve sorumlu tutulamaz. CoinTürk, bu sponsorlu yazıda adı geçen şirket ve şirketin sunduğu ürün veya hizmetlerle ilgili olarak okuyucuların kendi araştırmalarını özenle yapmalarını şiddetle önermektedir.

Haberlerimizi Telegram kanalımızdan, Instagram, Facebook, Twitter hesaplarımızdan ve Youtube kanalımızdan takip edebilirsiniz.

Araştırma Makaleleri
Geleceği Keşfetmek: En İyi AI ve Big Data Altcoin’leri
Geleceği Keşfetmek: En İyi AI ve Big Data Altcoin’leri
Bitcoin Halving Nedir? 5 Başlıkta Bitcoin Yarılanması!
Bitcoin Halving Nedir? 5 Başlıkta Bitcoin Yarılanması!
Kripto Para Yatırımcılarını Hedefleyen Sosyal Mühendislik Saldırı Yöntemleri!
Kripto Para Yatırımcılarını Hedefleyen Sosyal Mühendislik Saldırı Yöntemleri!
Stagflasyon Nedir, Olursa Ne Olur? Stagflasyon Döneminde Bitcoin ve Altcoin’ler
Stagflasyon Nedir, Olursa Ne Olur? Stagflasyon Döneminde Bitcoin ve Altcoin’ler
Kripto Kahininden Yatırımcılara 11 Tavsiye! Kazanmanın Sırları!
Kripto Kahininden Yatırımcılara 11 Tavsiye! Kazanmanın Sırları!
Paranızı Blockchain Teknolojisi İle Takip Edin!
Paranızı Blockchain Teknolojisi İle Takip Edin!
FTX, Binance ve SBF Hakkında Türk Kripto Kullanıcıları Ne Düşünüyor? Güncel Anket Sonuçları!
FTX, Binance ve SBF Hakkında Türk Kripto Kullanıcıları Ne Düşünüyor? Güncel Anket Sonuçları!
Bitcoin (BTC) Alınır Mı? 2023 Bitcoin Geleceği ve Son 2 Yılın Muhasebesi
Bitcoin (BTC) Alınır Mı? 2023 Bitcoin Geleceği ve Son 2 Yılın Muhasebesi
İlgili Yazılar
Big Eyes Coin 28 Milyon Dolar Ön Satış Yaptı: Bitcoin ve Ethereum İçin Fiyat Kontrolü
Big Eyes Coin 28 Milyon Dolar Ön Satış Yaptı: Bitcoin ve Ethereum İçin Fiyat Kontrolü
Metaverse’de Güven Oluşturmak: Akıllı Sözleşmelerin ve Pazarlama Ekibi Şeffaflığının Rolü 
Metaverse’de Güven Oluşturmak: Akıllı Sözleşmelerin ve Pazarlama Ekibi Şeffaflığının Rolü 
Big Eyes Coin: Ethereum ve Bitcoin’deki Durgunluğun Ortasında İlk 50 Milyon Dolarlık Presale Coin Olabilir Mi?
Big Eyes Coin: Ethereum ve Bitcoin’deki Durgunluğun Ortasında İlk 50 Milyon Dolarlık Presale Coin Olabilir Mi?
2023-2030 Ripple (XRP) Tahmini: 2023 Metacade (MCADE) Yatırımcıları İçin İyi Bir Yıl Mı Olacak?
2023-2030 Ripple (XRP) Tahmini: 2023 Metacade (MCADE) Yatırımcıları İçin İyi Bir Yıl Mı Olacak?
Büyük Getiriler Sağlamaya Aday En İyi 5 Uzun Vadeli Kripto Projesi
Büyük Getiriler Sağlamaya Aday En İyi 5 Uzun Vadeli Kripto Projesi
Geleceğin Kripto Para Cüzdanı Olarak Lanse Edilen ZenGo Nedir?
Geleceğin Kripto Para Cüzdanı Olarak Lanse Edilen ZenGo Nedir?
Afrika Emlak Yatırımını Kolaylaştırmayı Hedefleyen DPAT Nedir?
Afrika Emlak Yatırımını Kolaylaştırmayı Hedefleyen DPAT Nedir?
Solana’ya Alternatif Altcoinler
Solana’ya Alternatif Altcoinler
Çok Okunanlar

COINTURK TV
Son Teknik Analizler
Alım Fırsatı Mı? Fetch (FET), GRT ve Waves Coin Yorum!
Sürpriz Yaşamayın! BTC, ETH, XRP, ADA, MATIC, DOGE, SOL Yorumları!
İlk 10’daki Altcoinde Bu Seviye Beklenmeli! Son Durum Ne?
İlk Hedef Ulaştı Şimdi İki Katına Çıkacak! Bu Altcoine Dikkat!
Devasa Kripto Rallileri! ASTR, MINA, BNX, MAGIC ve LRC Coin Yorum!
Güncel NFT Haberleri
NFT Kralı OpenSea Tahtından Oldu! Pacman Kimliğini İfşa Etti!
Undeads Oyuncuları Merkezi Olmayan Bir Dünyaya Çekmeyi Hedefliyor
Kriptoya NBA Piyangosu! Şampiyon Takım Anlaşmayı Sağladı! Piyasaya Çıkıyor!
Popüler NFT Pazar Yerinden Yeni Rekor: Fiyata Etkisi Ne Olacak?
Ünlü Araştırmacıdan Açıklama: Hata Yaptılar! Bu Altcoin’i Satanlar Başlarını Taşlara Mı Vuracak?
Güncel DEFI Gelişmeleri
DeFi Altcoin Hacim Artışıyla Ralliyi Tetikliyor! İşte Önemli Seviyeler!
Sessiz Kalanlar: Defiprime! Türk Kripto Topluluğu Asla Unutmayacak!
Son Dakika! Büyük Haber Aylar Sonra Geldi! İlk 50’deki Altcoin Uçabilir!
Kemerlerinizi Bağlayın! DeFi Altcoin’lerinden Heyecanlandıran Flash Mob Hamlesi!
dYdX Herkesi Şok Eden Verileri Açıkladı! DeFi Altcoin Uçuyor!
Editörün Seçtikleri
Bitcoin Haberleri
Yeni Başlayanlar İçin 12 Maddelik Kripto Para Başlangıç Rehberi
Bitcoin (BTC)
Bitcoin Grafiği ve Fiyatları
Bitcoin Haberleri
Bitcoin Dünyasında Dolandırıcılıktan Nasıl Uzak Dururum?
Blockchain Bilişim A.Ş. >> CoinTürk 2014-2023