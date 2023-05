Okuma Süresi: 6 Dakika

Sorumluluk Reddi: Bu makale sponsorlu bir yazıdır. CoinTürk, bu makale içeriğinde geçen herhangi bir ürün ya da hizmetle ilgili hasar ya da kayıplardan sorumlu değildir ve sorumlu tutulamaz. CoinTürk, bu sponsorlu yazıda adı geçen şirket ve şirketin sunduğu ürün veya hizmetlerle ilgili olarak okuyucuların kendi araştırmalarını özenle yapmalarını şiddetle önermektedir.

Kripto para piyasasında şu anda meme coinler hakkında bir heyecan var. Giderek daha fazlası ortaya çıkıyor ve hatta birçoğu büyük ilgi görüyor. Yatırımcıların aklında ise “Yeni Dogecoin hangisi?” sorusu yankılanıyor. Bu bağlamda Dogecoin gibi şaka amaçlı olarak başlayan, ancak zamanla önemli bir popülerlik ve değer kazanan bir meme coini kaçıranlar için iddialara göre AiDoge değerlendirilebilir.

Bilindiği üzere Dogecoin, başlangıçta bir şaka amaçlı “meme coin” olarak başladı, ancak zamanla önemli bir popülerlik ve değer kazandı. Dogecoin’in başarısı, birçok faktöre bağlı ve bu faktörlerin her birini farklı şekillerde değerlendirmek gerekiyor. Örneğin, Dogecoin, piyasa değeri açısından dünyanın en büyük kripto paralar arasında yer alıyor. Bu, birçok yatırımcının Dogecoin’e değer verdiğini ve ona yatırım yaptığını gösteriyor. Ayrıca Dogecoin, güçlü ve aktif bir topluluğa sahip. Bu topluluk, Dogecoin’in değerini artırmak ve daha geniş kabul görmesini sağlamak için çeşitli girişimlerde bulunmuştu. Medya ve ünlü desteği de fazlasıyla gelmişti. Dogecoin Elon Musk gibi ünlülerin desteği sayesinde geniş çapta medya dikkati çekti. Bu, Dogecoin’in popülerliğini ve değerini artırmada önemli bir rol oynadı. İddialara göre bazı online mağazalar ve hizmet sağlayıcılar tarafından kabul edilen Dogecoin’in bu genel kabul görmüşlüğü birçok yatırımcıya “treni kaçırdık” hissiyatı yaşatabiliyor.

AiDoge Alternatifi

Ancak iddialara göre yakın zamanda ortaya çıkan AiDoge (AI) projesinin Dogecoin’i tahtından edebileceği söyleniyor. Ekibin açıklamalarına göre AiDoge’un ön satışı şimdiye kadar oldukça başarılı oldu. Yakın zamanda ortaya çıkmasına rağmen, şimdiden 9 milyon doların üzerinde yatırım topladı. Proje, yatırımcıları yakında rakiplerini geçebileceği ve baskın kripto para olarak DOGE’nin yerini alabileceği konusunda spekülasyon yapmaya teşvik etti. Böylelikle iddialara göre, birçok yatırımcı da AiDoge satın almak için araştırmalar yapmaya başladı.

Her iyi meme coinin özünde her an viral olma yeteneği yatıyor, sonuçta meme’lerin amacı da bu ve iddialı açıklamalara göre AiDoge için bu potansiyel yüksek. Kripto topluluğu meme’lerle çalışır; sosyal medyada pek çok tartışmanın özü olarak görülüyor. Dolayısıyla, internetin her köşesinde paylaşılan en iyi meme’lere sahip bu proje, viral olma konusunda yadsınamaz bir yeteneği temsil ediyor.

Peki AiDoge’u diğerlerinden ayıran özellikler neler? Aşağıda AiDoge için kapsamlı bir bakış açısı ele alnıyor.

Yapay Zeka ile Meme Oluşturan AiDoge Nedir?

Açıklamalara göre AiDoge, geçmişin geleneklerine değer veren ancak aynı zamanda iyi planlanmış güvenlik önlemleri ve USP’ler aracılığıyla pazarda kalıcı bir faktör olmaya odaklanan yeni nesil bir meme coin’i temsil ediyor.

AiDoge platformu, sürekli evrilen kripto dünyasına uyum sağlayarak kullanıcılara yapay zeka (AI) destekli meme oluşturma deneyimi sunuyor. Kullanıcıların sağladığı metin istemlerine dayalı olarak ilgili meme’ler oluşturmak için gelişmiş AI teknolojisi kullanıyor. Anahtar özellikler arasında ekibin açıklamasına göre, AI destekli meme oluşturucu, metin tabanlı istemler ve kredi satın almak için kullanılan Ai tokenleri bulunuyor.

AiDoge’un oluşturucusu, geniş meme veri setleri ve kripto haberleri üzerinde eğitilmiş, bağlamla ilgili meme’ler oluşturmak için son teknoloji AI algoritmalarını kullanıyor. Bu, iddialara göre, yüksek kaliteli ve güncel memelerin oluşmasını sağlıyor.

Platformun öne çıkan özelliği, ekibin açıklamasına göre, kripto meraklıları için ilk yapay zeka destekli meme oluşturma platformu olacak olması. Yapay zeka teknolojisinin uygulanmasının, kripto piyasasının bilgi tabanını geliştirmesi ve böylece içerik oluşturucuların yüksek kaliteli ve esprili kripto meme’lerinin üretimini kolaylaştırabilecek şablonlara ayrıyeten diğer kaynaklara erişmesini sağlaması bekleniyor.

Topluluk, sitenin ana sayfasında belirgin bir şekilde yer alacak olan en seçkin meme’i belirlemek için bir oylama sürecine katılacak. Ayrıca, sitedeki en istisnai yaratıcıları uygun bir şekilde ödüllendirmek için haftalık ve aylık yarışmalar düzenlenecek.

AiDoge Canlı Bir Topluluk Oluşturmayı Hedefliyor

AiDoge platformu, en son topluluk tarafından oluşturulan meme’leri sergileyen bir halka açık duvar özelliğine de sahip. Bu etkileşimli alan, kullanıcıların oluşturdukları meme’leri paylaşmalarını, yeni memeleri keşfetmelerini ve oylama yoluyla etkileşimde bulunmalarını sağlıyor. Halka açık duvar ve oylama sistemiyle canlı bir topluluk oluşturma hedefleniyor.

Halka açık duvar, AiDoge içinde kullanıcıların AI tarafından oluşturulan memeleri görüntüleyip paylaştığı dinamik bir alan olarak öne çıkıyor.

AiDoge’un oylama mekanizması da kullanıcıların birbirlerinin meme’lerine oy vermesine olanak sağlıyor. Bu da rekabeti teşvik ediyor.

AiDoge’un Tokenomisi Nasıl Çalışıyor?

Yapılan açıklamalara göre, AI tokeni, AiDoge ekosisteminin kripto parası olup, platformun özelliklerine katılım ve kredi satın almanın temel yolu. AI tokeni, AiDoge ekosisteminde merkezi bir rol oynuyor ve pek fazla ana işlevi bulunuyor.

Bunlardan biri kredi satın alma. Bu özellikte kullanıcılar, AI tokenlerini kullanarak kredi satın alabilecek ve bu kredileri meme oluşturmak için harcayabilecek.

AiDoge, AI tokenlerinin belirli bir süre boyunca kilitlenmesiyle günlük kredi ödülleri kazanmayı sağlayan bir staking hizmetine de sahip. Kullanıcılar AI tokenlerini staking yaparak günlük kredi ödülleri elde edebilecek ve diğer avantajlar yararlanabilecek.

Açıklamalara göre platformun kullanıcıları stake yaptıklarında premium özelliklere özel erişim elde edebilecek ve platform geliştirme kararlarında söz sahibi olabilecek. AiDoge, stake edilen tokenlerin güvenliğini sağlamak için çalışıyor. Platform, CertiK tarafından denetlenen stake sözleşmelerini kullanıyor. Bu staking hizmetiyle sadece ödül kazandırmak ya da kazanmak amaçlanmıyor aynı zamanda platformun büyümesine ve gelişmesine de katkıda bulunmak önem arz ediyor.

AiDoge’ta oylama ve ödüller bölümü de bulunuyor. Ai tokenleri, meme oylamasına katılan ve popüler içerik oluşturan topluluk üyelerine teşvik olarak veriliyor.

AI tokenin toplam arzını belirtmek gerekirse, toplam arz 1 trilyon olacak ve ilk borsa teklifi fiyatı (IEO) 0,00003360 dolar olacak, bu da piyasa değerini 29 milyon 800 bin dolar olarak belirleyecek.

AI tokenlerinin toplamda yüzde 50’si bir ön satış etkinliği sırasında satılacak. Bu satıştan gelen fonlar, projenin geliştirme ve pazarlama çabaları için kullanılacak.

Öte yandan AI tokenlerinin toplamda yüzde 25’i şirkete tahsis edilecek ve 10 yıllık bir vesting süresi olacak. Bu uzun vadeli vesting programı, ekibin projenin başarısına olan bağlılığını gösteriyor.

AI tokenlerinin toplamda yüzde 12,5’i likidite sağlama ve borsa listelemelerine ayrılacak. Bu tahsis, AI tokeninin likit kalmasını ve kolayca işlem görmesini sağlayacak.

Tokenlerin yüzde 12,5’i de topluluk ödül programları için kullanılacak. Bu programlar, kullanıcıların platforma katılımını ve etkileşimini teşvik etmek için tasarlandı. Bu, meme’lerin oluşturulması, oylanması, AI tokenlerinin stake edilmesi ve platformun büyümesine katkıda bulunmayı içeriyor.

