Eski Binance CEO’su Changpeng Zhao İçin Hapis Cezası İstemi: Sürece Yönelik Dikkat Çeken Yorumlar

Kripto para piyasasında dikkat çeken gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Buna göre kamuoyu ile paylaşılan bir mahkeme başvurusu, eski Binance CEO’su Changpeng Zhao’nun Adalet Bakanlığı ile yaptığı anlaşmada Amerika Birleşik Devletleri Kara Para Aklamayı Önleme gerekliliklerini ihlal etmekten suçlu bulunmasına rağmen ünlü isim için yasal prosedürlerin yeni başladığını ortaya koydu.

Adalet Bakanlığı ve Changpeng Zhao Dosyası

Yaşanan bu süreçte CZ’nin Şubat 2024’te hüküm giyeceği iddia ediliyor. CZ şu sıralar ailesi ile birlikte ceza sürecini beklerken bu süreçte hükümetin Birleşik Arap Emirlikleri’ne dönmesini engelleme çabalarına da karşı çıkmaya devam ediyor. Ancak 24 Kasım’da ilgili mercilere yapılan bir başvuruda yetkililer, CZ’nin öngörülenden daha ağır bir ceza ile karşı karşıya kalabileceğini açıkladılar:

“Savunma, Bay Zhao’nun sadece kısa bir cezayla karşı karşıya olduğunu ve kaçmak için bir teşviki olmadığını iddia ediyor. Gerçek şu ki kurallar aralığının üst sınırı 18 aya kadar çıkabilir ve Birleşik Devletler yasal azami süre olan on yıla kadar herhangi bir cezayı savunmakta serbesttir.”

Beklenenden daha uzun bir ceza, hukuk uzmanlarının görüş birliğine karşı çıkıyor. Eski Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu yetkilisi John Reed Stark’ın görüşüne göre Zhao, ABD Ceza Yönergeleri uyarınca asgari güvenlikli bir cezaevinde muhtemelen 12-18 ay hapis cezası alacak. Ancak hukuk ekibinin hapis cezası istememesi ya da hapis cezasını ev hapsi ve denetimli serbestlikle birleştiren alternatif bir ceza talep etmesi de konuşulan senaryolar arasında yer alıyor.

CZ İçin Caydırıcı Bir Ceza Düşünülmeli

Zhao’nun kripto piyasasına yönelik ilgisi de ceza sürenin etkileyecektir. Stark’a göre Adalet Bakanlığı, CZ için kripto piyasasında gelecekte kabul ettiği kara para aklama suçunu caydıracak bir ceza almazsa bu savunma anlaşmasının Adalet Bakanlığı’na geri dönebileceğine inanıyor.

Adalet Bakanlığı için Zhao’ya yönelik daha uzun hapis cezası istemek göründüğü kadar kolay bir süreç değil. Stark’ın raporuna göre hükümet yetkililerinin Zhao’yu suç faaliyetine dahil eden daha önemli kanıtlar sunması gerekecek. Stark, X üzerinden şu yorumda bulundu: