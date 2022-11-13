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Dogecoin, Elon Musk’a Rağmen Huzursuz! DOGE Yükselir Mi?

En büyük meme token dünyanın en zengin isminin desteğine rağmen bugün düşüş yaşıyor. Peki DOGE yükselecek mi?
14:30
13 Kasım 2022
Fatih Uçar Yazar: Fatih Uçar
Okuma Süresi: 2 Dakika

Piyasalardaki kaos kesinlikle Dogecoin (DOGE) fiyatını da olumsuz etkiliyor. Kripto paralar 850 milyar doların altına düştü. DOGE fiyatının Elon Musk’a rağmen düşüyor olması piyasalardaki olumsuzluğu vurgulayan önemli bir detaylar. Musk bile favori kripto parasını yukarıda tutamıyor. Dün Elon Musk’ın gündeminde DOGE vardı, peki meme coin kralı yükselişini sürdürebilecek mi?

Dogecoin (DOGE)

Dün Elon Musk, FTX’in tartışıldığı bir Twitter Spaces yayınına katıldı ve konuşmasına “DOGE Ay’a gidecek” diye başladı. Fiyat bu cümlenin ardından 0,01 dolar arttı ancak geçmişteki fiyat hareketlerine göre yükseliş zayıftı. Çünkü yatırımcılar çılgınlar gibi satış yapmaya devam ediyor. Dört saatlik grafiğe göre, DOGE 10 Kasım’dan bu yana destek kaybetme serisindeydi. Destek 12 Kasım’ın erken saatlerine kadar 0,766 dolara kadar düşmüştü. Ancak, DOGE yatırımcılarının birikim ve dağıtım artışı trendin tersine dönmesini etkilemiş gibi görünüyor. Yazı hazırlandığı sırada birikim ve dağıtım seviyeleri 26,62 milyara yükseldi. Bu Dogecoin’e talebin arttığını gösteriyor.

Göreceli Güç Endeksine (RSI) bakıldığında, grafik DOGE’nin sağlam bir satın alma bölgesine yaklaştığını ortaya koydu. Değeri 50,62’de olan Dogecoin‘in mevcut fiyat artışını sürdürebilmesi muhtemeldi. Ne olursa olsun, artışta kesinlik sağlanmadan önce RSI’ın mevcut performansı iyileştirmesi gerekebilir. Ancak DOGE, piyasadaki aksiliklere rağmen diğer altcoinlere göre daha iyi bir konumda.

DOGE Fiyat Analizi

LunarCrush, 12 Kasım’daki paylaşımında DOGE’nin 3.973 altcoin arasında piyasa performansının zirvesinde yer aldığını bildirdi. Kripto sosyal istihbarat platformuna göre, DOGE’nin sosyal hacmi 66.314 idi. Yukarıdaki veriler, DOGE topluluğunun fiyat yönü üzerinde büyük bir etkiye sahip olduğunu ima ediyordu. Aynı zamanda, DOGE sosyal medya platformlarda en çok tartışılanlardan konulardan biriydi.

DOGE yükseliş ivmesini sürdürecek gibi görünüyor. Santiment’e göre, 10 Kasım’daki durum kadar yüksek olmasa da, Dogecoin‘in olumlu duyarlılığı 71,918’de makul bir değerdeydi. Negatif duyarlılık ise 47,082 ile daha düşüktü. Bu durum, piyasadaki çok sayıda yatırımcının DOGE için yükseliş beklediğini gösteriyor.

Şimdilik DOGE yatırımcıları piyasadaki en iştahlı grup olabilir. DOGE balinaları, balina arz yüzdesi %40 seviyesinde olduğu için ciddi bir satış eğiliminde değil gibi görünüyor.

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