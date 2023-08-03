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  •   Elizabeth Warren Kripto Para Birimleri ve Vergi Raporlama için IRS’e Başvurdu

Elizabeth Warren Kripto Para Birimleri ve Vergi Raporlama için IRS’e Başvurdu

Özet

  • - Senatör Elizabeth Warren, kripto para birimleriyle ticaret yapan kuruluşlar için vergi raporlama düzenlemelerinin sıkılaştırılması gerektiğine dair endişelerini IRS'ye aktardı.
  • - Endişenin mevcut düzenleme eksiklikleri nedeniyle beklenen 1,5 milyar dolarlık vergi geliri açığını gidermeye yönelik bir adım olarak değerlendiriliyor.
  • - Warren ve diğer üç senatör, IIJA'nın ardından "kripto simsarları" olarak adlandırılan üçüncü taraf kripto aracılarının vergi raporlama yasalarının oluşturulmasını talep ediyor.
  • - Piyasaya Etkisi: Nötr
17:30
3 Ağustos 2023
Alperen Turgan Yazar: Alperen Turgan

Senatör Elizabeth Warren, üç ABD’li Senatör arkadaşıyla birlikte “kripto komisyoncuları” olarak adlandırılan kripto para birimleriyle ticaret yapan kuruluşlar için vergi raporlama düzenlemelerinin sıkılaştırılması gerektiğine ilişkin endişelerini İç Gelir Servisi’ne (IRS) aktardı. Senatörlerin ortak kaygısı, mevcut düzenleme eksiklikleri nedeniyle 2024 mali yılında beklenen 1,5 milyar dolarlık vergi geliri açığından kaynaklanıyor.

Warren ve Senatör Arkadaşları IRS’e Başvurdu

Kripto para karşıtı savunucu Elizabeth Warren, Senatörler Bob Casey, Richard Blumenthal ve Bernie Sanders ile birlikte IRS Komiseri Daniel Werfel’e hitaben bir mektup hazırladı. Senatörler, 2 Ağustos tarihli bu mektupta, sıkı kripto para birimi vergi raporlama yasalarının oluşturulmasını talep ediyor.

 

Grubun girişimi, üçüncü taraf “kripto aracılarının” satışlar, kazançlar ve kayıplarla ilgili ayrıntıları IRS’ye açıklamasını gerektiren yönergeleri içeren Altyapı Yatırım ve İş Yasası’nın (IIJA) Kasım 2021’de kabul edilmesinin ardından geldi. “Kripto simsarları” tanımı, doğrulayıcılar, cüzdan sağlayıcıları ve madenciler gibi varlıkları kapsayacak şekilde genişletildi.

Ancak buna rağmen senatörler memnun değiller:

Yasanın yürürlüğe girmesinin üzerinden neredeyse iki yıl geçti ve son uygulama tarihine altı aydan az bir süre kaldı. Ancak hazine henüz önerilen kuralları yayınlamadı.”

Senatörler sözlerine şu uyarıyı da ekledi:

“Hızlı hareket etmediğimiz takdirde kurumlarınız Kongre tarafından nihai bir kuralın uygulanması için belirlenen son tarihlerini karşılayamama riski altındadır.”

Senatörler, 31 Aralık 2023 tarihine kadar yeni kuralların bir an önce yayınlanması için baskı yapıyor ve mektuplarına 15 Ağustos’a kadar yanıt verilmesini bekliyorlar.

Kripto Para Birimine İlişkin Son IRS Yönergeleri

31 Temmuz’da IRS, kripto bahislerinden elde edilen gelirin vergilendirme prosedürünü açıklığa kavuşturmak için bir gelir kararı yayınladı.

Kararda, ABD’li kripto yatırımcılarının stake (faiz) ödüllerini elde edildikleri mali yılda brüt gelir olarak bildirmeleri gerektiği açıklandı.

IRS, “Adil piyasa değeri, vergi mükellefinin doğrulama ödülleri üzerinde hakimiyet ve kontrol kazandığı tarih ve saat itibariyle belirlenir” açıklamasında bulundu.

Özetle, Senatör Warren ve meslektaşları tarafından yapılan bu eylem çağrısı, özellikle vergi raporlaması açısından, kripto ile ilgili finansal faaliyetlerinin yönetimi konusunda artan endişenin altını çiziyor. Önerilen değişiklikler, potansiyel boşlukları kapatmayı ve hükümetin gelir akışını korumayı amaçlıyor. Bu konunun çözümü hem kripto endüstrisi hem de düzenleyiciler tarafından dikkatle izleniyor.

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