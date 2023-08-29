Son dönemde yaşanan olumsuz haber akışı ve özellikle ABD tarafından gelen yasal düzenleme baskısı nedeniyle kripto para piyasası en uzun ayı dönemini yaşıyor. Yaşanan volatilite düşüklüğünün üzerine işlem hacimlerinin de düşmesi sıkıcı bir dönemden geçmemize neden oluyor ve özellikle yatırımcılar kripto para piyasası yerine daha güvenilir yatırım araçlarını tercih etmeye devam ediyor. Özellikle Bitcoin’in 30.000 dolar altına düşmesi altcoin piyasasını olumsuz yönde etkilerken DOGE grafik analizini inceleyelim.

DOGE Günlük Grafik Analizi

Kripto para piyasasının en değerli meme token’ı olan Dogecoin tarafında olumlu ya da olumsuz bir haber akışı olmaması fiyata yansımış durumda. Twitter özelinde yapılan kurumsal değişimlerle adı bir çok defa inanılmaz iddialarla gündeme gelen DOGE için henüz bir adım atılmadı. Özellikle Elon Musk tarafından gelen paylaşımlar ile fiyatında inanılmaz yükselişler yaşanan DOGE, şimdilerde sessizliğini korumaya devam ediyor.

X tarafından gelebilecek olumlu bir haber akışı ile tüm belirsizliklerin üzerinden kalkabileceği meme token DOGE için günlük grafikte dikkat çeken ilk yapı flama formasyonu oluyor. Büyük düşüşlerden sonra genellikle düşüş yapısı olarak çalışan ve yatırımcılar tarafından olumsuz karşılanan bu yapı geleneksel piyasalarda böyle anılsa da kripto para piyasasında işlerin daha farklı yürüdüğünü hatırlatmakta fayda var.

DOGE Destek ve Direnç Seviyeleri

Neredeyse 2022 Kasım ayından beri formasyonun bozulmaması özellikle destek görevi görmesi açısından diğer altcoinlere göre mükemmel bir yapı olarak karşımıza çıkıyor. Yalnızca Temmuz ayında destek altına iğne atan fiyat bir ayı tuzağı olarak yatırımcıları korkutmaya çalışmış. DOGE için takip edilmesi gereken destek seviyeleri sırasıyla; 0,05369 / 0,04181 ve 0,02233 dolar seviyeleri. Özellikle 0,05369 dolar seviyesi hayati bir önem taşıyor ve birçok kez çalışmış bir destek. 0,02233 dolar seviyesi ise her ne kadar imkansız bir seviye olarak dikkat çekse de formasyon hedefi olara karşımıza çıkıyor.

Gelebilecek olumlu haber akışıyla tüm olumsuz yapıyı tek seferde alt üst edebilecek olan DOGE için önemli destek seviyeleri ise sırasıyla; 0,078 / 0,104 / 0,1375 dolar seviyeleri. 0,078 dolar seviyesi hem günlük EMA 200 ortalamasının hem de formasyon direncinin üstünde olduğu için en önemli direnç olarak dikkat çekiyor. 0,18 dolar seviyesi ise direncin kırılması durumunda formasyon hedefi olarak takip edilmeli.