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İnsanlar estetiğe önem veriyor ve eğlenceli tokenlara yatırım yapmaya istekliler. Öte yandan Big Eyes Coin ekibine göre meme tokenları her zaman ciddiye alınma ayrıcalığına sahip olmadı, ancak bu durum hızla değişebilir. Dogecoin (DOGE) sekiz yaşından biraz daha küçük ve basit doge meme’in popülaritesi token’ı tüm bu yıllar boyunca canlı tuttu ve şimdi büyük liglere giderek daha da yaklaşıyor olabilir.

Dogelon Mars (ELON) eğlenceli, ilginç ve biraz da çılgın bir çizgi romandan doğan bir meme coin olarak karşımıza çıkıyor. Big Eyes Coin ekibine göre Elon Musk ve Dogecoin temalı token büyük başarı elde etti ve şu anda meme coin evreninin sağlam bir parçası ve 183 milyon doların üzerinde bir piyasa değerine sahip.

Ancak Big Eyes Coin ekibine göre bu kripto paralar piyasaya sürüldü ve bir süredir piyasalarda ve borsalarda işlem görüyor. Hala harika yatırımları temsil etseler de, yeni gelen Big Eyes (BIG) gibi coin’lerin ciddi getiriler elde etmek için daha güçlü bir fırsatı temsil ettiği iddia ediliyor.

Toplum ve Tasarımdan Değer Üretmek

Shiba Inu cinsi bir köpeğin sadece bir görüntüsünün neredeyse on yıldır devam eden küresel bir meme yaratacağını Big Eyes Coin ekibine göre kimse düşünemezdi. Sadece Dogecoin’i 2013’ten itibaren destekleyen topluluğun buna inandığı ve sabırlarının ödüllendirildiği iddia ediliyor.

Açıklamalara göre ilk yatırımcılar tokenlarının küçük bir değerden 2021’deki zirvesinde yarım milyar dolar değerine ulaştığını gördü. Doge meme’inin bu topluluğun arkasındaki itici güç olduğu ve 2023’te 1 dolar gibi ciddi hedefleri olan bir token konumuna geldiği iddia ediliyor.

Big Eyes Coin ekibine göre Dogelon Mars, orijinal Dogecoin’in ne kadar güçlü olduğunun bir örneği, ancak Dogecoin ana gemisi ile güçlü bir şekilde ilişkilendirilirken kendi varlığı olma yeteneğini de gösterdi. Token’ın temeli, Dogelon Mars karakterinin gerçek evini bulmak için galaksiyi dolaştığı bir çizgi roman. Elon Musk kripto para için bir paratoner ve onun dünyasına ve hayranlarına bağlanmak mantıklı olabilir.

Big Eyes Coin ekibinin iddialarına göre herkes Doge meme’ini sevebilir, ancak internetin ilk aşkı her zaman kediler oldu. Imageboard web sitelerinden kedi içeriklerini teşvik eden sosyal medya algoritmalarına kadar, kedilerden uzak durmak imkansız. Ekibin iddialarına göre eğlenceyi seven kripto topluluğunun nihayet yatırım yapabileceği ve sahip olabileceği eğlenceli, kedi temalı bir kripto tokenı var: Big Eyes. Ekibin açıklamalarına göre Big Eyes, anime ve çizgi filmlerin estetiğini, kökleşmiş kedi sevgisi ve onların yaptıklarıyla birleştiriyor. Yine ekibin iddialarına göre bu meme coin, yatırımcıların güvenini kazanmak için gereken ciddiyeti ve bir topluluk oluşturmak için gereken eğlenceli estetiği bir araya getiriyor.

İddialara göre Dogecoin’in diğer köpek temalı meme coinlerin yaratıcısı olması gibi, Big Eyes da meme coinlerin öncüsü olarak algılanabilir ve ilk ve en büyük kripto kedi coinini yaratabilir. Big Eyes, meme token’ın Dogecoin ekosistemine rakip olabileceğini de iddia ediyor. Kurucular, topluluk dostu uygulamaları ve politikaları tercih etti ve ön satışta önemli miktarda fon topladıklarını ifade ediyorlar.

Big Eyes Estetiği

Big Eyes ekibine göre piyasa değerine göre en iyi meme coin’lere hızlı bir bakış, estetiğin gücünü canlı bir şekilde gösterebilir. Dogecoin zirvede otururken, onu köpeklerle ilgili bir dizi meme coin takip ediyor. Tek başına bir meme coinin yaratılması önemli bir değer yarattı ve bu değer, diğer coinlerin ve ilgili toplulukların yaratılmasına ilham vererek artıyor.

Kedi benzeri davranışlara yaptığı vurgu, balık sevgisi ve anime tarzı estetiğiyle Big Eyes, birçok notaya isabet etmeyi hedefliyor. Açıklamalara gören kedilerle uyumlu token şu anda ön satış aşamasında ve halihazırda 17,5 milyon doların üzerinde para topladı. Birçok kripto para biriminde olduğu gibi ekibin iddialarına göre, yatırımdan geri dönüş almanın en iyi yolu erken yatırım yapmak olabilir. Ekibin iddialarına göre yatırımcılar, indirim kodlarından ve kurucuların güçlü bir ön satış arzusundan yararlanarak, token airdrop’unda ödülleri toplayabilir.

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Sorumluluk Reddi: Bu makale sponsorlu bir yazıdır. CoinTürk, bu makale içeriğinde geçen herhangi bir ürün ya da hizmetle ilgili hasar ya da kayıplardan sorumlu değildir ve sorumlu tutulamaz. CoinTürk, bu sponsorlu yazıda adı geçen şirket ve şirketin sunduğu ürün veya hizmetlerle ilgili olarak okuyucuların kendi araştırmalarını özenle yapmalarını şiddetle önermektedir.