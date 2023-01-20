Al / Sat
Play to Earn Oyunlar Metaverse NFT Web3


Dogecoin’in Rakibi Shiba Coin Listeleme Haberiyle Hedefine Koşuyor!

Shiba Coin yatırımcılarını bundan sonra ne bekliyor? Listeleme müjdesi nereden geldi?
21:50
20 Ocak 2023
Fatih Uçar Yazar: Fatih Uçar
Okuma Süresi: 2 Dakika

Shiba ordusunun kripto para parası Shib Coin yeni listeleme haberiyle yönünü yukarı çevirmişti. Birçok konuda Dogecoin’in ilerisinde olan Shiba halen piyasa değeri açısından onun gerisinde bulunuyor. Halbuki 2021 yılında kısa süreliğine da olsa onu alt etmişti. Bu sebepten Doge Killer altcoinleri arasında başarıya ulaşmış tek token Shib Tokendir.

Shiba Coin Listeleme

Dogecoin (DOGE) rakibi Shiba Inu (SHIB), işlem hacmine göre Güney Kore’nin en büyük borsası tarafından listelendiği için bu hafta yükselişine devam etti. 24 saat içinde Binance dışında diğer tüm borsalardan daha fazla işlem hacmi Shiba Coin için Seul merkezli Upbit borsasındaydı. Çarşamba günü SHIB borsa tarafından Kore Wonu (KRW) paritesinde işleme açıldı.

Shiba Coin yazı hazırlandığı sırada 0,00001166 dolardan işlem görüyor. Piyasa değerine göre 15. sıradaki kripto varlığı son 24 saatte %0,88 ve geçtiğimiz hafta %33’ten fazla artış gösterdi. SHIB ayrıca yıl başından bu yana %50 artış gösterdi. Ancak, Shiba Coin son dönemdeki fiyat artışlarına rağmen, Ekim 2021’de ulaştığı tüm zamanların en yüksek seviyesi olan yaklaşık 0,000086 dolardan hale %86 daha aşağıda.

Shiba Coin Geleceği

Aralık ayında özellikle yılbaşından önce Ocak ayının Shiba Coin için iyi bir dönem olabileceğinden bahsetmiştik. Shiba Inu‘nun fiyat artışı, kripto piyasalarındaki genel yükselişin ortasında geldi. Shib özelinde yükselişi tetikleyecek zaten önemli bir fiyat katalizörü vardı. Aralık ayında müjdenin sinyalleri ekip tarafından duyurulmuştu. Evet, Shiba Inu ekip üyeleri SHIB ekosistemi için bir layer2 ağı olan Shibarium’u yakında başlatacak.

Ağın resmen başlatılması fiyatta daha fazla yükselişe neden olabilir. Resmi Shiba Inu bloguna göre Shibarium ölçeklenebilirlik, daha hızlı işlem süreleri, daha düşük gas ücretleri ve genişletilmiş bir geliştirme çerçevesi sunmayı amaçlayan bu ağ önemli bir adımdır. Artık Shiba ekosistemi DeFi, NFT ve daha birçok alanda uygulamalar geliştirilebilecek bir ağa sahip olacak. Bu durum SHIB ekosisteminin daha da büyümesine ve doğal olarak Shiba Coin fiyatının artmasına yardımcı olacak. Dogecoin kendi ağını oluşturarak bu hedeflerin peşinden koşsa da Doge geliştiricilerinin hayalleri Shiba Coin ekibi tarafından gerçeğe dönüştürülüyor.

Haberlerimizi Telegram kanalımızdan, Instagram, Facebook, Twitter hesaplarımızdan ve Youtube kanalımızdan takip edebilirsiniz.

Araştırma Makaleleri
Geleceği Keşfetmek: En İyi AI ve Big Data Altcoin’leri
Geleceği Keşfetmek: En İyi AI ve Big Data Altcoin’leri
Bitcoin Halving Nedir? 5 Başlıkta Bitcoin Yarılanması!
Bitcoin Halving Nedir? 5 Başlıkta Bitcoin Yarılanması!
Kripto Para Yatırımcılarını Hedefleyen Sosyal Mühendislik Saldırı Yöntemleri!
Kripto Para Yatırımcılarını Hedefleyen Sosyal Mühendislik Saldırı Yöntemleri!
Stagflasyon Nedir, Olursa Ne Olur? Stagflasyon Döneminde Bitcoin ve Altcoin’ler
Stagflasyon Nedir, Olursa Ne Olur? Stagflasyon Döneminde Bitcoin ve Altcoin’ler
Kripto Kahininden Yatırımcılara 11 Tavsiye! Kazanmanın Sırları!
Kripto Kahininden Yatırımcılara 11 Tavsiye! Kazanmanın Sırları!
Paranızı Blockchain Teknolojisi İle Takip Edin!
Paranızı Blockchain Teknolojisi İle Takip Edin!
FTX, Binance ve SBF Hakkında Türk Kripto Kullanıcıları Ne Düşünüyor? Güncel Anket Sonuçları!
FTX, Binance ve SBF Hakkında Türk Kripto Kullanıcıları Ne Düşünüyor? Güncel Anket Sonuçları!
Bitcoin (BTC) Alınır Mı? 2023 Bitcoin Geleceği ve Son 2 Yılın Muhasebesi
Bitcoin (BTC) Alınır Mı? 2023 Bitcoin Geleceği ve Son 2 Yılın Muhasebesi
İlgili Yazılar
İnsan İşi Değil Yapay Zeka! Shiba Yatırımcıları Dikkatli Olsun! 1 Şubat Tahmini Geldi!
İnsan İşi Değil Yapay Zeka! Shiba Yatırımcıları Dikkatli Olsun! 1 Şubat Tahmini Geldi!
Son Günlerin Popüler Meme Token’ında Yeni Ralli Gelir Mi?
Son Günlerin Popüler Meme Token’ında Yeni Ralli Gelir Mi?
Dogecoin İçin Kritik Seviyeler Belirlendi! Bu Seviyeleri Gören Yatırımcılar Mutlu Olacak!
Dogecoin İçin Kritik Seviyeler Belirlendi! Bu Seviyeleri Gören Yatırımcılar Mutlu Olacak!
Kripto Kahini Shiba Coin İçin Kısa Vadeli Hedefi Açıkladı! BTC Buraya Yükselecek!
Kripto Kahini Shiba Coin İçin Kısa Vadeli Hedefi Açıkladı! BTC Buraya Yükselecek!
Ethereum Balinaları Neden Kaçıyor? Shiba Inu İçin Düşüş Yeniden Başladı Mı?
Ethereum Balinaları Neden Kaçıyor? Shiba Inu İçin Düşüş Yeniden Başladı Mı?
Shiba Coin Son Müjdeyle Bu Seviyeyi Görebilir!
Shiba Coin Son Müjdeyle Bu Seviyeyi Görebilir!
Shiba Coin Büyük Fırsatı Kaçırıyor! SHIB Neden Yükselmiyor?
Shiba Coin Büyük Fırsatı Kaçırıyor! SHIB Neden Yükselmiyor?
SHIB ve DOGE: Shiba Geleceği ve Dogecoin Yorumları
SHIB ve DOGE: Shiba Geleceği ve Dogecoin Yorumları
Çok Okunanlar

COINTURK TV
Son Teknik Analizler
Sürprizler Kapıda İşte Fiyat Hedefleri! Dogecoin, Shiba, XRP, Ethereum ve Solana Yorum!
2023’ün Gözde Altcoin’i İçin Meraklı Bekleyiş Başladı: Yüzde 50 Yükseliş İhtimali!
Boğa Formasyonu Oluştu! Bu Altcoin İçin Ralli Kapıda Olabilir!
Yüzde 40 Yükseldi Fakat Bu Seviyeye Düşebilir! Popüler Altcoinde Tehlike!
Eğer Bu Olursa Fiyatı Uçabilir! Gündemdeki Altcoine Dikkat!
Güncel NFT Haberleri
Bu Proje Her Şeyi Değiştirecek! Yuga Labs Kolları Sıvadı Ve Adımını Attı!
Kral Geri Döndü! Bir Zamanların Lideriydi, Şimdi Sahne Yeniden Onun! Bakın Hangi Proje!
Ünlü Kripto Para Balinası: Rallinin Fitili Ateşlendi, Şimdilik Bunlar Yükselecek!
Milyar Dolarlık Youtuber’ın İmajı Tehlikede! Projesini Kurtaran Kaptan Olabilecek Mi?
Teorik Olarak NFT Nasıl Üretilir?
Güncel DEFI Gelişmeleri
Sıcak Gelişme! DeFi Altcoin Müjdeyi Verdi Fiyat Yükseldi!
Dikkat! Bu 5 Altcoin Tüm Hafta Boyunca Dikkatleri Üzerine Çekebilir! Bakın Listede Neler Var!
DeFi Altcoin’leri Güç Göstermeye Başladı! O Altcoin Rakiplerine Fark Attı!
Onlar Hala Vazgeçmiyor! Dev Kripto Para Yatırımı Duyuruldu! 1 Milyar Dolar Değerinde İtici Güç!
Kripto Para Piyasasının Göz Bebeğiydi! Şimdilerde Yüzüne Bakan Yok!
Editörün Seçtikleri
Bitcoin Haberleri
Yeni Başlayanlar İçin 12 Maddelik Kripto Para Başlangıç Rehberi
Bitcoin (BTC)
Bitcoin Grafiği ve Fiyatları
Bitcoin Haberleri
Bitcoin Dünyasında Dolandırıcılıktan Nasıl Uzak Dururum?
Blockchain Bilişim A.Ş. >> CoinTürk 2014-2023