DOGE fiyatı hızla artıyor, mantıklı olmasa da bu hareketin elbette bir sebebi var. Yatırımcılar sürprizlere hazırlıklı olmalı.

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Piyasa değerine göre en büyük meme token olan DOGE bugün ortaya atılan bir iddianın ardından yaklaşık yüzde 10 arttı. Popüler meme token dünyanın en zengin ismi Elon Musk daha önce birçok kez Dogecoin için desteğini ifade etmişti. Hatta kendini DogeFather olarak tanımlıyor ve şaka olarak başlayan Dogecoin’in gelecekte daha iyi bir konumda olacağını düşünüyor. Peki bugün ortaya atılan iddia neydi?

Dogecoin Neden Yükseliyor?

Gokhshtein Media’nın kurucusu David Gokhshtein bugün dayanağı olmayan bir iddiayı ortaya attı ve DOGE adeta bunu bekliyormuşçasına yükseldi. Gokhshtein, Ethereum kurucu ortağı ve Twitter patronu Elon Musk’ın Dogecoin‘i yükseltmek için güçlerini birleştirmesini ve birlikte çalışmaya başlamasını beklediğini takipçileriyle paylaştı.

“Hepimizin Vitalik ve Elon’u DOGE üzerinde birlikte çalışırken göreceğimizi hissediyorum”.

Ethereum’un kurucu ortağı daha önce Dogecoin’in PoS mekanizmasına geçmesinin iyi bir fikir olabileceğini söylemişti. Ancak daha fazlası yok. PoS’a geçişten Dogecoin’in Trailmap’inde de bahsedilmektedir. Nitekim Vitalik, yalnızca Ethereum’un bir gözlemcisi ve ortak yaratıcısı olarak değil, aynı zamanda 2021 yazında katıldığı Dogecoin Vakfı‘nın bir üyesi olarak da bu tür önerilerde bulunmaya yasal olarak hak sahibi olabilir. Ancak geliştirme noktasında Elon ile birlikte attığı herhangi bir adım yok.

Dogecoin ve Elon Musk

Dogecoin ve Elon Musk hakkında bugüne kadar sayısız spekülatif iddia ortaya atıldı. Bugün bu iddialara Vitalik Buterin de dahil edildi. Doge daha önce Dogecoin’in daha iyi bir noktaya gelmesiyle alakalı bir paylaşım yapmıştı. Ancak son paylaşımının üzerinden 1 yılı aşkın süre geçti. Elon şunları söylemişti;

“Sistem işlem verimliliğini artırmak için Doge geliştiricileriyle birlikte çalışıyor. Potansiyel olarak umut verici.”

Bu paylaşımı 13 Mayıs 2021 tarihinde yaptı. Gokhshtein’e göre Musk bir şaka olarak başlayan DOGE’yi “ciddi bir şeye” dönüştürmek istiyor. Yatırımcılar bu tarz “iddiaların” ardından hızla yükselen fiyatın tarafların bunu inkarıyla tersine dönebileceğini bilmelidir. Vitalik veya Elon dayanaksız iddiaları yalanlarsa DOGE için hızlı bir düşüşün başladığını görebiliriz.