2021 ve 2022 yıllarında Elon Musk’ın attığı hemen her adım DOGE fiyatı üzerinde ciddi sonuçlar doğuruyordu. Twitter’ın satış süreci daha dün gibi, anlaşmanın iptali ve tekrar anlaşmaya varılması. Tüm bunlar DOGE yatırımcılarının büyük bir heyecanla takip ettiği gelişmelerdi. Peki şimdi ne oldu?

Elon Musk ve Dogecoin

Bu hafta, Elon Musk‘ın Dogecoin‘den bahseden paylaşımı önemli bir fiyat hareketini tetikleyemedi. Tarihsel veri analizi, bunun bir siyah kuğu olayı mı yoksa Elon Musk’ın DOGE topluluğu üzerindeki etkisinin azaldığına dair erken işaretler mi olduğunu inceliyor. Elon Musk’ın Dogecoin (DOGE) fiyatı üzerindeki etkisi, bir dizi alaycı Twitter gönderisi ve medya açıklamasının DOGE fiyatını çılgınca yükselttiği 2021 yılına dayanıyor. Elon Musk çok kez DOGE fiyatını tek mumda devasa ölçüde yukarı taşımıştı.

Elon Musk’ın Dogecoin (DOGE) fiyatı üzerindeki etkisi, bir dizi şifreli Twitter gönderisi ve medya açıklamasının DOGE fiyatını doğrudan etkilediği 2021 yılına kadar uzanıyor. En dikkat çekici iki örnek aşağıda gösterilmiştir.

SNL Şov ve DOGE

İlk olarak, Elon Musk 8 Mayıs 2021’de Saturday Night Live’da (SNL) yaptığı yorumda, kötü şöhretli monologu sırasında kripto para birimini “üçkağıt” olarak adlandırdı. Aşağıdaki grafik, DOGE fiyatının ay sonundan önce 0,69 dolardan 0,31 dolara yaklaşık %52 oranında nasıl düştüğünü göstermektedir.

O günleri çoğu yatırımcı halen unutamadı. SNL Şov’a saatler kala yatırımcılar fiyatın 1 doları ne zaman göreceğini tartışıyordu. Meme coin kralı 1 dolarlık heyecan verici hedefine ilk defa o tarihte yaklaştı.

Twitter Satışı ve DOGE

Daha yakın bir tarihte, 3 Nisan 2023’te, Elon Musk‘ın sosyal medya devinin satın alınmasını sağlamasının ardından DOGE logosu aniden Twitter’ın ana sayfasında belirdi. Yatırımcılar, Elon’un daha önce önerdiği gibi Twitter’ın ticari işlemler için DOGE’yi potansiyel olarak benimseyebileceği varsayımı altında hızla harekete geçti. DOGE fiyatı 24 saat içinde %35 artışla 0,075 dolardan 0,11 dolara yükseldi.

Dogecoin Bitti Mi?

Ya da en azından Elon Musk için? Ancak, Elon Musk’ın 17 Temmuz’da Dogecoin’e atıfta bulunan son tweet’i piyasayı önemli ölçüde hareketlendiremedi. Sıkılan ve piyasadaki risklerin yüksek olduğunun farkına varan yatırımcılar artık daha az risk almak istiyor.

Mevcut durumda, DOGE madencileri şu anda dolaşımdaki toplam DOGE’nin yaklaşık %3,2’sini kontrol ediyor. Dolayısıyla, Elon Musk’ın DOGE fiyatı üzerindeki etkisi azalmaya başladıkça, stratejik yatırımcılar alım satım ipuçları için Dogecoin madencilerinin duyarlılığına yönelebilir. Özellikle madencilerin son haftalarda yükseliş eğilimi göstermesi ve rezervlerini artırması dikkat çekiyor. Aşağıda görüldüğü üzere, 6 Temmuz ve 18 Temmuz tarihleri arasında DOGE madencileri cüzdanlarına 50 milyon coin ekledi.

Madenci Rezervleri, tanınmış madencilere ait cüzdan bakiyelerindeki gerçek zamanlı değişiklikleri izler. Madenciler rezervlerini artırdığında, yukarıda görüldüğü gibi, bu onların olumlu bir eğilim içinde olduklarını gösterir.

Sonuç olarak Elon Musk gücünü kaybederken madencilerin yönelimi orta ve uzun vadede halen DOGE topluluğunun umutlu olmasını gerektirebilecek sinyaller gönderiyor. Kısa vadede yaşanabilecek olası yükseliş fiyatı 0,08 dolara itebilir.