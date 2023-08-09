DOGE fiyatı, kısa süre önce uzun vadeli kritik bir direnç noktasını kırmayı başardı ve bu durum yatırımcılarda heyecan yarattı. Ancak fiyat yükselişinin devamının gelmemesi, iyimser trendin bozulmasına yol açtı ve DOGE grafik ile Dogecoin yorumları şu an için enteresan gelişmelere işaret ediyor.

DOGE Grafik Analizi

DOGE grafiğine bakıldığında DOGE fiyatının Mayıs 2021 yılından beri alçalan bir direnç çizgisi altında kaldığı görülebiliyor. 0,739 dolara kadar yükselen DOGE fiyatı bu saatten sonra devamlı olarak bir alt direnç noktasına çekildi Son 6 aylık sürede birkaç kere başarısız olan girişimlerde bulunduktan sonra, DOGE fiyatının 15 Temmuz tarihinde kritik bir direnci kırdığı görüldü.

DOGE, bunu kırar kırmaz toparlanmaya başladı ve 0,060 dolarda yer alan destek noktasının üzerine çıkarak yükselişinde ısrarcı olduğunu gösterdi. Söz konusu destek veya daha önceki görevi ile direnç, neredeyse 805 gündür zorluk çıkarıyordu. Benzer bir direnç aynı zamanda DOGE/BTC paritesinde de görülmüştü.

Bunun gibi uzun süredir devam eden trendlerde görülen kırılmalar aslında uzun vadede yükselişin habercisi olarak biliniyor ve trendin değiştiğini gösteriyor. Daha önceki trendin bitişine işaret eden bu kırılım, DOGE fiyatı için de oldukça olumlu.

DOGE İçin X Beklentisi

Özellikle Elon Musk’ın Twitter’da değişime gitmesi ve bununla ilgili ödeme altyapısının geliştirileceğini vurgulaması, DOGE için olumlu bir hava yarattı. DOGE mevcut şartlara bakıldığında yükselişe gebe ve aslında piyasanın standartlarından çok daha ılımlı bir duruma sahip.

DOGE için RSI de 50 seviyesinin üzerinde ve yükseliş hedefini destekliyor. DOGE fiyatı için şu an ilk hedef 0,080 dolar olacaktır. Bunun kırılımı ile birlikte ise DOGE yeniden bir tane daha sıfır atabilir ve 0,1 dolara yükselme girişiminde bulunabilir. DOGE, son 24 saat içerisinde de %1,5 yükseliş elde etti ve ivmesini koruduğunu gösterdi.

Özellikle X tarafından gelecek olan ılımlı bir gelişme DOGE için her şeyi çok hızlı ve beklenmedik bir şekilde değiştirebilir.