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Sorumluluk Reddi: Bu makale sponsorlu bir yazıdır. CoinTürk, bu makale içeriğinde geçen herhangi bir ürün ya da hizmetle ilgili hasar ya da kayıplardan sorumlu değildir ve sorumlu tutulamaz. CoinTürk, bu sponsorlu yazıda adı geçen şirket ve şirketin sunduğu ürün veya hizmetlerle ilgili olarak okuyucuların kendi araştırmalarını özenle yapmalarını şiddetle önermektedir.

Kripto para birimleri enerji üretimi ve tüketiminin geleceğini şekillendirme potansiyeline sahiptir. Bu dijital paralar fosil yakıtlara daha az bağımlı ve tüketicilere daha duyarlı olan merkezi olmayan ve demokratik bir enerji sistemini mümkün kılabilirler. Kripto paralar ayrıca aracılara olan ihtiyacı azaltarak ve şeffaflığı artırarak enerji sistemini daha verimli hale getirmeye yardımcı olabilir.

Enerji dostu kripto paraların geleceği nasıl şekillendireceğini sadece zaman gösterecek. Ancak, enerji üretme ve tüketme şeklimiz üzerinde olumlu bir etki yaratma potansiyeline sahip oldukları açıktır. Bu yazıda sizler için kripto piyasasındaki en iyi enerji dostu coinler inceleniyor.

Enerji Dostu 5 Coin – 2022

Enerji dostu kripto paralar enerjiyi kullanma ve depolama şeklinde devrim yaratma potansiyeline sahip olarak görülüyor.

Ayrıca, kripto para ekosistemine güç sağlamak için kullanılan enerji miktarını azaltmaya yardımcı olabilirler, bu da çevre için iyidir ve yeni kripto para madenciliğinin maliyetini düşürmeye yardımcı olabilir. Şimdi kısaca en iyi enerji dostu coinlerin neler olduğuna bir göz atılacak ve nasıl dünyaya katkıda bulunduklarını detaylı bir şekilde incelenecek.

IMPT.io (IMPT) – Çevre Dostu En Yeni Coin

Ethereum (ETH) – En Popüler Enerji Dostu Coin

Ripple (XRP) – Enerji Dostu Ödeme Yöntemi Sunan Coin

Cardano (ADA) – Enerji Dostu dApps Geliştirme Platformu

EOS (EOS) – Çevre Dostu Karbon Nötr Blok Zinciri

IMPT.io (IMPT) – Çevre Dostu En Yeni Coin

Ekibin açıklamalarına göre kripto sektöründe oldukça yeni olan IMPT, piyasada hali hazırda bulunan diğer kripto para projelerine fark atarak dünyamızda oldukça önemli bir problem olan iklim krizine karşı bir önlem sunmaktadır. Ethereum blok zinciri ağında olan IMPT, bireylerin ve şirketlerin iklim krizinin daha da büyümesine neden olan karbon ayak izini dengelemelerine yardımcı olan bir projedir.

Ekibin iddialarına göre çevreci olmalarıyla bilinen Apple ve Microsoft gibi büyük şirketlerin de dahil olduğu yaklaşık 10 binden fazla şirketin desteklediği IMPT, kullanıcıların yaptıkları alışverişlerde platformun native coini olan IMPT’yi kullanarak karbon ayak izlerini minimuma indirerek yeşil dünyayı korumalarına yardımcı olmayı hedefliyor.

Yatırımcılar IMPT tokenleri platformdan satın alabilir veya alışveriş yaparak kazanabilir. Kısaca yatırımcılar IMPT tokenler ile karbon kredileri alabilir ve aldığınız karbon kredileri platformun pazar yerinde satışa sunabilir veya yakabilirsiniz (yok edebilirsiniz). Bu sayede karbon ayak izinizi azaltır, iklim krizine karşı olan bu savaşta yardımcı olursunuz, buna karşı olarak da platform sizlere NFT hediye eder. Ayrıca platformdan veya IMPT.io’nun uygulamasından alışveriş yaparak karbon kredileriniz ile dünyaya ne kadar katkıda bulunduğunuzu gösteren skorunuzu da görebilirsiniz.

Şu anda ön satışın 2. aşamasında bulunan IMPT, 0,023$ fiyatından satıştadır ve ekibe göre şu ana kadar yaklaşık 12 milyon dolar yatırım almıştır. Bu ön satış aşamasında da IMPT tokenlerin neredeyse yarısı satılmıştır ve 3.aşamada tokenlerin fiyatı 0,028$ fiyatına çıkacaktır. Bu nedenle yatırım yapmayı düşünenlerin ön satışın 2.aşaması bitmeden projeye göz atması ekip tarafından tavsiye ediliyor. Proje hakkında detaylı bilgi edinmek isteyen yatırımcılar IMPT’nin teknik dökümanını resmi internet sitesi üzerinden inceleyebilirler.

Ethereum (ETH) – En Popüler Enerji Dostu Coin

Kripto sektörünün en popüler enerji dostu coinlerinden biri olan ETH, Ethereum ağı ile akıllı sözleşmeleri çalıştıran merkezi olmayan bir platform olduğu için çevre dostudur. Bu akıllı sözleşmeler, enerji tüketimini ve karbon emisyonlarını azaltmaya yardımcı olan merkezi olmayan uygulamalar (dApps) oluşturmak için kullanılabilir.

Proof of Work ve Proof of Stake’in beraber çalıştığı iki zincirli bir yaklaşım ile Ethereum 2.0, gerçekleştirilen işlem başı gereken enerjiyi oldukça büyük ölçüde azaltmaktadır.

Mevcut ayı piyasasını da hesaba katacak olursak güncel ETH fiyatının oldukça düşük olduğu iddia ediliyor. Kripto uzmanları 2023 yılının ilk çeyreğinde boğa koşusunun başlayacağını ve ETH gibi köklü kripto para birimlerinin yükseliş yaşayacağını düşünüyor.

Ripple (XRP) – Enerji Dostu Ödeme Yöntemi Sunan Coin

En eski enerji dostu coinlerden biri olan XRP, potansiyeli yüksek köklü enerji dostu kripto para birimlerinden bir diğeri olarak tanımlanıyor. İddialara göre XRP, merkezi olmayan bir kripto para birimidir, yani herhangi bir merkezi otoritenin kontrolüne tabi değildir. Bu merkeziyetsizlik, yeni XRP birimleri üretmek için yoğun madencilik işlemlerine gerek olmadığı anlamına gelir.

XRP ağında gerçekleştirilen işlemlerde PoW algoritmalarına ihtiyaç duyulmadan hızlı ve verimli bir şekilde onaylanır. PoW algoritması oldukça fazla enerji tüketir, bu algoritmaya ihtiyaç duymadan ağın ödeme işlemlerini gerçekleştirmesi enerji tüketiminin azaltılması açısından oldukça önemlidir. Ayrıca, Ripple (XRP) ağı ölçeklenebilir olacak şekilde tasarlanmıştır, böylece orantılı olarak büyük miktarda enerji gerektirmeden çok sayıda işlemi gerçekleştirebilir.

Cardano (ADA) – Enerji Dostu dApps Geliştirme Platformu

Cardano, belli bir soruna çözüm üretmek amacıyla piyasaya sunulan enerji dostu bir diğer kripto para birimi olarak tanımlanıyor. Çoğu kripto para birimi madencilik için çok fazla enerji gerektirir, ancak Cardano enerjinin yalnızca bir kısmını kullanır. Bunun nedeni Cardano’nun Proof of Stake adı verilen farklı bir madencilik algoritması kullanmasıdır. Proof of Stake madencilerin çok fazla enerji kullanmasını gerektirmez çünkü işlemleri doğrulamak için diğer madencilerle rekabet etmeleri gerekmez. Bu da Cardano’yu diğer kripto paralara göre daha enerji dostu kripto paralardan biri yapmaktadır.

Ayrıca Cardano geliştiricilerin merkeziyetsiz uygulama geliştirmelerine de olanak sağlamaktadır. Buna ek olarak Cardano merkezi olmayan uygulamaların geliştirilmesini desteklemek üzere tasarlanan Project Catalyst adlı bir proje üzerinde de çalışmaktadır. Tüm bunlara ek olarak Cardano, Veritree ile ortaklaşa olarak bir ağaçlandırma kampanyasında da bir milyon ağaç dikilmesine yardımcı oldu.

EOS (EOS) – Çevre Dostu Karbon Nötr Blok Zinciri

EOS, dapps ve akıllı sözleşmelerin geliştirilmesini sağlayan blok zinciri tabanlı bir platformdur. Diğer blok zinciri platformlarına göre daha az enerji kullandığı için aynı zamanda çevre dostudur. Bunun nedeni, EOS’un Bitcoin gibi diğer platformlar tarafından kullanılan Proof of Work (PoW) mutabakat mekanizmasından daha enerji verimli olan Delegated Proof of Stake (DPoS) mutabakat mekanizmasını kullanmasıdır.

Buna ek olarak EOS, diğer blok zinciri platformlarına göre daha çevre dostu olmasını sağlayan bir dizi özelliğe sahiptir. Örneğin EOS, kullanılmayan kaynakların diğer dapp’ler tarafından yeniden kullanılmasına olanak tanıyan bir geri dönüşüm mekanizması kullanır. Bu durum da, yeni kaynaklara olan ihtiyacı azaltır ve dolayısıyla platformu çalıştırmak için gereken enerji miktarını azaltır.

Yenilenebilir Enerji Coinleri Geleceği Nasıl Şekillendirecek?

Enerji dostu kripto paralar dünyayı nasıl değiştirecek diye düşünüyor olabilirsiniz. Kripto para birimlerinin çevreye en büyük faydalarından biri geleneksel itibari para birimlerinden (Dolar, Türk Lirası vs.) daha çevre dostu olmalarıdır. Bunun nedeni, kripto para birimlerinin fiziksel nakit veya madeni para gerektirmemesidir. Ayrıca diğer bazı dijital para birimleri gibi yoğun enerji gerektiren madencilik süreçlerine de ihtiyaç duymazlar.

Bu durumda yapılan açıklamalara göre kripto para birimlerinin geleneksel itibari para birimlerinden çok daha düşük bir çevresel etkiye sahip olduğu anlamına gelir. Gelecekte, daha fazla insan kripto para kullandıkça, küresel ekonominin genel çevresel etkisi azalacaktır. Bu da gezegenimiz için oldukça iyi bir haber.

Daha sürdürülebilir bir geleceğe doğru ilerlerken, düşük çevresel etkiye sahip teknolojileri kullanmamız önemlidir. Sonuç olarak kripto para birimleri doğru zamanda çıkmış ve gelişen para birimleridir ve dünyayı daha temiz ve yeşil bir yer haline getirmeye yardımcı olacaktır. Gezegenimize katkıda bulunan enerji dostu coinlere yatırım yapmak da dünyamızın daha yeşil olmasına katkıda bulunmak açısından oldukça önemlidir.

Kripto Madenciliği Çevre Dostu Mudur?

Kripto madenciliği, blok zinciri adı verilen halka açık bir deftere işlem kayıtlarını doğrulama ve ekleme sürecidir. Madencilik süreci çok fazla hesaplama gücü ve enerji gerektirir, bu da insanların kripto madenciliğinin çevre dostu olup olmadığını sorgulamasına neden olmuştur.

Kripto para madenciliği yapmanın birkaç farklı yolu vardır ve her birinin kendi çevresel etkisi vardır. Popüler yöntemlerden biri, madencilerin işlemleri doğrulamak için karmaşık matematiksel problemleri çözmesini gerektiren iş kanıtı (PoW) olarak bilinir. Bu süreç, çok fazla hesaplama gücü gerektirdiğinden çok enerji yoğun olabilir.

Proof of Stake (PoS) olarak bilinen bir diğer yöntem ise karmaşık matematiksel problemlerin çözülmesini içermediği için çok fazla enerji gerektirmez. Ancak PoS, madencilerin işlemleri doğrulayabilmeleri için kripto paraya çok fazla para yatırmalarını gerektirdiğinden yine de önemli bir çevresel etkiye sahip olabilir.

Özet

Enerji dostu coinler gezegenimizdeki küresel ısınmaya karşı çıkarak minimum enerji kullanımıyla yatırımcıların ve kullanıcıların iklim krizine karşı katkıda bulunmalarına yardımcı olmaktadırlar. Enerji dostu kripto paralar gelecekte yeşil bir dünyada yaşamaya devam etmemiz için önemli olarak görülüyor, bu nedenle yatırımcıların yenilenebilir enerji coinleri üzerine yatırım yapmaları gelecek nesillere bırakılan mirası korumasını sağlayabilir. Bu yazıda enerji dostu kripto paralardan bazılarına yer verildi ve çevreye nasıl katkıda bulunduklarına değinildi, daha fazla en az enerji harcayan coinler hakkında bilgi edinmek isteyen yatırımcılar bu konu hakkında yazılan yazıyı inceleyebilirler.

Sorumluluk Reddi: Bu makale sponsorlu bir yazıdır. CoinTürk, bu makale içeriğinde geçen herhangi bir ürün ya da hizmetle ilgili hasar ya da kayıplardan sorumlu değildir ve sorumlu tutulamaz. CoinTürk, bu sponsorlu yazıda adı geçen şirket ve şirketin sunduğu ürün veya hizmetlerle ilgili olarak okuyucuların kendi araştırmalarını özenle yapmalarını şiddetle önermektedir.