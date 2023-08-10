Elon Musk Yine İlginin Odağında! Dogecoin İçin Kritik Günler Başladı!

Özet

  • - Elon Musk, Dogecoin dava talebinin reddini istedi.
  • - Dava, Musk'ın piyasa manipülasyonu ve insider trading iddialarıyla ilgili.
  • - Musk'ın avukatı, davayı kötü niyetli olarak nitelendirdi.
  • - Piyasaya etkisi: Negatif
04:00
10 Ağustos 2023
Alican Ülker Yazar: Alican Ülker

Elon Musk’ın bir grup memnuniyetsiz Dogecoin (DOGE) yatırımcısıyla olan yasal savaşı, avukatlarının davanın uzun sürmesi nedeniyle reddedilmesini istemesiyle yeni bir hal aldı. Musk, piyasa manipülasyonu, insider trading Dogecoin ile ilgili kasıtlı eylemler iddialarını içeren bir davayla karşı karşıya.

Buna karşılık Musk’ın avukatı Alex Shapiro, karşı tarafın taktiklerini sert bir dille eleştirerek davayı “kötü niyetli ve kavgacı” olarak nitelendirdi. Davanın reddi talebi New York federal mahkemesine sunuldu.

Elon Musk Davasında Manipülasyon Sesleri

İlk olarak bir önceki yılın Haziran ayında açılan davada başlangıçta 258 milyar dolar gibi şaşırtıcı bir tazminat talep edilmişti. Elon Musk’ı piyasa manipülasyonu, içeriden bilgi ticareti ve kripto para birimi Dogecoin ile bağlantılı kasıtlı eylem planları düzenlemekle suçluyor.

Dava başlangıçta muazzam miktarda tazminat talep etse de, davanın altında yatan suçlamalar oldukça ağır. Musk’ın Dogecoin’i çevreleyen eylemlerinin kripto para piyasasını etkileyebilecek kasıtlı hamleler olduğunu öne sürüyorlar.

Musk’ın avukatı Alex Shapiro, davanın düşürülmesini desteklemek amacıyla, karşı tarafın şikâyetini aşağıdaki hususların bir örneği olarak nitelendirerek sözlerini sakınmadı:

İstismarcı ve kavgacı dava taktikleri.

Shapiro sözlerine şunu da ekledi:

Yeter artık.

Davacıların baş avukatı Evan Spencer, Haziran ayında şikayet dilekçesini üçüncü kez değiştirerek ek iddialar getirdi.

Elon Musk ve Dogecoin’in Geçmişi

Musk’ın Dogecoin’e olan yakınlığı, Dogecoin’i en sevdiği kripto para birimi olarak iddia ettiği Nisan 2019 tarihli bir tweet’e kadar uzanıyor. Twitter’ın satın alınmasıyla birlikte, Dogecoin’e verdiği sesli destek daha da güçlendi. Twitter’ın logosunu geçici olarak Dogecoin’in Shiba Inu cinsi köpeğiyle değiştirdiği 1 Nisan Şaka Günü’nde bu desteğin kayda değer bir örneği yaşandı.

Davanın reddi talebi, Musk’ın hukuk ekibinin karşı tarafın taktiklerini “küfürlü ve kavgacı” olarak nitelendirdiği ve savaşın yoğunluğunu ortaya koyan bir çekişme noktasını yansıtıyor. Yasal süreç devam ederken, her iki taraf da ortaya çıkacak sonucu bekliyor. Bu yazının yazıldığı sırada Dogecoin son 24 saatte %2,32 artışla 0,07573 dolardan işlem görüyordu.

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