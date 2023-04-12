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DeFi piyasasında zaman zaman volatilite olabiliyor ve bunun örneklerinden biri de Dogecoin olabilir. Dogecoin üzerin Elon Musk gibi popüler isimlerin de etkisi oldu ve bu sebeple dönem dönem volatil fiyat hareketleri sergiledi.

Dogecoin’e Ne Oldu?

Kısa bir süre önce Dogecoin’in fiyatı, Twitter’ın sahibi Elon Musk’ın platformun ikonik mavi kuş logosunu Dogecoin’in maskotu olan Shiba Inu cinsi bir köpek resmiyle değiştirmesinin ardından %30’un üzerinde arttı. Fiyat yükselişi önemli olsa da, fiyat kısa süre sonra düşmeye başladı.

Dogecoin’in 500 milyon doları aşan işlem hacmindeki son artışa, piyasa değerindeki düşüş eşlik etti. Peki bu neye işaret ediyor?

İddialara göre bir yandan, yüksek işlem hacmi piyasada artan ilgi ve faaliyeti gösteriyor olabilir ki bu da likidite ve katılımı gösterdiğinden olumlu olabilir. Öte yandan, azalan piyasa değeri, yatırımcılar arasında endişe kaynağı olabilecek artan satış baskısına işaret ediyor olabilir.

Dogecoin Fiyat Tahmini

Çalkantılı bir 2022 yılının ardından Dogecoin, yıl boyunca değerinin neredeyse %60’ını kaybederek önemli bir değer düşüşü yaşadı. Bu yazı yazılırken, altcoin Mayıs 2021’de tüm zamanların en yüksek seviyesi olan 0,7376 dolardan %90’lık bir düşüşle yaklaşık 0,085 dolar olarak fiyatlandırılıyor.

Mem coin’in geleceği için çeşitli fiyat tahminleri yapılıyor. İyimser tahminlerden biri Dogecoin’in 2023 yılı sonunda 0,19 dolara, 2024 yılı sonunda ise 0,34 dolara ulaşabileceğini öne sürüyor. Bununla birlikte, iddialara göre daha muhafazakar analistler daha az dramatik bir fiyat artışı öngörüyor ve Dogecoin’in kısa vadede mevcut fiyat seviyesi olan 0,10 ila 0,14 dolar arasında seyretmesi muhtemel.

Özellikle yine iddialara göre Dogecoin’in son dönemdeki inişli çıkışlı fiyatı, meme coinlerin kralı olma döneminin sona erip ermediği sorusunu gündeme getiriyor olabilir. Meme coin piyasası olgunlaştıkça, odak noktası daha faydalı ve gerçek dünya uygulamaları olan projelere kayıyor olabilir. İlgi çeken projelerden birinin de DigiToads olabileceği iddia ediliyor.

DigiToads

DigiToads, meme coin’lerin eğlenceli ve ilgi çekici doğasını fayda açısından zengin özelliklerle birleştiren yenilikçi bir proje olarak tanımlanıyor. Kurbağa temalı bir oyun-kazanç tokenı olan DigiToads, sevimli amfibileri kullanıcıların ödül kazanmak için evlat edinebilecekleri, eğitebilecekleri ve savaşta kullanabilecekleri NFT’lere dönüştürüyor. Bu ödüller, oyun içi varlık satın alımlarıyla oluşturulan bir ödül havuzundan geliyor ve hem oyuncular hem de yatırımcılar için sürdürülebilir bir ekosistemi teşvik etmeyi hedefliyor. Ayrıca DigiToads, NFT staking platformunu destekleyerek kullanıcılara ek pasif gelir kaynakları sunduklarını da iddia ediyor.

İddialara göre DigiToads etrafındaki heyecan, eğlence ve finansal potansiyelin karışımından kaynaklanıyor olabilir. Dinamik ön satış yapısının yatırımcıların ilgisini çektiği, çünkü bu ERC20 tokenin fiyatının ön satış aşamaları sırasında artacağı ve ilk katılanlara toplam %450 getiri sunacağı iddia ediliyor. TOADS ön satışının ilk aşaması, tokenların tamamen satılması ve toplanan toplam fonun 1 milyon doları aşması nedeniyle bir başarı olarak nitelendiriliyor.

Bu projenin en ayırt edici yanının hiper-deflasyonist doğası olduğu da açıklamalar arasında yer alıyor. Dolaşımda yalnızca 585 milyon token bulunuyor ve otomatik yakma mekanizması bunu daha da azaltacağı ifade ediliyor. İddialara göre, akıllı sözleşmeler, işlem gören TOADS miktarının %2’sini otomatik olarak ölü cüzdana göndererek arzı kademeli olarak azaltır ve tokena enflasyona ve piyasa oynaklığına karşı daha güçlü bir koruma sağlar.

DigiToads ile ilgili bilgi almak ve yatırım yapmak için websitesini ziyaret edebilirsiniz.

Sonuç

İddialara göre Dogecoin’in fiyat artışını ve ardından gelen düşüşü çevreleyen son olaylar, işlem hacmi ve piyasa değerinin zıt göstergeleriyle birleştiğinde, kripto para piyasasının doğasında var olan dalgalanma ve öngörülemezliği hatırlatıyor olabilir.

Odak noktası gerçek dünyada faydası ve somut faydaları olan projelere doğru kaydıkça, ekibin iddiasına göre Dogecoin’in meme coinlerin kralı olduğu dönem sona eriyor olabilir ve DigiToads gibi kripto para birimlerinde eğlence ve finansal potansiyelin birleşimine yeni bir bakış açısı sunan yeni gelenlere kapı açıyor olabilir.

Websitesi – Presale – Linktree

Sorumluluk Reddi: Bu makale sponsorlu bir yazıdır. CoinTürk, bu makale içeriğinde geçen herhangi bir ürün ya da hizmetle ilgili hasar ya da kayıplardan sorumlu değildir ve sorumlu tutulamaz. CoinTürk, bu sponsorlu yazıda adı geçen şirket ve şirketin sunduğu ürün veya hizmetlerle ilgili olarak okuyucuların kendi araştırmalarını özenle yapmalarını şiddetle önermektedir.