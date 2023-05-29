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İlk mint etkinliğinde 1 milyon dolarlık satış gerçekleştiren Undeads Metaverse, NFT sahiplerinin Undead NFT’lerinden beklenenden daha kısa sürede ödül kazanmalarını sağlayacak zombi dolu bir başka oyunun geliştirildiğini duyurdu. Yeni oyun, açıklamalara göre, “Undeads Runner”, Yuga Labs’ın Dookey Dash oyunundan esinlenerek geliştirildi ve güçlü, uzun vadeli ve gelişen bir Undead Metaverse topluluğu oluşturmaya devam etmeye odaklandı.

Yapılan açıklamalara göre, “Undeads Runner” oyunu üretime geçti ve şirket içinde inşa ediliyor. Undeads ekibi, oyunun yapımına adanmış yeni bir yapım ekibini de içerecek şekilde genişledi ve mevcut Undeads Metaverse oyununun yapımını etkilemeyecek.

Undeads Metaverse ekibi, ana AAA oyun yapım aşamasındayken topluluk katılımını artırmak ve eğlence sağlamak için bu koşucu oyununu yaratmak istedi. Undeads Metaverse oyununun yapım süresi yaklaşık 16-18 aydır ve ekip NFT sahiplerine NFT’lerini oyunu oynamak ve ödüller kazanmak için bir geçiş kartı olarak kullanma fırsatı sunmak istediklerini ifade ediyor. Oyuncuların skorları ve başarıları ödüllere dönüşecek ve Undeads web sitesinde bir skor liderliği tablosu yer alacak.

Açıklamalara göre, “Undeads Runner” oyunu tarayıcı tabanlı olup PC, Mac ve mobil dahil olmak üzere her türlü cihazda geniş çaplı erişilebilirlik sağlamakta.

Undeads Metaverse’in CEO’su ve vizyoneri Leo Kahn, “‘Undeads Runner’ oyununun geliştirildiğini duyurmaktan ve NFT sahiplerine NFT’lerini kullanma ve ödül kazanma fırsatı sunmaktan heyecan duyuyoruz” dedi ve “Biz Undeads Metaverse’i sunmak için çalışmaya devam ederken bu oyun topluluğumuza daha fazla katılım ve heyecan getirecek” diye ekledi.

“Undeads Runner “ın yapım çalışmaları devam ediyor ve oyunun ilk görüntüsünün Eylül ayı başında “Undeads Ambassadors” için hazır olması bekleniyor. Oyun, tüm NFT sahiplerinin keyfini çıkarması için bundan sonra tamamen piyasaya sürülecek.

Undeads Metaverse Hakkında

Ekibin açıklamasına göre, Undeads, çok çeşitli oyna-kazan mekanikleri ve 10’dan fazla oynanabilir NFT varlığına sahip yeni nesil bir hayatta kalma MMORPG’si. Undeads, oyuncuların oyunu oynarken ve başkalarıyla etkileşime girerken kripto para kazanmalarını sağlamak için inşa edilmiş. Nihayetinde Undeads, ilgili oyunculardan oluşan bir ekosistem yaratmak ve topluluk beklentilerini aşacak nihai oyun deneyimini sunmak için tasarlanmış ilgi çekici etkinliklerle dolu bir Web3 oyuncu topluluğu ve oyuncu odaklı ekonomi oluşturmayı amaçlamakta.

Undeads Web3 oyunu, kıyamet sonrası bir metaverse’de geçen aksiyon-savaş içeren izometrik bir modele sahip. Çatışma iki karşıt grup arasındaki kaynak mücadelesine odaklanıyor: İnsanlar ve zombiler. Oyuncular keşfedilmemiş bölgelere girme, kendi yerleşimlerini kurma ve koruma, kaynakları öğütme, kendi teçhizatlarını inşa etme ve geliştirme, ticaretle uğraşma, ticarette yetenekli olma ve NFT karakterlerini geliştirme görevlerini üstlenirler. Undeads ayrıca gerçek metaverse ve sanal gerçeklik hayranları için yerleşik eğlenceli VR oyunları ile yüklü.

Undead FZE LLC Hakkında

Undeads, Şubat 2022’de Undeads FZE LLC tarafından kuruldu. Amerika Birleşik Devletleri, Kanada, Avustralya, Avrupa ve Asya’dan 70’in üzerinde sektör emektarı ve dünya standartlarında ortaklardan oluşan geniş bir ağa sahip.

Sorumluluk Reddi: Bu makale sponsorlu bir yazıdır. CoinTürk, bu makale içeriğinde geçen herhangi bir ürün ya da hizmetle ilgili hasar ya da kayıplardan sorumlu değildir ve sorumlu tutulamaz. CoinTürk, bu sponsorlu yazıda adı geçen şirket ve şirketin sunduğu ürün veya hizmetlerle ilgili olarak okuyucuların kendi araştırmalarını özenle yapmalarını şiddetle önermektedir.