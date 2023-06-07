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Dijital varlıklar hem yatırımcıların hem de meraklıların ilgisini çekmeye devam ettikçe kripto piyasasında da heyecan görülüyor olabilir. Bu alanda yükselen yıldızlar arasında Dogecoin (DOGE) ve InQubeta’nın (QUBE) yer aldığı ve her ikisinin de popülerlik ve değerde benzeri görülmemiş bir artışa tanık olduğu iddia ediliyor.

Her biri bir ilgiye sahip olduğu iddia edilen bu dijital varlıklar, kripto piyasası yeni heyecan ve entrika seviyelerine ulaştıkça popülaritede bir artışa tanık olmuş olabilir. Bu kripto arenasında hype yoğunlaştıkça, tüm gözler yeni yollar açtığı ve dijital finansın kurallarını yeniden yazdığı iddia edilen DOGE ve QUBE’nin yükselişine odaklanmış olabilir.

InQubeta (QUBE)

Çığır açtığı iddia edilen bir kripto kitlesel fonlama platformu olan InQubeta, QUBE tokenlerini kullanarak yapay zeka girişimlerine yenilikçi fraksiyonel yatırım yöntemiyle sektörde devrim yaratmayı amaçladığını ifade ediyor. İddialara göre kripto para piyasası ivme kazandıkça, QUBE son derece popüler hale geldi ve yatırımcıların ilgisini çekmiş olabilir.

Açıklamalara göre InQubeta, yapay zeka girişimlerinin fon toplama ve topluluklarıyla etkileşim kurma biçimlerini demokratikleştirerek kendini diğerlerinden ayırıyor. Ethereum blok zincirinden yararlanan platform, kapsayıcı ve güvenli bir yatırım ekosistemi oluşturmak için akıllı sözleşmelerin ve deflasyonist ERC20 token QUBE’nin gücünden yararlanıyor.

Ekibin açıklamasına göre InQubeta’nın NFT pazarı, her fırsatı kesirli havalı NFT’lere bölerek benzersiz bir yatırım yolu sunuyor. Bu yaklaşım, yatırımcıların bütçelerine göre katılmalarını sağlayarak engelleri ortadan kaldırır ve yapay zeka yatırımını daha geniş bir kitle için erişilebilir hale getirir. Yatırımcılar, QUBE DeFi tokenlerini kullanarak bu kısmi NFT’leri satın alarak, yapay zeka girişimlerinin büyümesinde ve başarısında pay sahibi olur ve karşılıklı olarak faydalı bir ekosistem yaratır.

İddialara göre InQubeta tarafından sunulan bir olasılık, QUBE DeFi tokenlerinin stake edilmesidir. Yatırımcılar, özel bir ödül havuzuna tahsis edilen stake etme yoluyla platformun %5 satış vergisinden ödüller kazanabilir. Bu mekanizma, aktif katılımı teşvik etmekte ve yapay zeka teknolojisi girişimlerinin büyümesini desteklemekte olabilir.

QUBE, ödül sisteminin ötesinde, sahiplerine InQubeta’nın karar alma prosedürlerine katılma yetkisi veren bir yönetişim tokenı olarak hareket eder. QUBE ERC20 token sahipleri, platformun ilerlemesi, işleyişi ve gelecekteki büyümesi hakkında öneride bulunabilir, müzakere edebilir ve oy kullanabilir. Bu demokratik yaklaşım, platformun topluluğun arzu ve isteklerine göre ilerlemesini garanti ederek aktif ve canlı bir ekosistemi teşvik etmeyi hedefliyor.

İddialı açıklamalara göre InQubeta’nın popülaritesindeki kayda değer artışa katkıda bulunan bir diğer önemli faktör de başarılı ön satış aşamasıdır. İddialara göre ön satış, yatırımcıların bu fırsatı değerlendirmek için akın etmesiyle birlikte katılımda etkileyici bir artışa tanık oldu. Mevcut beta aşamasında, InQubeta 315 bin doların üzerinde para topladı ve QUBE tokenlerinin %73’ünden fazlasını sattı. Yatırımcılar, ön satışa katılmak için BTC, USDT ve ETH gibi yerleşik coinleri kullanarak QUBE token satın alabilirler.

Proje ile ilgili daha detaylı bilgilere websitesinden ulaşabilirsiniz.

Dogecoin (DOGE)

Memlerden esinlenen bir kripto para birimi olarak yaratılan Dogecoin (DOGE), kripto dünyasında ciddi bir oyuncu olarak yerini sağlamlaştırarak tüm beklentilere meydan okudu. Sevimli Shiba Inu maskotu ve canlı çevrimiçi topluluğuyla DOGE, eğlence, cömertlik ve kapsayıcılıkla eşanlamlı hale geldi.

İddialara göre Dogecoin’i diğerlerinden ayıran şey, erişilebilirliği ve satın alınabilirliğidir; bu da onu kripto alanına yeni gelenler için cazip bir giriş noktası haline getirmektedir. Bazı benzerlerinin aksine, DOGE daha yüksek işlem hızlarına ve geniş bir arza sahiptir, bu da bir topluluk duygusunu ve yaygın sahiplenmeyi teşvik eder. Dogecoin’in spekülatif bir varlık olarak popülaritesi artmıştır, ancak aynı zamanda hayırsever çabalar için de bir araç haline gelmiştir.

Sonuç

İddialara göre Dogecoin ve InQubeta’nın kripto piyasasındaki popülaritesindeki dikkat çekici artış, dijital para ortamının dinamik ve sürekli gelişen doğasını yansıtıyor. Her iki coin de benzersiz özellikleri ve önemli getiri potansiyelleriyle yatırım yapmak için kripto para arayan yatırımcıların dikkatini çekmiş olabilir. Bununla birlikte, iddialara göre InQubeta’nın popülaritesindeki dikkat çekici yükseliş, benzersiz havalı NFT’lerine, teknolojik gelişmelere ve kullanıcılardan topladığı güvene bağlanabilir.

Presale

Sorumluluk Reddi: Bu makale sponsorlu bir yazıdır. CoinTürk, bu makale içeriğinde geçen herhangi bir ürün ya da hizmetle ilgili hasar ya da kayıplardan sorumlu değildir ve sorumlu tutulamaz. CoinTürk, bu sponsorlu yazıda adı geçen şirket ve şirketin sunduğu ürün veya hizmetlerle ilgili olarak okuyucuların kendi araştırmalarını özenle yapmalarını şiddetle önermektedir.