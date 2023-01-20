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Shiba ordusunun kripto para parası Shib Coin yeni listeleme haberiyle yönünü yukarı çevirmişti. Birçok konuda Dogecoin’in ilerisinde olan Shiba halen piyasa değeri açısından onun gerisinde bulunuyor. Halbuki 2021 yılında kısa süreliğine da olsa onu alt etmişti. Bu sebepten Doge Killer altcoinleri arasında başarıya ulaşmış tek token Shib Tokendir.

Shiba Coin Listeleme

Dogecoin (DOGE) rakibi Shiba Inu (SHIB), işlem hacmine göre Güney Kore’nin en büyük borsası tarafından listelendiği için bu hafta yükselişine devam etti. 24 saat içinde Binance dışında diğer tüm borsalardan daha fazla işlem hacmi Shiba Coin için Seul merkezli Upbit borsasındaydı. Çarşamba günü SHIB borsa tarafından Kore Wonu (KRW) paritesinde işleme açıldı.

Shiba Coin yazı hazırlandığı sırada 0,00001166 dolardan işlem görüyor. Piyasa değerine göre 15. sıradaki kripto varlığı son 24 saatte %0,88 ve geçtiğimiz hafta %33’ten fazla artış gösterdi. SHIB ayrıca yıl başından bu yana %50 artış gösterdi. Ancak, Shiba Coin son dönemdeki fiyat artışlarına rağmen, Ekim 2021’de ulaştığı tüm zamanların en yüksek seviyesi olan yaklaşık 0,000086 dolardan hale %86 daha aşağıda.

Shiba Coin Geleceği

Aralık ayında özellikle yılbaşından önce Ocak ayının Shiba Coin için iyi bir dönem olabileceğinden bahsetmiştik. Shiba Inu‘nun fiyat artışı, kripto piyasalarındaki genel yükselişin ortasında geldi. Shib özelinde yükselişi tetikleyecek zaten önemli bir fiyat katalizörü vardı. Aralık ayında müjdenin sinyalleri ekip tarafından duyurulmuştu. Evet, Shiba Inu ekip üyeleri SHIB ekosistemi için bir layer2 ağı olan Shibarium’u yakında başlatacak.

Ağın resmen başlatılması fiyatta daha fazla yükselişe neden olabilir. Resmi Shiba Inu bloguna göre Shibarium ölçeklenebilirlik, daha hızlı işlem süreleri, daha düşük gas ücretleri ve genişletilmiş bir geliştirme çerçevesi sunmayı amaçlayan bu ağ önemli bir adımdır. Artık Shiba ekosistemi DeFi, NFT ve daha birçok alanda uygulamalar geliştirilebilecek bir ağa sahip olacak. Bu durum SHIB ekosisteminin daha da büyümesine ve doğal olarak Shiba Coin fiyatının artmasına yardımcı olacak. Dogecoin kendi ağını oluşturarak bu hedeflerin peşinden koşsa da Doge geliştiricilerinin hayalleri Shiba Coin ekibi tarafından gerçeğe dönüştürülüyor.