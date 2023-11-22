Eski Binance CEO’su Changpeng Zhao’dan Şirket Çalışanlarına Veda Mektubu

Eski Binance CEO’su Changpeng Zhao’dan şirket çalışanlarına yönelik olarak hazırlanan bir mektup gündeme damga vurdu. Zhao mektubunda minnettarlığını ve Binance’in geleceğine dair düşüncelerine yer verdi. Zhao zorlu bir süreçten geçtiğini kabul ederek Binance’de yaşanan değişiklikler için mutluluk duyduğunu belirtti. Mektupta Star Terk’ten alınan bir alıntı ise dikkat çekti.

CZ’nin Minnettarlığı ve Binance’in Geleceği Üzerine Düşünceleri

Binance çalışanlarına yönelik olarak kaleme aldığı mektubunda CZ zorlu bir dönemden geçtiğine işaret ederek bu zorlu dönemde kendisinin yanında olan, yoğun destek gösteren, mesajlar atan ve teşvik eden herkese en içten teşekkürlerini sundu.

Gösterilen bu yaklaşımdan dolayı kendisinin derinden etkilendiğini belirten CZ, kripto para borsası Binance gemisini ayakta tuttukları için çalışanlarına minnettarlığını vurguladı. Zor bir gün geçirdiğini belirten CZ, mektubu gece 4’te kaleme aldığını vurgulayarak ekibe yönelik olarak “bugün, geçmişte ve gelecekte yaptığınız işlerle gurur duyuyorum” dedi.

CZ mektubunda, ileriye dönük olarak, bazı yapısal düzenlemelerle de olsa Binance‘in varlığını sürdüreceği konusunda topluluğa güvence verdi. Geriye dönük olarak bakıldığında bu değişikliklerin faydalı olabileceğini öngördü. Bir molaya ihtiyaç duyduğunu ifade eden CZ, yokluğunda ekibin sıkı çalışmaya devam edebileceğinden emin.

Star Trek Referansı Dikkat Çekti

Mektupta ilgi çeken bir detay var. Yaşadığı zorlu sürece dikkat çekmek için CZ, işin içine biraz ciddiyet katmak amacıyla ünlü bir Star Trek sözüne atıfta bulunuyor:

Biraz acıyla yüzleşmem gerekecek ama hayatta kalacağım. Herkesin takdire şayan bir performans sergilemeye devam etmesine ihtiyacım var.

CZ ayrıca mektubunda topluluğu Richard Teng‘i CEO olarak üstlendiği yeni görevinde desteklemeye çağırıyor. Sonuç olarak, CZ’nin veda mesajı minnettarlık, dayanıklılık ve Binance’in geleceğine yönelik olumlu bir bakış açısını yansıtıyor. Topluluk yapısal değişikliklere hazırlanırken, mesaj birlik olmayı, sıkı çalışmayı ve Binance’in önümüzdeki yıllardaki gelişimine iyimser bir bakış açısıyla yaklaşmayı teşvik ediyor.

CZ’nin mektubunda bir mola vurgusu yapması kripto para alanından tamamen elini eteğini çekmeyeceğini gösteriyor. Zaten dün yapmış açıklamada da bir süre ara vereceğini ve bu süreç içerisinde DeFi alanına odaklanacağını vurgulamıştı.