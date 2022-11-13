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Sorumluluk Reddi: Bu makale sponsorlu bir yazıdır. CoinTürk, bu makale içeriğinde geçen herhangi bir ürün ya da hizmetle ilgili hasar ya da kayıplardan sorumlu değildir ve sorumlu tutulamaz. CoinTürk, bu sponsorlu yazıda adı geçen şirket ve şirketin sunduğu ürün veya hizmetlerle ilgili olarak okuyucuların kendi araştırmalarını özenle yapmalarını şiddetle önermektedir.

Kripto varlıklar uzun süredir yaşantımızın bir parçası oldular. Özellikle Bitcoin’in yakaladığı başarı ve ardından gelen Ethereum gibi coinler artık en gözde yatırım aracı oldular. Ancak her yatırımcı bu kadar büyük çaplı ve uzun süreli projelere yönelmek istemiyor. Bunun yerine çok daha hızlı yükselme potansiyeline sahip ama aynı oranda risk barındıran meme coinlere yöneliyorlar. Dogecoin’in yaşadığı başarı meme coinlerin tüm dünyada daha çok tanınmasına yol açtı.

Bu makalenin en iyi meme coinler hakkında bir rehber niteliğinde olması hedeflendi. İlerleyen süreçte tıpkı Dogecoin gibi başarı yakalaması beklenen meme coinleri neler olduğu detaylı bir şekilde inceleniyor. Bunun yanı sıra Dogecoin fiyat tahmini analizlerine de bakılıyor.

Piyasadaki Popüler Meme Coinler

Tamadoge – 2022 Yılının Heyecan Verici Meme Coini

Shiba Inu – Piyasanın Sevilen Meme Coini

Dogecoin – Meme Kripto Para Sektörünü Oluşturan Dijital Para

MonaCoin – Japon Meme Kripto Para Birimi

Pitbull – Yatırımcı Desteği Yüksek Kripto Para Birimi

Dogelon Mars – Sembolü ELON Olan Mizahi Coin

Yukarıda hazırlanan listede 2022 yılının en popüler ve aynı zamanda geleceği en parlak gözüken coinlerine yer verildiği iddia ediliyor.

Tamadoge – 2022 Yılının Heyecan Verici Meme Coini

Tamadoge projesi yalnızca bir meme coin olmaktan çok daha fazlası olarak nitelendiriliyor. Kurmayı planladıkları evren, ürettikleri oyun ve NFT projesi sayesinde günümüzün gelecek vadeden meme coin girişimlerinin başında geldiği iddia ediliyor. Bu yüzden listenin ilk sırasında Tamadoge ve projenin resmi tokeni olan TAMA’nın bulunduğu ifade ediliyor.

Tamadoge projesi Dogecoin’in yakaladığı tarihi başarının ardından ortaya çıkan meme coinlerden biridir. Sektördeki bu ihtiyacı görüp o yönde atılım yapan firma, diğer meme coinlerin aksine projeyi çok daha geniş çaplı tutarak 2022 yılının en heyecan verici coini olmayı hedefliyor.

İlhamını doksanlı yılların meşhur oyuncağı Tamagotchi’den alan Tamadoge projesi, yarattığı evrende yatırımcıların kendi sanal hayvanlarını oluşturmalarına, bu hayvanları kişiselleştirmelerine ve diğer kullanıcılarla rekabet etmelerine olanak sağlıyor. Bu rekabetin ardından kazanılacak TAMA tokenleriyle de isterseniz kripto varlık takası, isterseniz birikim yapabiliyorsunuz. İsterseniz de NFT üretebiliyorsunuz.

İddialara göre Tamadoge projesinin en önemli özelliklerinden biri yukarıda bahsedilen NFT imkanı sunuyor olmasıdır. Şu an tüm dünyada en popüler yatırım aracı olan NFT’lere TAMA token ile ulaşabilmek tüm yatırımcılar için dikkat çekici bir nokta olarak görülüyor. Bu sayede yatırımcılar farklı piyasalara girmeden hem kripto yatırımlarını yapabilir, hem oyun oynayabilir hem de NFT projelerine dahil olabilirler.

Ekibin açıklamalarına göre proje henüz ön satış aşamasında olmasına rağmen çok sayıda yatırımcının ilgisini çekti. İlk satış fazında 19 milyon dolarlık bir yatırım toplayan TAMA, özellikle 0,022 dolar olan değeri göz önüne alınırsa büyük bir başarı yakaladı.

Shiba Inu – Piyasanın Sevilen Meme Coini

Dogecoin’in yakaladığı inanılmaz yükselişin ardından piyasada birçok meme coin ortaya çıktı. Bunların bazıları başarısız projeler oldu. Bazıları beklenen yükselişi gerçekleştiremedi. Shıba Inu (SHIB) ise en başarılı meme coinlerden biri olmayı başardı.

Shiba Inu, 2020 yılında ilk kez piyasaya sürüldüğünde, coinin piyasa değeri 0,0000000005 dolar olarak belirlenmişti. Coinin değeri 2021 yılının Ekim ayında ani bir artış göstererek tüm zamanların en yüksek seviyesi olan 0,0008 dolara ulaştı. Bu da yüzde 15 milyonun üzerinde bir artış oranına karşılık geliyor.

SHIB, 2021 yılında yaşadığı bu inanılmaz artışın ardından bir süredir durağan bir seyirde ilerliyor. Ancak analistler bu durağan sürecin ilerleyen dönemlerde bozulacağını ve Dogecoin seviyelerine çıkabileceğini düşünüyorlar.

Dogecoin – Meme Kripto Para Sektörünü Oluşturan Dijital Para

Meme coinlerle ilgili bir liste yaparken her şeyi başlatan Dogecoin’den bahsetmek gerektiği düşünülüyor. Bugün kripto dünyasında meme coinlerin yer almasını sağlayan Dogecoin, aslında iki arkadaş tarafından çok da ciddi sebepler olmadan piyasaya sürülmüştür. Ancak sosyal medyanın etkisi ve başta Tesla CEO’su Elon Musk olmak üzere çok büyük yatırımcılar tarafından desteklenmesiyle inanılmaz bir artış gerçekleştirdi.

Dogecoin geleceği parlak olduğu düşünülen meme coinler arasında hala en üst sıralarda yer almayı başarıyor. Özellikle Tesla firmasının Dogecoin ile ödeme kabul edeceğini açıklaması Dogecoin fiyat tahmini yapan analistler için önemli bir dayanak noktası oldu. İlerleyen süreçte 1 dolar olması ve daha üstüne bile çıkması beklenen bu meme coin, değişken yapısıyla da birçok yatırımcı tarafından hala çok riskli bir yatırım aracı olarak görülüyor.

MonaCoin – Japon Meme Kripto Para Birimi

Monacoin, eşler arası dijital işlemler için tasarlanmış bir meme coinidir. Yaratıcıları tarafından “ilk Japon kripto para birimi” olarak adlandırılan bu kripto para birimi, Japonya’nın Bitcoin veya Litecoin’e ulusal alternatifi haline geldi.

Tamamen Japon vatandaşlarına yönelik merkezi olmayan bir dijital para birimi olan P2P elektronik nakit olarak hizmet etmek için yaratıldı. Listedeki diğer meme coinlerinden ayıran en temel fark gerçekten belli başlı bazı konularda çözüm üretmesi olduğu ifade ediliyor.

CoinEx, bitFlyer ve Zaif gibi borsalar üzerinden satın alınabilir olan MONA, son 24 saat içerisinde %2 artarak 0,45 dolardan işlem görüyor.

Pitbull – Yatırımcı Desteği Yüksek Kripto Para Birimi

17 Mart 2021’de Binance Akıllı Zincir (BSC) üzerine inşa edilen Pitbull (PIT) Token, güvenlik denetimlerinden geçmiş ve güvenlik riski olmadığı kanıtlanmış tamamen topluluk odaklı bir meme coinidir.

Piyasaya sürüldüğünde toplam arzı 100 katrilyon olan PIT Token arzının yarısı geçtiğimiz aylarda yakıldı. Kalan arzı azaltmak ve Pitbull Token’ın değerini artırmak için her işlemden %4 kesinti yapılır. Bu %4’lük kesintinin yarısı otomatik olarak yakılırken, kalan yarısı Pitbull (PIT) Token sahibi yatırımcılara ödül olarak dağıtılır. Yani Pitbull Token yatırımcılarına bir nevi otomatik staking işlemi sunuyor.

Pitbull Token’ın hiçbir sahibi, geliştiricisi veya ücretli ekibi yoktur. Bu nedenle, dolaşımdaki tüm Pitbull (PIT) Token arzı yatırımcı topluluğuna aittir.

Dogelon Mars – Sembolü ELON Olan Mizahi Coin

Tesla’nın kurucusu Elon Musk, 2021’in başlarında Dogecoin’i desteklediğinden beri, başarısını tekrarlamak isteyen binlerce yeni Doge meme coini piyasaya sürüldü. İlginç bir şekilde, Dogelon Mars sadece bir kripto para birimi değil, aynı zamanda NFT tabanlı bir çizgi roman serisi koleksiyonunun ana karakteridir.

Arkasındaki geniş topluluk sayesinde Dogelon Mars, 2021 boyunca bazı muhteşem performanslar sergilemeyi başaran Dogelon Mars listesinin son sırasında yer alan iyi olduğu düşünülen meme coinlerden biri. Popüler meme kripto paraları Dogecoin ve Shiba Inu gibi, kripto paralarla ilgilenen milyonlarca kripto yatırımcısıyla kendilerini ciddi kripto para birimlerine dönüştürmeye çalışıyor.

SHIB ve DOGE, meme coinlerinde devrim yarattı ve Dogelon Mars (ELON) gibi diğer meme paraları için ilham kaynağı oldu.

Meme Coin Nedir?

Basit bir anlatım yapmak gerekirse meme coinler, sosyal medyada buldukları destekler sayesinde popülerlik kazanan görece daha az ciddiyette olan altcoinlere verilen isimdir. Ancak bu tanım zaman geçtikçe anlamını yitirmeye başladı. Özellikle Tamadoge gibi kendi evrenini kuran meme coinler, IMPT gibi çevre dostu projeler ve Calvaria (RIA) gibi oyun dünyasını bu alana dahil eden meme coinler giderek daha ciddi bir meme coin algısı yaratmaya başladılar.

Meme Coin Yatırımı Yapmak Mantıklı Mı?

Meme coinler birçok yatırımcı için çok önemli araçlardan biri oldular. Özellikle düşük fiyatlardan piyasaya giriş yapmaları, sosyal medyadan aldıkları destek sayesinde aniden pump yakalayabilmeleri ve görece daha düşük risk barındırmaları meme coinleri popülerleştirdi. Sektöre yeni başlayan yatırımcıların yanı sıra kendisine geniş bir portföy oluşturarak riskini azaltmaya çalışan yatırımcılar da meme coinlere yönelerek cüzdanlarını zenginleştiriyorlar. Bu yönden bakıldığı zaman meme coin yatırımı yapmanın mantıklı olacağı söyleniyor.

Meme coin yatırımı yaparken dikkat edilmesi gereken en önemli nokta yatırıma ne zaman başlanması gerektiğini iyi analiz etmektir. Listede bulunan tüm coinler iyi bir alım imkanı sunsalar da özellikle iddialara göre Tamadoge (TAMA) projesi birçok analist tarafından iyi yatırım aracı olarak görülüyor.

Nasıl Meme Coin Alınır?

Eğer meme coin yatırımı yapmak istiyorsanız ve bu konuda bilginiz veya tecrübeniz yoksa yazının bu bölümünün rehberliği sayesinde kolayca yatırıma başlayabileceğiniz iddia ediliyor. 2022 yılının en çok ses getiren projesi olduğu iddia edilen Tamadoge (TAMA) üzerinden adım adım satın alma işlemi anlatılıyor.

1.Adım: Bir Hesap Oluşturun

Yatırım işlemleriniz için öncelikle bir kripto borsasından hesap oluşturmanız gerekir. Bunun için ekibe göre OKX borsasını tercih edebilirsiniz. OKX resmi sitesine girdikten sonra sağ üstte bulunan ‘Kayıt Ol’ butonuna tıklayın. Telefon numaranız veya E-posta adresinizi girerek kayıt olun ve hesabınızı oluşturun.

2.Adım: Hesabınıza Para Yükleyin

Hesabınıza giriş yaptıktan sonra üst barda bulunan ödeme yöntemlerinden kendinize uygun olanı seçin ve dilediğiniz miktarda parayı hesabınıza aktarın.

3.Adım: TAMA Satın Alın

Sayfanın sol tarafında bulunan arama çubuğundan TAMA tokenini aratın ve seçin. Ardından dilediğiniz miktarı girin ve TAMA tokenlerinizi satın alın. Bu aşamada TAMA token sahibi oluyorsunuz ancak bu tokenleri Tamaverse içinde kullanmak isterseniz sıradaki adımı da takip edin.

4.Adım: Hesabınızı Tamadoge’a Bağlayın

Tokenleri cüzdanınıza aktardıktan sonra OKX cüzdanınızı Tamadoge internet sitesine bağlayın. Bağlama işlemi sırasında kullandığınız tarayıcıya OKX uzantısı eklemeyi unutmayın. Bu işlemin ardından TAMA tokenlerinizi Tamaverse evreninde kullanabilirsiniz.

Sonuç

Meme coinler kripto dünyasının en renkli ve eğlenceli ama aynı zamanda çok yüksek kazanç potansiyeline sahip projeleri olarak görülüyor. Özellikle Dogecoin’in yakaladığı başarının ardından piyasaya çıkan bu meme coinler ilerleyen yıllarda da kripto yatırımcılarının gözde yatırım araçlarından olmaya devam edebilirler. Biz de makalede bu meme coinlere değinildi. Piyasadaki iyi olduğu düşünülern meme coinler sıralandı, her şeyi başlatan Dogecoin yorum ve analizlerine bakıldı.

Sorumluluk Reddi: Bu makale sponsorlu bir yazıdır. CoinTürk, bu makale içeriğinde geçen herhangi bir ürün ya da hizmetle ilgili hasar ya da kayıplardan sorumlu değildir ve sorumlu tutulamaz. CoinTürk, bu sponsorlu yazıda adı geçen şirket ve şirketin sunduğu ürün veya hizmetlerle ilgili olarak okuyucuların kendi araştırmalarını özenle yapmalarını şiddetle önermektedir.