Okuma Süresi: 3 Dakika

Ayı piyasası FTX krizi ile daha ciddi bir boyuta ulaşırken, Shiba Inu (SHIB) heyecan yaratmaya devam ediyor.

Shiba Inu Metaverse: Yeni Konsept fotoğrafı Yayınlandı!

Twitter’da SHIB Metaverse ekibini temsil eden resmi Twitter hesabı ShibTheMV, Shib metaverse’de hayati bir rol oynayacak dijital merkezlerden biri olan Dunes’un yeni bir konsept resmini daha yayımladı. Geçen ay Shiba Inu Metaverse ekibi, Dunes’un birinci ve ikinci konseptlerini paylaşmıştı. İlk iki konsept siyah beyaz renklerde iken, yeni çıkan Dunes resmi renkli. Yeni resim, SHIB topluluğunda büyük beğeni topladı. Dunes’ın Shiba Inu metaverse projesinde önemli bir rol oynayacak merkezlerden biri olması dikkat çekici. Ekip tarafından belirtildiği gibi, Dunes Namibya’daki Sossusvlei Parkı, Colorado’daki Sand Dune Ulusal Parkı, Sahra Çölü gibi çeşitli yerlerden ilham alıyor. Dunes’te tasvir edilen bitki örtüsü ise Camel Thorn Tree, Nara Melons, Welwitschia, Twigs, Bushel gibi yerlerden ilham alındı.

Dunes’ın yeni konseptinin, Shiba Inu Metaverse ekibinin projeye ne kadar bağlı olduğunu gösterdiğini belirtmekte fayda var. Ekip, Dunes’ın tasarımını ortaya çıkarmadan önce Canyon, WAGMI Temple ve Rocket Pond dahil olmak üzere diğer SHIB: The Metaverse’nin konsept çizimlerini zaten paylaşmıştı. SHIB: Metaverse, Shiba Inu ekosisteminde önemli bir rol oynayacak. Proje, Shiba Inu’nun kullanımını daha da artıracak ve meme token imajını yıkmaya yardımcı olacak. Shiba Inu, popüler görselleştirme stüdyosu THE THIRD FLOOR ile ortaklaşa metaverse projesini yürütüyor. Shiba Inu ayrıca Metaverse ekibine en iyi profesyonelleri ekledi. Bildirildiği üzere, 20 yıllık deneyime sahip kıdemli bir eğlence uzmanı olan Marcie Jastrow, Shiba Inu Metaverse ekibine alındı. Shiba Inu, ilk iPhone oyununu yapan ekip arasında yer alan Sherri Cuono’yu da ekibine kattı.

Devasa Yakım!

Shiba Inu topluluğu, her gün milyonlarca token yakmaya devam ediyor. Bugün olağanüstü bir gelişme yaşandı. Tek bir işlemde milyonlarca SHIB yakıldı. Verilere göre, tek işlemde 20,9 milyon SHIB yakıldi. Yapılan incelemede yakma işleminin en aktif SHIB Burn Projelerinden biri olan “1Cent”ten geldiği doğrulandı. Topluluğun liderliğindeki yakma girişimi, Shiba Inu’yu yakmakla kalmadı, aynı zamanda ayrı bir işlemde 121 Bone ShibaSwap (BONE) yaktı. 14 Mart 2022’den bu yana 1Cent Token, önemli miktarda SHIB yakmak için sürekli olarak Haftalık Yakma Etkinliğini organize ediyor.

Projenin resmi web sitesine göre, 1Cent şimdiye kadar birden fazla işlemle 31.256 dolar değerinde 3.426.513.566 (3.42 milyar ) SHIB yaktı. Shiba Inu, son güne göre %4,19 artışla 0,000009123 dolardan işlem görüyor. 24 saatlik işlem hacmi ise 236,525,728 dolar (236,52 milyon ) oldu. FXStreet analistlerinden Tony M’ye göre, SHIB 21 günlük basit hareketli ortalama olan 0,00001100 doların üzerine çıkarırsa düşüş görünümünün geçersiz kılınması mümkün. Fiyat daha sonra, 0,00001300 doları aşarsa SHIB’in %40 oranında bir ralli yapması mümkün.