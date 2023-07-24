En büyük memecoin Dogecoin‘in (DOGE) en büyük destekçilerinden biri olan ABD’li girişimci Elon Musk, yaptığı tek bir hamle ile DOGE’da yüzde 5’i aşan yükselişe neden oldu. Musk, Twitter profilindeki konum kısmına sosyal medya ağının yeni ismi X’in simgesiyle birlikte Dogecoin’in simgesini ekledi.

Profilinde Yaptığı Değişiklik Dogecoin Fiyatını Yükseltti

Ünlü milyarder Elon Musk, zaman zaman Dogecoin’de yükselişe neden olan dikkat çekici hamlelerine bir yenisini daha ekledi. Musk, Twitter profilindeki konum kısmına sosyal medya ağının yeni ismi X’in simgesiyle birlikte Dogecoin’in simgesini ekledi. Musk’ın bu hamlesi DOGE’da yükselişe neden oldu. 0,71 dolar civarında işlem gören en büyük memecoin, Elon Musk’ın konum bilgisindeki dikkat çekici değişikliğin ardından yüzde 5’in üzerinde yükselerek 0,78 dolara kadar çıktı.

Musk’ın profilindeki bu değişikliğin Twitter’ın logosunu ve ismini X ile değiştireceği, yeni adresinin de X.com olacağını duyurmasıyla Twitter’ı her şeyin uygulaması X’e dönüştürme amacıyla başlayan değişim döneminde gelmesi Dogecoin yatırımcılarını heyecanlandırdı. Yatırımcılar, X’deki alım satım işlemlerinde kullanılacak para birimleri arasında DOGE‘un da yer alacağına dönük spekülasyonlar yapmaya başladı.

ABD’li girişimci, büyük tartışmalara neden olan ve bir noktada mahkemelik olan Twitter‘ı satın alma sürecinde yaptığı bir paylaşımda “Twitter’ı satın almak, her şeyin uygulaması X‘i yaratmayı hızlandırıyor.” ifadelerini kullanmıştı. Musk, bu paylaşımının ardından ise X harfiyle ilgili bir paylaşım yapmış ve “Hangi ince ipuçlarından anlaşıldı emin değilim ama ben X harfini seviyorum.” demişti.

Elon Musk’ın “X” Sevdası

1995’te kardeşiyle birlikte Zip2 isminde bir yazılım şirketi kuran Musk, bu girişimini 1999’da 307 milyon dolara satmış ve aynı yıl buradan kazandığı parayla X.com isminde bir internet bankacılık şirketi kurdu. Bu şirket, yazılım şirketi Confinity ile birleşerek meşhur PayPal adını aldı. Ancak Musk’ın X’li şirket sevdası burada bitmedi.

ABD’li girişimcinin X harfine olan sevdası sonradan kurduğu şirketlerde de görüldü. Uzay araştırmaları şirketi SpaceX bunlardan biri. Geçen haftalarda kurduğu yapay zeka şirketinin ismi xAI olurken, elektrikli araç üreten Tesla’sının en yaygın modellerinden birisinin de Tesla X.