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  •   Elon Musk, Dogecoin ve Twitter’ın “X” Değişim Hikayesi: DOGE Fiyatı İçin Beklenen Olmayabilir!

Elon Musk, Dogecoin ve Twitter’ın “X” Değişim Hikayesi: DOGE Fiyatı İçin Beklenen Olmayabilir!

Özet

  • eknoloji milyarderi Elon Musk, Twitter'ı yeniden markalaştırma sürecine tabi tutarak, site adını ve logosunu "X" olarak değiştirdi.
  • Musk, bu adımla X'i eğlence, online alışveriş ve sosyal etkileşim için tek nokta haline getirmeyi hedefliyor.
  • Ancak, bu değişikliklerin özellikle DOGE gibi Musk'a bağlı kripto paraları beklenmedik şekillerde etkileyebileceği düşünülüyor.
  • Piyasaya etkisi: nötr
12:10
26 Temmuz 2023
Ahmet Balıkesirli Yazar: Ahmet Balıkesirli

Büyük değişim odaklı fikirleri ile tanınan çılgın milyarder Elon Musk, kısa süre önce Twitter’ın yeniden markalaşma sürecini başlattı ve aslında bunu tamamladı. Twitter’ın ikonik mavi kuşunu değiştirip hem site adını hem de logoyu “X” yapan Musk, 44 milyar dolarlık satın alımından daha fazla verim elde etmek istiyor. Çin’in popüler platformu WeChat’in Avrupa’daki versiyonu olmak isteyen Musk’ın bu değişimleri ise kripto para birimlerini hiç beklenmeyen şekillerde etkileyebilir.

X Üzerine Riskli Adım – DOGE Nasıl Tepki Verecek?

Twitter üzerinde kendi izlerini bırakmak için böyle bir değişime gittiği düşünülen Musk, X’i aslında eğlence, online alışveriş, sosyalleşme ve daha birçok şey için tek adres yapmak istiyor. Musk’ın son adımları ise özellikle geçtiğimiz aylarda çok tepki çekti. Forrester analisti Mike Proulx ise konu hakkında çok detaylı bir açıklamada bulundu. Ünlü analist, 15 yıldır pişen bir logo ile markanın bir anda değiştirilmesinin kötü sonuçlar getirebileceğini ve özellikle Tesla’yı da etkileyebileceğini vurguladı. Gücünü neredeyse tamamen Elon Musk’a yönelik beklentilerden alan DOGE ise bundan kötü etkilenenler arasında girebilir.

Gary Black ise X değişiminin Tesla temellerini etkilemeyeceğini düşünüyor. Bunun için ise Twitter’ın mali tablosunun 2024 yılına kadar pozitife dönmesi gerektiğinin altını çizen ünlü isim, 2024 Olimpiyatları ve Başkanlık Seçimleri ile rüzgarın artık X’in arkasında olacağını aktardı. Aslında burada 2024 yılına kadar olan süreç X için çok kritik.

Dogecoin Bu Durumdan Nasıl Etkilenecek?

Kripto para piyasasında da boğa değil ayı döneminin yaşandığı şu dönemde Dogecoin‘in böyle bir beklenmedik olay yaşaması beklenmeyen sonuçlar doğurabilir. Birçok DOGE yatırımcısı X üzerindeki ödemelerle ilgili DOGE entegrasyonu beklese de Elon Musk’ın çözmesi gereken çok daha farklı sorunlar olabilir.

DOGE, Elon Musk’ın şu an vermesi gereken diğer savaşların önceliği sebebiyle ikincil hatta üçüncül plana atılabilir ve 2024 yılına kadar X’in beklenen sonucu vermemesi de DOGE için tam bir felaket yaratabilir. DOGE yatırımcılarının tek umudu ise X başarısı veya boğa sezonu gibi duruyor.

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