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Dogecoin (DOGE) 5-31 Ekim Tahminleri! Güncel DOGE Grafiği Yorum

Özet

  • DOGE fiyatı 14 Ağustos tarihinden bu yana paralel bir kanalda işlem görüyor.
  • Yükseliş için kanalın orta bölgesinin ve 0,0684 dolar direncinin aşılması gerekiyor.
  • Bitcoin fiyatındaki belirsizlik DOGE performansını da olumsuz etkiliyor.
  • Piyasaya etkisi: Nötr
23:20
5 Ekim 2023
Fatih Uçar Yazar: Fatih Uçar

Piyasa değerine göre en büyük meme coin olan DOGE yazı hazırlandığı sırada 0,061 dolardan alıcı buluyor. Bitcoin fiyatının 28.000 dolardan hızla geri dönmesi nedeniyle DOGE yatırımcılarının yükseliş umudu da tersine döndü. Peki Ekim ayı için beklentiler ne yönde? Yatırımcılar hangi fiyat seviyelerini izlemeli.

Dogecoin (DOGE) Yorum

2021 Mayıs ayındaki SNL Şov heyecanı daha dün gibi ancak o tarihten bu yana çok fazla şey yaşandı. DOGE fiyatı bir zamanlar 1 dolar hedeflerken şimdi 0,1 doların altında daha derin dipler yapıyor. Üstelik 0,1 dolar seviyesi zorlu bir direnç olarak sağlamlaşıyor.

Elon Musk’ın Twitter’ı satıp X’e dönüştürmesi büyük bir olaydı ancak fiyat üzerinde beklenen sonucu doğurmadı. Muzip milyarder Twitter’ı DOGE ile entegre etme fikrinden çabuk vazgeçti. En azından içerikler için bir bahşiş sistemi geliştirilmesi ve DOGE’un bunun için kullanılması umuluyordu.

Kripto paralarla entegre ürünlerin üzerindeki düzenleyici baskı nedeniyle Musk bir zamanlar dillendirdiği hedeflerinden vazgeçti. Şimdi Twitter’a yeni adıyla X’e itibari para birimi cinsinden ödeme hizmetlerini getirmeyi amaçlıyor. Eğer büyük bir sürpriz yapmazsa Ekim ayında da Musk destekli bir DOGE rallisi göremeyeceğiz.

DOGE Grafik Yorum

Fiyata dönecek olursak son 6 ayda kayıplar %25’i aştı. Yine de yeterince uzun vadede DOGE karlı kalmaya devam ediyor. Peki nedir bu uzun vade? Son 5 yıl diyebiliriz, fiyat 5 yıl öncesine göre %1475 daha yukarıda kalmaya devam ediyor.

Günlük grafikte fiyat 17 Ağustos tarihinden bu yana paralel bir kanal içinde işlem görüyor. Orta bölgeyi aşamayan fiyat için 0,0647 dolar seviyesi engele dönüştü. Eğer bu bölge aşılırsa 0,0684 dolar direncinin ardından DOGE yeniden 0,077 ve 0,08 doları hedefleyebilir.

Düşüş tarafında kanalın destek çizgisi 0,06 dolarda ve altındaki kapanışlar 0,055 dolara düşüş getirebilir.

Özetle DOGE için Ekim fiyat senaryosu eğer ay böyle devam ederse 0,068 dolar ile 0,055 dolar arasında iniş çıkışlarla devam edecekmiş gibi görünüyor.

Sorumluluk Reddi: Bu yazıda yer alan bilgiler kesinlikle yatırım tavsiyesi içermez. Yatırımcılar, kripto para birimlerinin yüksek volatilite ve dolaysıyla risk taşıdığının farkında olmalı, kendi araştırmaları doğrultusunda işlemlerini gerçekleştirmelidir.

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